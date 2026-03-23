El Mundial de Fútbol 2026 enfrenta dudas sobre el impacto económico en Nueva York

Las proyecciones optimistas sobre el efecto económico del Mundial en Nueva York enfrentan señales de alerta por la baja demanda turística y el aumento de costos operativos (Reuters)

Con menos de tres meses para el inicio del Mundial de Fútbol 2026 en el MetLife Stadium, la expectativa de un impacto económico para Nueva York se desvanece ante el lento ritmo de reservas hoteleras, lo que podría minar la estimación inicial de USD 3.000 millones en beneficios prevista por la organización del torneo.

Aunque la administración del alcalde Zohran Mamdani presentó el evento como oportunidad única para dinamizar la economía local, los indicadores más recientes muestran que la demanda turística para las fechas de la Copa del Mundo es incluso 2 % inferior a la de los mismos días de 2025, sin eventos relevantes, de acuerdo con un relevamiento del medio local THE CITY.

El cálculo de la FIFA partía de la llegada de 1.2 millones de visitantes al área de Nueva York y Nueva Jersey durante el campeonato, con un gasto previsto de USD 1.700 millones, la creación de 26.000 empleos y la generación de USD 432 millones en ingresos fiscales locales y estatales.

Mamdani impulsa el torneo como oportunidad estratégica para revitalizar la economía y promover la imagen internacional de la ciudad (REUTERS/Bing Guan)

Sin embargo, un informe presupuestario reciente del contralor Mark Levine estima que, incluso bajo los escenarios más optimistas, el flujo extra de impuestos sería solo de USD 55 millones, por debajo de los USD 70 millones que el municipio prevé invertir en refuerzos de seguridad, servicios de emergencia y asistencia a pequeños comercios. Estas proyecciones, compiladas por THE CITY, presentan un escenario menos favorable para la economía local.

Mientras el sector público defiende el potencial del torneo, el análisis de los economistas deportivos consultados por THE CITY cuestiona la solidez de los datos de la FIFA y subraya que la experiencia de mundiales anteriores muestra que la mayor parte de la venta de entradas se limita a residentes del área metropolitana de Nueva York, excepto quizás para la final.

La subida de precios en hospedaje podría desalentar la llegada de visitantes de otros estados e incluso de otros países. Según Sarah Bratko, vicepresidenta de políticas de la principal cámara hotelera de Estados Unidos, la American Hotels & Lodging Association —que agrupa a las mayores cadenas del sector—, “las reservas han sido menos sólidas de lo esperado”.

Por ejemplo, el Hilton del Midtown, que a fines de mayo ofrece habitaciones desde USD 379 la noche, eleva la tarifa a USD 533 durante la inauguración y a USD 627 en las fechas previas a la final en julio.

Las principales cadenas de hospedaje ajustan sus tarifas ante la expectativa de mayor afluencia, aunque la ocupación no refleja el repunte previsto (Reuters)

La presión sobre la industria hotelera se intensifica en el año del Mundial

A este escenario se suma la presión de costos inéditos tras la pandemia. Según el testimonio reciente de Vijay Dandapani, director ejecutivo de la Hotel Association of New York City, y de Bratko ante dos comités del Consejo Municipal, los gastos de operación aumentaron mucho más rápido que las tarifas promedio de las habitaciones y erosionaron los márgenes de ganancia de los hoteles fuera del segmento de lujo.

Los establecimientos enfocados en viajeros de alto poder adquisitivo mantienen sus cifras, mientras el resto del sector enfrenta crecientes dificultades financieras.

El panorama del empleo también es incierto. El acuerdo contractual con el sindicato hotelero más importante de la ciudad, que significó elevar el salario anual de las camareras a USD 82.000 antes de horas extra, expira el 30 de junio tras una década en vigor. La próxima negociación anticipa exigencias de aumento salarial en un momento de tensión por la rentabilidad.

Para explicar el bajo nivel de reservas, Victor Matheson, profesor experto en megaeventos deportivos de la Universidad College of the Holy Cross, señaló a THE CITY que planea asistir a varios partidos fuera de Nueva York y que, en su caso, buscará hospedarse lejos del centro de Kansas City para evitar tarifas de USD 500 por noche.

Algunos especialistas atribuyen la baja reservas a múltiples factores externos, entre ellos la política migratoria vigente: las restricciones a visados y la prohibición de viajes desde varios países, impuestas por la administración de Donald Trump, podrían estar limitando la llegada de turistas extranjeros. THE CITY asegura que las autoridades locales evitan profundizar en este tema.

Las políticas migratorias restrictivas implementadas en años recientes generan interrogantes sobre su impacto en la llegada de visitantes extranjeros para el evento (REUTERS/Nathan Howard)

El optimismo oficial y las expectativas del sector

NYC Tourism + Conventions, la agencia de promoción turística oficial, reconoce que las reservas están por debajo de las del año pasado, pero confía en que la tendencia se revierta tras la fase de ventas de abril.

Su directora ejecutiva, Julie Coker, afirmó a THE CITY que encuestas recientes muestran a un 42 % de viajeros estadounidenses y a un 49 % de visitantes internacionales con planes concretos de asistir, aunque la mayoría aún no confirmó su hospedaje.

Desde la alcaldía, el portavoz Cassio Mendoza argumentó que las previsiones del contralor “no reflejan en su totalidad el alcance que tendrá este Mundial para la ciudad”, y que el gasto directo estimado en USD 1.700 millones por la Copa redundará en “cientos de millones” destinados a servicios públicos para los habitantes de Nueva York. Mendoza añadió: “El impacto real trasciende los montos económicos. Es una oportunidad para mostrar la ciudad al mundo y fortalecer la cohesión barrial”.

El anticipado beneficio económico del Mundial de Fútbol 2026 en Nueva York enfrenta cifras decepcionantes de reservas hoteleras a pocos meses del evento y las proyecciones oficiales, que calculaban ingresos por USD 3.000 millones y la llegada de más de un millón de visitantes, se ven cuestionadas por los costos y el limitado flujo turístico, según THE CITY.