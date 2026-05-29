Plazos fijos: cuánto hay que invertir para ganar $200.000 tras la baja de tasas

Las tasas de los plazos fijos volvieron a bajar, pero aún hay entidades que ofrecen hasta un 24% anual (Télam)

Las tasas de interés que los bancos informaron al Banco Central (BCRA) durante la jornada de ayer reflejan la reducción en el rendimiento del plazo fijo tradicional en pesos que viene registrándose en las últimas semanas. El recorte no fue uniforme: algunas entidades ajustaron sus tasas nominales anuales (TNA) en mayor medida que otras, lo que amplía la dispersión dentro del sistema y vuelve más relevante la comparación antes de decidir dónde colocar el dinero.

Para quien tiene como objetivo obtener una ganancia mensual de $200.000 a través de un plazo fijo a 30 días, el capital necesario varía de manera significativa según la entidad elegida. En el extremo más conveniente del mercado, la inversión requerida se ubica por debajo de los $10,2 millones. En el otro extremo, supera los $16,2 millones. La brecha entre ambos puntos es de 9 puntos porcentuales en términos de tasa y de más de $6 millones en el capital que hay que inmovilizar para alcanzar el mismo resultado.

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Qué pagan los principales bancos

Entre las entidades de mayor volumen de depósitos y presencia nacional, las tasas muestran diferencias que se traducen directamente en el esfuerzo de ahorro necesario para llegar a la meta.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece la tasa más alta dentro de este grupo, con un 19,50% anual. Para obtener $200.000 de intereses en 30 días con esa entidad, el monto a depositar es de $12.478.631. En un nivel cercano aparece BBVA Argentina, con una TNA del 18,75% anual, que requiere una inversión de $12.977.776.

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El Banco Nación, la entidad pública de mayor tamaño del país, opera con una tasa del 19,00% anual. Para alcanzar los $200.000 mensuales de ganancia en esa institución se necesitan $12.807.016. Banco Macro, con 18,00% anual, eleva ese monto a $13.518.517, un capital similar al que exige Credicoop, que trabaja con una TNA del 17,50%. Banco Galicia, con 18,25% anual, requiere $13.333.332.

Banco Ciudad se ubica en 17,00% anual, con un monto necesario de $14.313.724. En el extremo inferior del grupo de bancos principales figura Santander Argentina, con una TNA del 15,00% anual. Con esa tasa, el capital necesario para generar $200.000 de intereses en un mes asciende a $16.222.220, el más elevado de todo este segmento y el segundo más alto de todo el relevamiento.

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Las entidades con mayor rendimiento

El segmento de “otras entidades financieras” presenta tasas considerablemente más altas, lo que permite alcanzar el objetivo de $200.000 mensuales con un capital bastante menor.

En la cima del relevamiento se encuentran Banco Masventas, Banco VOII y Crédito Regional Compañía Financiera, las tres con una TNA del 24,00% anual. Para quienes opten por cualquiera de estas instituciones, el monto necesario es de $10.138.888, el más bajo de todo el relevamiento. En un escalón inmediatamente inferior se ubica Banco Meridian, con 23,50% anual, que requiere $10.354.609. Le sigue CMF, con 23,25% anual y Banco Bica, con 23,00% anual.

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Banco del Sol y Reba, ambos con 22,00% anual, sitúan el monto necesario en $11.060.605. Banco Mariva y Banco Provincia de Tierra del Fuego, con 21,00% anual, requieren $11.587.300. Un escalón más abajo, Bancor —el banco de la provincia de Córdoba— informa una TNA de 20,75% anual, con un capital necesario de $11.726.906.

El efecto concreto de la dispersión

La amplitud de tasas tiene una consecuencia práctica y concreta para el ahorrista: dependiendo de la entidad que elija, puede necesitar entre $10,1 millones y $16,2 millones para alcanzar exactamente la misma ganancia mensual.

La elección del banco puede marcar una diferencia de millones a la hora de definir cuánto capital inmovilizar para obtener el mismo rendimiento mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese diferencial, de más de $6 millones, no depende del monto depositado ni del plazo elegido —que en todos los casos es de 30 días— sino exclusivamente de la tasa que cada banco informa al BCRA. En términos de puntos porcentuales, la diferencia entre la entidad que más paga y la que menos paga dentro de todo el relevamiento es de 9 puntos: 24,00% anual contra 15,00% anual.

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La consecuencia es que, a igual objetivo de renta, el capital que hay que inmovilizar puede ser hasta un 60% mayor en el banco menos conveniente respecto del más conveniente. Para el ahorrista que ya tiene definida una meta de ganancia mensual, comparar tasas antes de operar no es un detalle menor: es la variable que determina cuánto dinero queda fuera de circulación durante 30 días.