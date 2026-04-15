Cuánto cuesta viajar al Mundial: las aerolíneas se preparan con promociones y agregan vuelos a EEUU

Por razones deportivas y económicas, se espera que muchos argentinos viajen al Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aerolíneas comienzan a ajustar sus estrategias ante la proximidad del evento más relevante del fútbol internacional. Con el Mundial de Fútbol 2026 en el horizonte, algunas compañías anuncian promociones especiales para captar viajeros, mientras que otras optan por incrementar la capacidad de sus vuelos hacia las sedes del torneo.

En primer lugar, Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial para viajar a EEUU, con tarifas desde USD 686 final a Miami y opciones desde USD 1863 final a Kansas y Dallas, ciudades sede de los partidos de la Selección Argentina. Esto contempla salidas desde Buenos Aires y también desde Córdoba, Rosario y Tucumán.

En ese contexto, la compañía anunció una operación especial de vuelos, que incluye la incorporación de servicios directos hacia Kansas y Dallas, así como el lanzamiento del vuelo directo entre Córdoba y Miami, con dos frecuencias semanales a partir de junio.

Asimismo, la aerolínea de bandera mantendrá una operación reforzada en su ruta regular entre Ezeiza y Miami. Dispondrá de 18 frecuencias semanales, con una oferta que alcanza hasta tres vuelos diarios, tanto en horarios diurnos como nocturnos.

La aerolínea de bandera mantendrá una operación reforzada en su ruta regular entre Ezeiza y Miami

Mientras tanto, American Airlines tiene previsto aumentar su operación en el país, con la programación de hasta 28 vuelos semanales desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza).

Desde el 28 de marzo y hasta el 24 de octubre, la aerolínea sumó frecuencias en la ruta hacia Nueva York (JFK), empleando el Boeing 777-300, un modelo con capacidad para 304 pasajeros. En la temporada anterior, este trayecto se cubría con el Boeing 777-200, que cuenta con una configuración distinta y menos asientos disponibles.

El cambio de aeronave permitirá trasladar a un mayor número de pasajeros entre ambas ciudades. En la conexión Buenos Aires–Miami (MIA), la empresa añadirá tres vuelos semanales, alcanzando así hasta tres frecuencias diarias, lo que amplía las opciones de horarios para quienes viajan hacia el sur de Florida.

Las nuevas partidas serán los martes, jueves y sábados, lo que llevará la oferta a 17 vuelos semanales. Además, American Airlines conservará cuatro vuelos directos por semana entre Buenos Aires y Dallas Fort Worth (DFW), fortaleciendo la red entre Argentina y uno de los principales hubs de la compañía en Estados Unidos.

American Airlines tiene previsto aumentar su operación en el país, con la programación de hasta 28 vuelos semanales desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza). REUTERS/Mike Blake/File Photo/File Photo

El aumento en el tamaño de los aviones y en la cantidad de vuelos permitirá que la capacidad total de asientos ofrecidos en Buenos Aires crezca un 30% respecto a la temporada 2025.

Cuánto cuesta viajar al Mundial

El costo para viajar al Mundial y acompañar a la selección argentina implica una inversión considerable. El vuelo directo a Miami, tomando como referencia una estadía para los tres partidos que el equipo disputará ante Argelia, Austria y Jordania, se ubica en un promedio de 1.400 dólares.

A este gasto inicial se agregan los vuelos internos necesarios para trasladarse a las diferentes sedes. Los trayectos de ida y vuelta a Kansas, junto con el vuelo a Dallas.

El costo para viajar al Mundial y acompañar a la selección argentina implica una inversión considerable (AP Foto/Martin Meissner, File)

Las entradas constituyen otro factor relevante dentro del presupuesto. Se estima un valor promedio de 900 dólares por ticket en el mercado de reventa, lo que lleva el total de las tres entradas a 2.700 dólares.

El alojamiento en Miami también representa un desembolso significativo. Una habitación de hotel alcanza un valor promedio de 350 dólares por noche. Además, los gastos cotidianos, entre comida y transporte, suman cerca de 970 dólares por el total de la estadía.

En la suma final, el presupuesto necesario para asistir a los tres partidos del Mundial, considerando vuelos, entradas, alojamiento y gastos diarios, supera los 11.000 dólares, equivalentes a 16 millones de pesos.

Aun así, un informe del IERAL señala que hay al menos 5 factores que llevan a pensar que habrá un flujo importante de viajeros argentinos hacia el evento más importante del fútbol:

El tipo de cambio es más favorable en comparación con el último Mundial (en ese momento el tipo de cambio para hacer turismo era muy elevado, cercano al doble del actual en términos reales, con alta brecha cambiaria); Se realiza en un destino mucho más conocido para los argentinos que viajan al exterior; Se realiza en sedes mucho más cercanas, en distancia, tiempo de viaje y factores culturales; La conectividad es mucho más económica que el último Mundial por mayor oferta de vuelos (y también por la distancia); Muy posiblemente sea el último mundial de Messi