Estados Unidos

Estados Unidos iniciará el lunes el bloqueo de todos los puertos iraníes

Tras la orden del presidente Trump de aplicar un bloque naval en el Estrecho de Ormuz, el Mando Central norteamericano (CENTCOM) informó que la medida empezará a regir mañana a las 10, hora del este

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Trump ordenó este domingo un bloqueo naval del Estrecho de Ormuz
Trump ordenó este domingo un bloqueo naval del Estrecho de Ormuz

El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) comunicó que a partir de este lunes se implementará un bloqueo total a la entrada y salida de todos los buques en los puertos iraníes.

El bloqueo se aplicará de manera imparcial a embarcaciones de todas las banderas que intenten operar en puertos o zonas costeras de Irán, incluyendo los del golfo Arábigo y el golfo de Omán”, señaló CENTCOM en un comunicado divulgado en sus redes sociales.

La medida, que comenzará a las 10:00 de la mañana hora del este de Estados Unidos, no afectará a los barcos que transiten el estrecho de Ormuz con destino u origen en puertos no iraníes.

Las autoridades militares norteamericanas indicaron que la libertad de navegación se garantizará para el resto del tráfico marítimo internacional, pero advirtieron que la vigilancia será estricta para evitar cualquier tráfico hacia o desde Irán.

Los capitanes de embarcaciones comerciales recibirán notificaciones formales y deberán mantener contacto con las fuerzas navales estadounidenses en la zona a través del canal internacional de radio.

El anuncio llega después de que fracasaran las negociaciones directas entre delegaciones de Estados Unidos e Irán celebradas en Islamabad durante más de 20 horas.

El Comando Central estadounidense informó que la medida afectará a todas las banderas y no obstaculizará el paso de barcos con destino a otros países a través del estrecho de Ormuz (REUTERS)
El Comando Central estadounidense informó que la medida afectará a todas las banderas y no obstaculizará el paso de barcos con destino a otros países a través del estrecho de Ormuz (REUTERS)

Las conversaciones, calificadas como el mayor acercamiento bilateral desde la ruptura de relaciones en 1979, concluyeron sin acuerdo sobre los puntos fundamentales: la reapertura del estrecho de Ormuz, la devolución de fondos iraníes congelados y, especialmente, el futuro del programa nuclear iraní.

El presidente Donald Trump declaró que el bloqueo naval es una respuesta a la negativa de Teherán de abandonar sus ambiciones nucleares.

Pronostico que volverán y nos darán todo lo que queremos. No tienen opciones”, afirmó.

Trump reiteró que Estados Unidos cuenta con la capacidad militar para “derrotar a Irán en un solo día” y defendió que su posición fue determinante para sentar a la contraparte iraní en la mesa de negociación.

Ese comentario los llevó a la mesa de negociaciones y no la han abandonado”, dijo.

El mandatario estadounidense precisó que la medida de bloqueo será implementada junto a otros países, aunque no detalló cuáles. En paralelo, ordenó iniciar labores de desminado para retirar explosivos colocados por Irán en la vía marítima durante el conflicto.

Trump advirtió también que cualquier embarcación que haya pagado peajes o tasas a Irán para atravesar el estrecho de Ormuz será detenida en aguas internacionales, dado que considera esos pagos una forma de extorsión.

Trump anuncia el cierre perimetral del estrecho de Ormuz y que interceptará a cualquier buque que pague a Irán
Trump anuncia el cierre perimetral del estrecho de Ormuz y que interceptará a cualquier buque que pague a Irán

La decisión de Washington se produce tras la negativa de Irán a permitir una reapertura completa y segura del estrecho de Ormuz, una ruta vital para el comercio global de hidrocarburos, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

Irán había bloqueado parcialmente el paso en represalia por la ofensiva militar conjunta iniciada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero, y mantenía la exigencia de dominio exclusivo sobre esa vía marítima como condición en las negociaciones.

El presidente estadounidense, en su comunicado más reciente, precisó: “El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares”. Además, recalcó que cualquier agresión iraní contra buques estadounidenses o embarcaciones comerciales será respondida con “fuerza decisiva”.

Pese a la escalada, Trump se mostró optimista sobre la posibilidad de un acuerdo futuro, señalando que la puerta al diálogo sigue abierta y que espera que Irán acepte las condiciones de Washington. Sin embargo, insistió en que no habrá concesiones en materia nuclear y que el bloqueo se mantendrá hasta que Teherán renuncie a la obtención de armamento atómico.

El anuncio llega después de que fracasaran las negociaciones directas entre delegaciones de Estados Unidos e Irán celebradas en Islamabad durante más de 20 horas (Jacquelyn Martin/REUTERS)
El anuncio llega después de que fracasaran las negociaciones directas entre delegaciones de Estados Unidos e Irán celebradas en Islamabad durante más de 20 horas (Jacquelyn Martin/REUTERS)

Pakistán, país mediador en el reciente ciclo de conversaciones, ha dejado abierta la posibilidad de retomar el diálogo en el futuro. Entretanto, la delegación estadounidense, que incluía al vicepresidente JD Vance y a los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, ya ha abandonado Islamabad rumbo a Washington.

(Con información de EFE y AFP)

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