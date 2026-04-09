Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 9 de abril

Con un monto de USD 429 millones negociados en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó con una baja de cinco pesos o 0,4%, a $1.387,50 , en una plaza distendida, coincidente con un mayor optimismo financiero por la reanudación de las negociaciones y el cese de hostilidades en Oriente Medio.

El Banco Central absorbió USD 102 millones con su intervención cambiaria, el 23,8% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 308 millones, a USD 44.750 millones, también con el aporte del oro, que rebotó 1,4%, a USD 4,749.80 la onza.

Los primeros días de abril mostraron la misma tendencia en el mercado cambiario que el primer trimestre: un Banco Central que continúa con un buen ritmo de compras , mientras que el tipo de cambio no levanta.

A través del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) , elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) , un conjunto de 46 participantes —entre los que se cuentan 34 consultoras y centros de investigación, además de 12 entidades financieras— volcó sus estimaciones sobre las variables críticas que marcarán el rumbo de la actividad hasta el cierre del ejercicio 2026.

El dólar al público continúa ofrecido a $1,410 para la venta en el Banco Nación, tras un piso de $1.405 por la mañana. El billete minorista interrumpió una serie de tres días estabilizado en los 1.415 pesos y anota un mínima suba de cinco pisos en lo que va de abril.

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