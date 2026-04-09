Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 9 de abril

El dólar al público continúa a $1.410 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue se paga a $1.390. El BCRA compró USD 102 millones en el mercado

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13:49 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar al público?

El dólar al público continúa ofrecido a $1,410 para la venta en el Banco Nación, tras un piso de $1.405 por la mañana. El billete minorista interrumpió una serie de tres días estabilizado en los 1.415 pesos y anota un mínima suba de cinco pisos en lo que va de abril.

13:50 hsHoy

A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de año, según los principales analistas de mercado

Las consultoras relevadas por el Banco Central ajustaron al alza sus proyecciones de precios y definieron un nuevo valor de referencia para el tipo de cambio mayorista

El consenso de los analistas proyecta que el tipo de cambio oficial cerrará el año en los $1.700, lo que implica una variación interanual del 17,4 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El consenso de los analistas proyecta que el tipo de cambio oficial cerrará el año en los $1.700, lo que implica una variación interanual del 17,4 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), un conjunto de 46 participantes —entre los que se cuentan 34 consultoras y centros de investigación, además de 12 entidades financieras— volcó sus estimaciones sobre las variables críticas que marcarán el rumbo de la actividad hasta el cierre del ejercicio 2026.

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13:50 hsHoy

Crece la “brecha negativa” del dólar: por qué el “blue” perforó los $1.400 y se ubica debajo del oficial

Los analistas de mercado consultados por el Central en el REM proyectaron una cotización de $1.700 para fin de año. La suba sería de solo 17% contra una inflación proyectada de 29%

Crece la "brecha negativa" entre el dólar blue y el oficial. REUTERS/Willy Kurniawan
Crece la "brecha negativa" entre el dólar blue y el oficial. REUTERS/Willy Kurniawan

Los primeros días de abril mostraron la misma tendencia en el mercado cambiario que el primer trimestre: un Banco Central que continúa con un buen ritmo de compras, mientras que el tipo de cambio no levanta.

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13:50 hsHoy

El BCRA compró USD 102 millones en el mercado

El Banco Central absorbió USD 102 millones con su intervención cambiaria, el 23,8% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 308 millones, a USD 44.750 millones, también con el aporte del oro, que rebotó 1,4%, a USD 4,749.80 la onza.

13:49 hsHoy

El dólar profundizó la baja y se aleja del techo de la banda cambiaria

La divisa mayorista cayó a $1.387,50, y al publico cedió a $1.410 en el Banco Nación. El blue se operó a un valor mínimo en siete meses

El dólar mayorista se mantiene a 280 pesos o 20% del techo de las bandas.
El dólar mayorista se mantiene a 280 pesos o 20% del techo de las bandas.

Con un monto de USD 429 millones negociados en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó con una baja de cinco pesos o 0,4%, a $1.387,50, en una plaza distendida, coincidente con un mayor optimismo financiero por la reanudación de las negociaciones y el cese de hostilidades en Oriente Medio.

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