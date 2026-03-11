Deportes

El sueño mundialista tiene precio: cuánto cuesta viajar desde Argentina para ver a la Selección

Entre vuelos internacionales, traslados internos, entradas, alojamiento y gastos diarios, el presupuesto para seguir a la Selección en el Mundial se torna alto. El cálculo refleja el fuerte aumento de costos respecto a ediciones anteriores y anticipa lo que podría ser el torneo más caro para los hinchas argentinos

Guardar
Las recomendaciones para optimizar pagos, como comprar dólar oficial o MEP y evitar pagos en pesos, ayudan a reducir el impacto de impuestos en el presupuesto de los viajeros

El entusiasmo por acompañar a la Selección Argentina en el próximo Mundial crece entre los hinchas. Faltan menos de tres meses para el inicio del torneo y cada vez más personas empiezan a hacer cuentas para intentar cumplir el sueño de viajar. El desafío económico es grande y los detalles del presupuesto preocupan a quienes quieren seguir al equipo en Estados Unidos. En Infobae en Vivo Al Amanecer, Luciana Rubinska analizó punto por punto los gastos principales que enfrentan los hinchas.

“Nos vamos a centrar en los vuelos”, detalló Rubinska. Y aseguró que se pueden encontrar distintas ofertas, según la escala. “Del vuelo directo, pensando en una estadía en Miami, en lo que concierne a estos tres partidos. Argentina juega frente a Argelia, frente a Austria y frente a Jordania en distintas localidades, pero pensamos en la centralidad de Miami. Promedio: 1.400 dólares”, señaló la periodista.

A esto se le suman los vuelos internos a las sedes de los partidos. “Para poder ir ida y vuelta a Kansas en esas dos oportunidades y en el otro vuelo interno directamente a Dallas, en un promedio de lo que cuestan los vuelos internos”.

Los vuelos internos dentro de
Los vuelos internos dentro de Estados Unidos incrementan sustancialmente el gasto para quienes buscan seguir los partidos de la Selección Argentina en diferentes sedes (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Las entradas representan otro componente clave: “Pensamos un promedio de lo que puede ser un precio de una entrada media en una reventa, porque ahora no está abierta la posibilidad de justamente poder adquirirlas. En estos tres partidos, pensando en 900 dólares cada una, alcanza un total de 2.700 dólares”.

El alojamiento también incide de forma significativa. “Un hotel base en Miami, esas doce noches, 350 dólares”, aclaró Rubinska.

El cálculo general incorpora también la manutención diaria. “Gastos diarios, comida más transporte. Ahí hicimos un promedio de las doce jornadas que casi alcanzan 970 dólares”, puntualizó.

El precio de los vuelos
El precio de los vuelos internacionales a Estados Unidos representa uno de los principales gastos para los hinchas argentinos que sueñan con viajar al Mundial (Télam)

El total supera los USD 11.000, lo que representa a $16.000.000 y evidencia un incremento notorio respecto a ediciones anteriores, marcado por la distancia, el valor de los vuelos y el encarecimiento de las entradas.

Por qué este será el Mundial más caro para los argentinos

Comparar con otros torneos evidenció un salto diferencial. “Este probablemente se convierta en el mundial más caro de la historia, por las distancias, por los vuelos internos, pero sobre todo por las entradas, si uno establece una comparación en lo que fueron los valores de Qatar”, analizó Rubinska.

Las restricciones logísticas actuales marcan un contraste con experiencias pasadas. “En Brasil podíamos ir en auto, ahora sin avión es imposible”.

Para los aficionados argentinos, el ahorro a lo largo de cuatro años era habitual, pero la dimensión de los precios impone ahora un esfuerzo inédito. La diferencia con ediciones anteriores es amplia: “El dato es importante porque para aquellos que viajaron a Brasil, este mundial representa cinco veces más”.

El presupuesto para ver a
El presupuesto para ver a la Selección Argentina en el Mundial supera los USD 11.000, evidenciando el fuerte aumento de costos respecto a ediciones anteriores (AP Foto/Martin Meissner)

Rubinska compartió sugerencias para quienes deban organizar sus pagos: “Siempre es conveniente comprar dólar en el sector oficial o dólar MEP, el que vos prefieras y puedas, y después pagar el saldo de tarjeta de crédito con ese dinero, ¿no? Así no pagás en pesos y te evitás algunas percepciones de algunos impuestos”.

El esfuerzo necesario para los hinchas argentinos interesados en acompañar a la selección es sustancialmente superior al de otros mundiales recientes. La escalada de precios redefine las posibilidades y el sentido de pertenencia para quienes sueñan con alentar al equipo en suelo estadounidense.

--

