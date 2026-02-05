Mundial 2026: American Airlines aumentará 30% su capacidad para trasladar a los hinchas argentinos

Entre el 28 de marzo y el 24 de octubre, American Airlines prevé reforzar la ruta hacia Nueva York (Opy Morales)

American Airlines planea incrementar su operación en Argentina durante el Mundial 2026 mediante la programación de hasta 28 vuelos semanales desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza). Este ajuste representa una expansión relevante en la cantidad de plazas disponibles para los viajeros que partan hacia Estados Unidos durante el evento deportivo más importante.

Entre el 28 de marzo y el 24 de octubre, la compañía aérea prevé reforzar la ruta hacia Nueva York (JFK), utilizando el Boeing 777-300, una aeronave con capacidad para 304 pasajeros. En la temporada anterior, la ruta se cubría con el Boeing 777-200, que tiene una configuración diferente y una capacidad ligeramente menor. Este cambio permitirá transportar a más personas entre ambas ciudades.

La conexión entre Buenos Aires y Miami (MIA) tendrá un aumento en la frecuencia, con la suma de tres vuelos extra cada semana. De este modo, la ruta pasará a contar con hasta tres vuelos diarios, lo que implica una mejora en la oferta de horarios y alternativas para quienes viajen hacia el sur de Florida. Las nuevas frecuencias serán los martes, jueves y sábados, en comparación con el cronograma anterior. Llegarán así a 17 vuelos semanales.

Por otra parte, American Airlines mantendrá cuatro vuelos semanales directos entre Buenos Aires y Dallas Fort Worth (DFW), fortaleciendo así la conectividad entre Argentina y uno de los principales centros de operaciones de la aerolínea en Estados Unidos.

La ruta había concluido su operación de verano el 28 de marzo del año pasado, pero ahora volverá a estar activa de manera temporal.

Esta se presenta como una opción estratégica por tratarse del hub más grande de la aerolínea, con conexiones a más de 200 destinos en Estados Unidos y el mundo. Para los viajeros que asistan al torneo o se desplacen por motivos comerciales, la disponibilidad de vuelos adicionales busca facilitar la planificación de sus itinerarios.

El despliegue de aviones de mayor tamaño y el incremento de vuelos permitirán que la capacidad total de asientos ofrecidos por la aerolínea en Buenos Aires crezca un 30% en relación a la temporada 2025. Estas medidas buscan responder a la demanda adicional que se espera por la realización del Mundial.

“En American, estamos orgullosos de seguir conectando Argentina con los Estados Unidos y más allá, y esperamos continuar nuestro impulso el próximo año con un calendario récord, reforzando nuestra posición como la aerolínea estadounidense líder en el país”, habían afirmado desde la línea aérea.

American no es la única que amplía su oferta. Aerolíneas Argentinas también anunció una operación especial de vuelos, que incluye la incorporación de servicios directos hacia Kansas y Dallas, así como el lanzamiento del vuelo directo entre Córdoba y Miami, con dos frecuencias semanales a partir de junio.

En paralelo, la aerolínea estatal mantendrá una operación reforzada en su ruta regular entre Ezeiza y Miami. Dispondrá de 18 frecuencias semanales, con una oferta que alcanza hasta tres vuelos diarios, tanto en horarios diurnos como nocturnos.

Aerolíneas Argentinas tendrá vuelos directos a las sedes donde juega la Selección

Esta programación especial apunta a cubrir los partidos que disputará la Selección Argentina durante la competencia, con vuelos pensados para facilitar el traslado de hinchas y delegaciones hacia las principales sedes del torneo en Estados Unidos.

Cabe recordar que la FIFA ya difundió el fixture definitivo del Mundial 2026 y confirmó días, horarios y sedes de todos los partidos. Argentina integrará el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania.

El debut será el martes 16 de junio ante Argelia, en el Kansas City Stadium, desde las 22 (hora argentina). La segunda fecha se jugará el lunes 22 frente a Austria, en el Dallas Stadium, a partir de las 14. Finalmente, cerrará su participación en la fase inicial del Mundial contra Jordania el sábado 27, nuevamente en el Dallas Stadium, desde las 23 (hora argentina).