El Banco Central realizó la mayor compra de de dólares en más de un año y las reservas superaron los USD 45.000 millones

El BCRA compró USD 281 millones, la mayor compra en lo que va de 2026. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectuó la mayor compra de divisas en más de un año, tras adquirir USD 281 millones este jueves. En 2026, la autoridad monetaria sumó casi USD 5.000 millones, aunque eso no se tradujo en una suba lineal de las reservas internacionales. El stock de moneda extranjera volvió a superar los USD 45.000 millones por la fuerte adquisición diaria.

La suma que adquirió el Central representa la más alta del año, detrás de los USD 214 millones de febrero de 2026, y el monto más elevado desde el 7 de febrero de 2025, cuando superó los 300 millones de dólares.

Desde el inicio del actual esquema monetario en enero, el BCRA incorporó USD 4.964 millones, cifra que representa casi el 50% de la meta anual fijada por el equipo económico. En marzo, las compras totalizaron 1.670 millones de dólares.

Pese al saldo positivo de estas operaciones, la acumulación de reservas se vio afectada por la demanda de dólares del Tesoro para cubrir vencimientos en moneda extranjera. Así, gran parte de las divisas obtenidas por la autoridad monetaria se destinó al pago de compromisos financieros y no se sumó a las reservas internacionales.

Para sostener el ritmo de compras diarias, el BCRA emitió pesos sin esterilizar, mientras que el Tesoro Nacional colocó deuda en moneda local con el objetivo de absorber parte de esa liquidez y así contener el crecimiento de la base monetaria, la inflación y la presión sobre el tipo de cambio.

Las estimaciones oficiales prevén que el saldo neto por compras de dólares podría situarse entre 10.000 y 17.000 millones en 2026, dependiendo de la demanda de pesos y de la disponibilidad de divisas en el mercado. El titular del BCRA, Santiago Bausili, indicó que la acumulación de reservas estará sujeta a estos factores. Hasta la fecha, el avance representa el 49% del objetivo anual.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales ascendieron a USD 45.152 millones, tras un aumento diario de USD 375 millones, impulsado principalmente por la compra de divisas y la valorización de activos del organismo.

A finales de febrero, el stock de reservas había alcanzado los USD 46.905 millones, el máximo desde 2018 y el más alto de la actual gestión. Los recientes movimientos reflejan tanto el pago de compromisos de deuda externa como las oscilaciones en la valuación de activos como el oro, influenciadas por la crisis en Medio Oriente.

Entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, el Banco Central adquirió USD 4.382 millones en el mercado de cambios, suscribió un REPO por USD 3.000 millones y registró ganancias netas por USD 575 millones debido a variaciones de precios.

Sin embargo, los pasivos a un año del BCRA crecieron en USD 4.206 millones por el propio repo con vencimiento en enero de 2027 y una cuota adicional de un repo anterior con el mismo vencimiento. Además, el Tesoro adquirió USD 3.659 millones para afrontar pagos de deuda, lo que dejó casi sin cambios la acumulación de reservas del BCRA en el primer trimestre, según explicó el economista Federico Machado.

Para el segundo trimestre, se proyecta un escenario más favorable ya que las obligaciones financieras disminuyen: Tesoro y BCRA deberán afrontar pagos por cerca de USD 3.200 millones, aproximadamente la mitad de lo abonado en los tres meses previos. Además, se espera un mayor ingreso de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa.

El dólar volvió a bajar

En simultáneo, la operatoria en el mercado de cambios se mantuvo en niveles bajos, con un volumen negociado de apenas USD 353 millones en el segmento de contado. A pesar de las compras del Banco Central, la oferta resultó suficiente para provocar una leve caída en el tipo de cambio.

El dólar mayorista retrocedió 5,50 pesos, equivalente a 0,5%, y se ubicó en $1.381, su valor más bajo desde el 26 de marzo. En abril, el tipo de cambio comercial acumula una baja de un peso, mientras que desde enero la caída alcanza los 74 pesos, lo que representa una variación de 5,1%.

El techo de la banda cambiaria establecida por el Banco Central se fija en $1.669,48, con lo que el dólar mayorista quedó a $288,48 de ese valor, una diferencia de 20,9%. Esta brecha es la más amplia desde el 27 de junio de 2025, cuando alcanzó el 21,2%, hace casi diez meses.