El Banco Central compró más de USD 4.500 millones en 2026, pero un factor clave limitó la acumulación de reservas

El BCRA sumó 61 jornadas consecutivas con compras de divisas pero un factor clave complicó la acumulación de reservas. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó 61 días seguidos comprando dólares tanto dentro como fuera del mercado cambiario. Este martes, adquirió USD 93 millones, sumando un total de más de USD 4.500 millones en 2026. Sin embargo, las reservas internacionales no crecieron en igual medida y exhibieron una tendencia oscilante en lo que va del año.

Desde el comienzo de la actual etapa del programa monetario, en enero, el BCRA sumó USD 4.581 millones, lo que equivale a más del 45% del objetivo anual establecido por el equipo económico. Durante el mes anterior, las compras alcanzaron 1.670 millones de dólares.

Más allá de las intervenciones positivas del Central, el objetivo de acumular reservas estuvo condicionado por la demanda de dólares por parte del Tesoro para afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) detectó que el Ministerio de Economía habría comprado divisas en los últimos días directamente al BCRA: “Los datos monetarios confirmaron que el 30 de marzo, el día previo a la liquidación de la última licitación (en la que el Tesoro aumentó en USD 420 millones sus depósitos en dólares vía colocación de AO27 y AO28), le compró USD 115 millones al BCRA. Adicionalmente, los depósitos del Tesoro en el BCRA cayeron USD 41 millones, de USD 106 millones a USD 65 millones”.

“La suma de ambas cifras es consistente con pagos programados al Club de París el 30/03 por USD 166 millones. Posteriormente, con la liquidación de la licitación el 31/03, los depósitos se recompusieron hasta USD 485 millones. Como dato relevante, el Tesoro no recurría a compras directas al BCRA desde el 5 de febrero, cuando había afrontado el pago trimestral de cargos e intereses al FMI. En lo que va del año, el Tesoro le compró USD 3.658 millones directamente al Central”, definió el reporte de la ALyC.

De esta manera, la mayor parte del flujo de divisas que fue absorbido por la autoridad monetaria no fue a parar a las reservas internacionales, sino que se destinó al pago de compromisos financieros de Economía.

Por su parte, el economista Federico Machado destacó que “a pesar de las voluminosas compras del BCRA en el mercado de cambios (han comprado más de lo que yo esperaba en este primer trimestre), las Reservas Netas se mantienen casi en el mismo nivel de comienzo de año”.

“Entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, el BCRA compró USD 4.382 millones en el mercado de cambios y además adquirió un REPO por USD 3.000 millones y tuvo ganancias netas en precios por USD 575 millones. Sin embargo, los pasivos a un año del BCRA se incrementaron en USD 4.206 millones (por el propio repo que vence en enero de 2027 y por una cuota de un repo previo que vence el mismo mes). Además, el Tesoro le compró USD 3.659 millones para atender sus propias deudas, dejando prácticamente en cero la acumulación del BCRA en el primer trimestre del año”, definió Marchado.

Al considerar la evolución de las reservas brutas, que son las que reporta de forma diaria el Central, el panorama muestra una leve mejoría. Para este cálculo, se excluyen tanto las deudas a un año como las transferencias del BCRA al Tesoro, contemplando únicamente los flujos directos de ingresos y egresos de la autoridad monetaria.

Según estimaciones de Marchado, durante el período, el Tesoro realizó pagos netos por USD 5.144 millones y el BCRA, por conceptos como Bopreal y BIS, desembolsó 1.549 millones de dólares. En el primer trimestre, las reservas brutas registraron un incremento de 926 millones de dólares.

Para el segundo trimestre, se espera una perspectiva más favorable ya que las obligaciones financieras disminuyen: Tesoro y BCRA deberán afrontar pagos por unos USD 3.200 millones, aproximadamente la mitad de lo que debieron cubrir en los tres meses previos. A eso se suma un mayor caudal de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa.

Para sostener las compras diarias, el organismo monetario emitió pesos sin esterilizar. Al mismo tiempo, el Tesoro Nacional colocó deuda en moneda local para retirar parte de esa liquidez, buscando limitar el crecimiento de la base monetaria, la inflación y la presión sobre el dólar.

Las proyecciones oficiales calculan que el saldo neto de compras de divisas podría ubicarse entre 10.000 y 17.000 millones de dólares en 2026, dependiendo de la demanda de pesos y la oferta de dólares en el mercado. Santiago Bausili, presidente del BCRA, afirmó que la acumulación de reservas dependerá de estos factores. Hasta el momento, lo alcanzado representa el 45% de la meta anual.

Al cierre de la última rueda, las reservas internacionales se ubicaron en USD 44.442 millones, tras una suba diaria de 194 millones de dólares, que se explica, en buena medida, por la suba en el valor de los activos que integran el stock del organismo.

A fines de febrero, las reservas habían llegado a 46.905 millones de dólares, el nivel más alto registrado desde 2018 y el mayor en la actual administración. Los movimientos recientes reflejan tanto pagos de deuda externa como cambios en la valuación de activos, como el oro, afectados por la crisis en Medio Oriente.