Sociedad

Allanaron “Kapital”, el boliche de San Telmo donde un joven denunció ser agredido por patovicas

Secuestraron registros fílmicos y recibieron testimonios de testigos directos, mientras la causa judicial avanza con la hipótesis de lesiones graves y la recolección de pruebas claves para establecer cómo resultó herido el joven en el interior del local

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Personal de la fiscalía y de la Agencia Gubernamental de Control recorrió cada sector del boliche Kapital, cámaras y computadoras quedaron bajo resguardo de la Justicia
Personal de la fiscalía y de la Agencia Gubernamental de Control recorrió cada sector del boliche Kapital, cámaras y computadoras quedaron bajo resguardo de la Justicia

Un procedimiento judicial se desplegó en el boliche Kapital, en el barrio porteño de San Telmo, tras la denuncia de un joven de 19 años que afirmó haber sido golpeado por personal de seguridad. La intervención se produjo luego de que el hecho, ocurrido durante la madrugada del sábado, tomara notoriedad por la difusión de un video que mostraba al joven tendido inconsciente en el piso del establecimiento, ubicado sobre la calle Chile al 300.

Según indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires a Infobae, el allanamiento se llevó a cabo a instancias de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 41, bajo la dirección del fiscal Mariano Camblong, y fue autorizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, a cargo de Karina Andrade.

Personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y de Bomberos de la Ciudad acompañó el operativo, que incluyó la inspección integral del boliche. Durante el procedimiento, los agentes realizaron una inspección ocular de las instalaciones y recabaron registros planimétricos, fílmicos y fotográficos del lugar.

Además, se dispuso el secuestro de todas las cámaras de videovigilancia del establecimiento, computadoras y documentación considerada relevante para la investigación. De acuerdo con el MPF, estas medidas buscaron preservar toda la evidencia posible sobre lo sucedido la noche del incidente.

El caso

El hecho sucedió cerca de las 6:40 del último sábado 11 de abril en un reconocido boliche, ubicado en Chile al 300, en el corazón de San Telmo

De acuerdo con información obtenida por Infobae, el episodio que motivó la intervención judicial ocurrió cerca de las 6:40 del último sábado. El joven, identificado como Leonel, había acudido al local junto a su grupo de amigos y permaneció en las mesas VIP. Según testimonios recogidos en el expediente, en el tramo final de la noche se produjo una discusión de pareja que derivó en una situación de tensión.

La preocupación de los allegados creció cuando uno de los amigos advirtió que personal de seguridad retiró al joven con violencia. Según el testimonio aportado por la novia, el grupo intentó seguirlos, pero fue interceptado por otro empleado de seguridad en la entrada del sector VIP.

Instantes más tarde, encontraron al joven inconsciente junto a un charco de sangre, mientras algunos asistentes intentaban grabar la escena con sus teléfonos. Los denunciantes sostienen que los empleados de seguridad intentaron impedir la obtención de imágenes utilizando punteros láser para bloquear las cámaras de los celulares.

El Ministerio Público Fiscal señaló que la causa se investiga como lesiones graves. El joven fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Argerich, donde los médicos constataron fractura de los huesos propios de la nariz, escoriaciones, equimosis en distintas partes del cuerpo y una lesión contusa cortante que requirió puntos de sutura. De acuerdo con la Fiscalía, el joven permaneció lúcido durante la atención, aunque sin recordar lo sucedido. Fue dado de alta en las últimas horas y se encuentra fuera de peligro.

Un joven cayó al vacío en un boliche de San Telmo y se salvó de milagro: la familia denuncia que fue agredido por patovicas
El joven denunciante recibió atención médica en el Hospital Argerich, fracturas y cortes en el rostro fueron constatados por los profesionales

En el transcurso de la investigación, la Fiscalía comenzó a recibir distintas declaraciones testimoniales y citó a otros posibles testigos directos para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Además, a partir de un relevamiento de fuentes abiertas, se identificaron notas periodísticas que contienen imágenes y videos viralizados vinculados al caso. Por esta razón, se solicitó a diferentes medios de comunicación y portales de noticias el envío urgente de filmaciones e imágenes relacionadas.

La medida de allanamiento incluyó la recolección de todos los registros digitales y físicos del local bailable. El objetivo fue asegurar pruebas que permitan esclarecer el episodio y verificar si las lesiones del joven responden, como sostiene la familia, a una agresión por parte de los empleados de seguridad, o si, como propone la versión difundida por el establecimiento, se trató de una caída accidental dentro del boliche.

El expediente, que permanece abierto, está bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Flagrancia Este. Tanto la familia como los allegados del joven solicitaron avances en la investigación y que se determinen las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el local Kapital sigue funcionando sin que, hasta el momento, sus responsables hayan emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

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