El precio del petróleo subió y supera los 100 dólares tras las fallidas negociaciones entre EEUU e Irán

El precio del petróleo volvió a subir por el conflicto en Medio Oriente (REUTERS/Alexander Manzyuk)

El precio del petróleo volvió a romper la barrera de los 100 dólares el barril, en la primera sesión de mercados tras el colapso de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad y la orden del presidente Donald Trump de bloquear los puertos iraníes. El barril de West Texas Intermediate (WTI) con entrega en mayo subió cerca de un 8%, hasta los 104,50 dólares, mientras que el Brent, referencia internacional con entrega en junio, avanzó un 7%, hasta los 102 dólares.

El detonante fue el fracaso de las negociaciones de más alto nivel entre ambas potencias en cuatro décadas. Durante más de 21 horas, una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance se reunió con representantes iraníes en la capital paquistaní, en una ronda mediada por el primer ministro Shehbaz Sharif.

Las conversaciones concluyeron el domingo con una rueda de prensa de tres minutos y sin ningún compromiso firmado. Vance dejó Islamabad con lo que calificó como la “oferta final y mejor” de Washington, dejando en manos de Teherán la decisión de aceptarla o rechazarla.

El nudo de la disputa fue el programa nuclear iraní. Según la delegación estadounidense, Irán se negó a garantizar el carácter pacífico de sus instalaciones atómicas. Trump reconoció en publicaciones en Truth Social que la mayoría de los puntos se habían acordado, pero señaló que la posición nuclear de Teherán resultó infranqueable.

El vicepresidente JD Vance antes de embarcar en el Air Force Two tras asistir a unas conversaciones sobre Irán en Islamabad, Pakistán, domingo 12 de abril de 2026. Jacquelyn Martin/Pool vía REUTERS

El canciller iraní Abbas Araghchi ofreció una lectura opuesta: aseguró que su país estaba “muy cerca” de un acuerdo y atribuyó el fracaso al “maximalismo” y al “cambio constante de condiciones” por parte de Washington.

Tras el colapso de las negociaciones, Trump anunció en la madrugada del domingo el bloqueo naval de los puertos iraníes. El Comando Central de las Fuerzas Armadas (CENTCOM) precisó que la medida entraría en vigor este lunes a las 10:00 hora del Este, y se aplicaría de forma “imparcial” a buques de todas las naciones que intenten entrar o salir de las costas iraníes, tanto en el golfo Pérsico como en el golfo de Omán. El CENTCOM aclaró que no interferirá con la navegación por el estrecho hacia puertos de terceros países.

La relevancia estratégica de esa vía marítima convierte el bloqueo en una de las decisiones más disruptivas para los mercados energéticos. Por el estrecho de Ormuz transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas licuado. Desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, Irán cerró de facto el paso a la mayoría de buques petroleros, aunque permitió el tránsito de algunos a cambio de peajes de hasta dos millones de dólares por embarcación. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, advirtió que su país no cederá ante amenazas.

El colapso en Islamabad pone en riesgo el alto el fuego de dos semanas acordado a principios de abril, que vence el 22 de abril. En las semanas previas a la tregua, los precios del crudo ya habían escalado más de un 50% desde el inicio del conflicto. Para intentar contener esa presión, la administración Trump liberó reservas estratégicas de emergencia y levantó el mes pasado sanciones sobre cientos de millones de barriles de petróleo ruso. Ahora, con el bloqueo en vigor, Washington asume el riesgo de agravar la inflación energética global justo cuando el horizonte diplomático vuelve a cerrarse.