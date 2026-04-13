Mercados alterados: fuerte suba del crudo y caída de futuros bursátiles tras la decisión de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz

El crudo superó los USD 100 por barril y marcó su mayor salto en semanas tras la escalada del conflicto

El petróleo WTI alcanzó los USD 104,9 por barril este domingo en las bolsas asiáticas, impulsado por la decisión de Estados Unidos de iniciar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras la ruptura de las negociaciones con Irán.

La medida, anunciada recientemente por el presidente estadounidense Donald Trump, reactivó la volatilidad en los mercados y volvió a elevar la presión sobre las economías globales al anticipar un posible encarecimiento sostenido del crudo, luego de un intento fallido de declarar un alto el fuego en el conflicto en Medio Oriente.

En el cierre previo al inicio de la semana financiera, los contratos de West Texas Intermediate con vencimiento en mayo se negociaban a USD 104,58, lo que implicó un avance del 8,3% respecto al cierre del viernes. En el mismo horario, el Brent —valor de referencia en Europa— subió un 7,6%, con operaciones a USD 103,7 el barril.

La reacción de los mercados no se limitó al sector energético. Los futuros del Dow Jones Industrial Average retrocedieron 517 puntos, equivalentes a una baja del 1,1%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 perdieron un 1,1% y un 1,2%, respectivamente.

Esta alteración de los mercados internacionales es una reacción al anuncio de Donald Trump de los últimos días. Según advirtió en su red social Truth, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) bloqueará todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes a partir de este lunes a las 10:00 horas (12 horas en Argentina).

Trump aclaró, no obstante, que la restricción no afectará a buques que se dirijan a puertos no iraníes. “Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz. El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión”, escribió el presidente americano en Truth Social.

La reacción de Trump se da ante la caída de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que incrementó la preocupación sobre un posible estancamiento del conflicto y la consecuente prolongación de la guerra.

Por esta vía estratégica circula cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo REUTERS

Esta incertidumbre, consecuentemente, impulsó los precios del petróleo y puso bajo presión a las principales economías. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se retiró de Islamabad sin un acuerdo, citando la negativa de Irán a detener su programa nuclear. Por su parte, Irán exigió el control del Estrecho de Ormuz, la obtención de reparaciones de guerra y la liberación de activos congelados.

Advertencia de los mercados e impacto bursátil

Las expectativas de una resolución rápida del conflicto habían impulsado la semana anterior a los principales índices bursátiles estadounidenses. Tras el anuncio de alto el fuego temporal hace pocos días, el S&P 500 avanzó un 3,6%, el Nasdaq se apreció cerca de un 4,7% y el Dow Jones ganó un 3%.

La escalada actual revirtió ese optimismo y volvió a situar la atención en el inminente inicio de la temporada de resultados empresariales del primer trimestre. Entre los bancos más grandes que presentarán sus balances esta semana figuran Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Morgan Stanley y Bank of America.

Jeff Kilburg, director ejecutivo de KKM Financial, explicó a Wall Street Journal: “La nueva declaración sobre el bloqueo es una señal clara para los mercados de valores de que el conflicto iraní sigue siendo incierto; sin embargo, los operadores ven este acontecimiento como una táctica de negociación más que como una implementación política real, o como una solución a largo plazo para el estrecho de Ormuz”. Kilburg añadió que es posible que nuevos compradores ingresen al mercado antes de la apertura del lunes.

El principal punto de discordia en las negociaciones sigue siendo el control sobre el estrecho de Ormuz —por donde transita una quinta parte del comercio mundial de crudo— junto con el levantamiento de las sanciones y el desarrollo nuclear iraní. Estados Unidos y sus aliados apuestan a que la presión económica y militar acelere una salida diplomática, aunque Wall Street Journal citó conversaciones internas en las que Trump no descarta reanudar los ataques militares si no hay avances inmediatos.

La menor circulación de buques refleja el impacto inmediato del bloqueo sobre una de las rutas clave del crudo

El cierre de esta ruta clave impulsa los precios del gas, el petróleo, sus derivados, así como los fertilizantes y otras materias primas, de manera que genera preocupación por la inflación mundial y una cada vez más posible desaceleración económica global.

Mientras tanto, se espera que el Fondo Monetario Internacional reduzca su previsión de crecimiento global, en un contexto marcado por el impacto económico de la guerra. Autoridades económicas y banqueros centrales se reunirán en Washington para los encuentros de primavera del FMI y el Banco Mundial. Según varios analistas, aunque el alto el fuego se mantenga, el daño económico persistirá.

De hecho, Eswar Prasad, economista de la Brookings Institution citado por el Financial Times, sostuvo que el conflicto hizo descarrillar la recuperación económica global y probablemente provocará un aumento de la inflación. Antes de la guerra, dijo, los indicadores económicos mostraban que la economía mundial avanzaba con fuerza, con mercados financieros en alza y recuperación de la confianza del sector privado. Ahora, todo depende de la duración del conflicto y del riesgo de su extensión en Oriente Medio, lo que podría agravar aún más el panorama económico mundial.

En tanto, funcionarios estadounidenses reiteraron en apariciones mediáticas que la restricción naval iniciará este lunes y tendrá por objeto evitar que Irán utilice el comercio internacional de crudo como elemento de presión durante el estancamiento diplomático.