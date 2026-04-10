Economía

Cuántos dólares van a comprar los argentinos en 2026 según un gigante de Wall Street

Morgan Stanley hizo sus proyecciones para el mercado cambiario local y aseguró que el país necesitará nuevas fuentes de divisas como mecanismo compensatorio

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De acuerdo a Morgan Stanley, Argentina revertiría este año el rojo en cuenta corriente
De acuerdo a Morgan Stanley, Argentina revertiría este año el rojo en cuenta corriente

El banco de inversión Morgan Stanley proyectó que los argentinos, al igual que el año pasado, comprarán una abultada cantidad de dólares en 2026, lo que generará desafíos en términos de acumulación de reservas, dado el alto flujo de divisas que se necesitará para compensar. El acceso a los mercados y la posibilidad de financiamiento bilateral serán clave.

La entidad, según su último reporte a clientes, cree que a pesar del aumento de exportaciones previsto, que superarían los USD 100.000 millones, y un superávit de cuenta corriente estimado en USD 5.800 millones o 0,7% del PBI, la acumulación de reservas dependerá de los ingresos de la cuenta financiera.

Esta visión se enmarca en un contexto en el que se proyecta que los argentinos adquieran alrededor de USD 24.000 millones este año, tras la significativa dolarización de portafolios observada en 2025, impulsada principalmente por la incertidumbre electoral.

En ese sentido, Morgan Stanley destacó que en aproximadamente 6 meses, las compras netas por parte de residentes llegaron a 32.000 millones de dólares.

Morgan Stanley destacó que en aproximadamente 6 meses, las compras netas por parte de residentes llegaron a 32.000 millones de dólares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Morgan Stanley destacó que en aproximadamente 6 meses, las compras netas por parte de residentes llegaron a 32.000 millones de dólares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por ese motivo y la elevada carga de vencimientos de deuda en moneda extranjera, señalan que en el segundo semestre de 2026, se requerirán aún mayores ingresos de divisas.

“Si bien el panorama de corto plazo se inclina a ser positivo, especialmente considerando el desempeño reciente por debajo de lo esperado; es claro que Argentina sigue siendo estructuralmente más vulnerable, pese al importante ajuste fiscal y la implementación de reformas”, consideró el banco.

“Pasar a un superávit de cuenta corriente es claramente positivo, pero las necesidades de financiamiento siguen siendo muy altas”, agregó.

De acuerdo a la visión de los analistas, la colocación de deuda externa deberá compensar dichas salidas. “Es probable que la emisión de bonos corporativos continúe cumpliendo un rol importante. Del lado del gobierno, los préstamos bilaterales recientemente sugeridos por las autoridades —con países como Israel, Italia y EEUU—, junto con un mayor acceso a los mercados, posiblemente serán necesarios para lograr una sólida acumulación de reservas este año”.

Morgan Stanley recordó que en el pasado se exploraron opciones de financiamiento provenientes del GCC. Sin embargo, prevén que el aumento de las necesidades financieras derivadas de los efectos de contagio del conflicto con Irán reduzca su disposición a proveer fondos.

Morgan Stanley: "Los préstamos bilaterales recientemente sugeridos por las autoridades —con países como Israel, Italia y EEUU—, junto con un mayor acceso a los mercados, posiblemente serán necesarios para lograr una sólida acumulación de reservas este año”. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
Morgan Stanley: "Los préstamos bilaterales recientemente sugeridos por las autoridades —con países como Israel, Italia y EEUU—, junto con un mayor acceso a los mercados, posiblemente serán necesarios para lograr una sólida acumulación de reservas este año”. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

En tanto, “la emisión local de deuda en dólares contribuye en el margen, pero eventualmente podría ser necesaria la emisión de bonos externos, considerando que probablemente tendrá un plazo más largo que las alternativas financiadas localmente”, indicó el banco.

“Esperamos una cuenta financiera aproximadamente equilibrada este año, con riesgos al alza si las autoridades aseguran financiamiento bilateral”, resumió, aunque aclaró que sus estrategas de crédito soberano no lo contemplan en su escenario base.

Asimismo, planteó que el BCRA solo lograría acumular la mitad de los USD 10.000 millones anunciados en el programa anual de compra de divisas, monto sujeto a que el crecimiento económico contribuya a la remonetización de la economía.

Por ello, aparece como un factor determinante la obtención de préstamos con otros países por USD 5.000 millones para reforzar el nivel de reservas y afrontar luego un 2027 “más desafiante desde la perspectiva de los flujos cambiarios”.

Esa perspectiva surge incluso con la mención de varias fuentes significativas de dólares. Por un lado, Morgan Stanley proyecta flujos netos por unos USD 3.900 millones desde organismos multilaterales (USD 1.000 millones del FMI y USD 2.900 millones de otras entidades), tras los fuertes desembolsos del año pasado.

Según Morgan Stanley, el BCRA solo lograría acumular la mitad de los USD 10.000 millones anunciados en el programa anual de compra de divisas. REUTERS/Agustin Marcarian
Según Morgan Stanley, el BCRA solo lograría acumular la mitad de los USD 10.000 millones anunciados en el programa anual de compra de divisas. REUTERS/Agustin Marcarian

A esto se suma una mejora en la inversión extranjera directa, que volvería a terreno positivo con unos USD 2.500 millones netos, asociada al desarrollo de proyectos energéticos y mineros, especialmente bajo el régimen RIGI. En paralelo, la inversión de cartera se mantendría en niveles similares a los de 2025, en torno a USD 1.600 millones.

Además, las exportaciones de bienes alcanzarían un récord en 2026, superando levemente los USD 100.000 millones, con aportes del agro, la energía y la minería, tanto por mayores volúmenes como por mejores precios.

“Con nuestra proyección de una acumulación solo moderada de reservas en 2026, el mercado pronto comenzará a mirar hacia 2027, un año que presenta vencimientos de deuda en divisas aún mayores. Ya hay USD 5.500 millones que vencen el 1 de febrero de 2027 por parte del Tesoro y otros USD 3.000 millones del BCRA. El riesgo electoral en 2027 también afectará el financiamiento disponible en los mercados”, consideró.

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