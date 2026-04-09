Economía

A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de año, según los principales analistas de mercado

Las consultoras relevadas por el Banco Central ajustaron al alza sus proyecciones de precios y definieron un nuevo valor de referencia para el tipo de cambio mayorista

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Varios billetes de pesos argentinos y dólares estadounidenses apilados sobre una mesa de madera rústica, mostrando la coexistencia de ambas monedas.
El consenso de los analistas proyecta que el tipo de cambio oficial cerrará el año en los $1.700, lo que implica una variación interanual del 17,4 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), un conjunto de 46 participantes —entre los que se cuentan 34 consultoras y centros de investigación, además de 12 entidades financieras— volcó sus estimaciones sobre las variables críticas que marcarán el rumbo de la actividad hasta el cierre del ejercicio 2026.

El informe, muestra ajustes en las expectativas de precios y en la dinámica del mercado cambiario. Los datos revelan un sendero donde la convergencia de las proyecciones mensuales y anuales empieza a definir los valores de referencia que las empresas y analistas consideran más probables para el último tramo del año.

Las proyecciones para el tipo de cambio

En lo que respecta a la evolución del dólar, el consenso de los analistas introdujo correcciones en la trayectoria esperada para los próximos meses. Para el promedio de abril, la mediana de las proyecciones se estableció en $1.420 por dólar. Esta cifra representa un ajuste a la baja de $31,8 en comparación con lo que el mismo grupo de expertos preveía apenas un mes atrás. Sin embargo, la mirada de largo plazo sugiere una aceleración gradual en la cotización de la moneda estadounidense.

Hacia el final del año, el mercado convalida un valor que se ha vuelto una referencia central para la planificación financiera. Según el conjunto de participantes del REM, el tipo de cambio nominal se ubicaría en $1.700 para diciembre de 2026. Alcanzar este nivel implicaría una variación interanual del 17,4% para todo el período.

Es pertinente señalar que, entre los analistas que suelen mostrar mayor precisión en sus pronósticos (el denominado “Top 10”), la visión es ligeramente más conservadora en términos de devaluación, proyectando un promedio de $1.633 para el mismo mes de diciembre.

El horizonte de los precios minoristas

La inflación continúa siendo el eje de mayor preocupación y análisis en el informe del organismo monetario. Para el mes de marzo, los analistas estimaron un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 3%, lo que significó un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto a la medición previa.

Sin embargo, el foco principal del mercado se encuentra en la evolución anual de los precios. El relevamiento indica que, para el cierre de 2026, la mediana de las expectativas de inflación se ubica en el 29,1 por ciento. En este punto, los especialistas más destacados por su historial de aciertos (Top 10) elevan levemente la apuesta, situando la inflación anual esperada en un 31,8 por ciento.

Un dato relevante que surge de la segmentación del informe es la proyección específica para la inflación núcleo anual. Según el promedio de las respuestas, se espera que esta variable finalice el año 2026 en un 29,8 por ciento. Esta cifra sufrió un ajuste significativo, ya que representa un alza de 5,5 puntos porcentuales en relación con el relevamiento del mes anterior.

Actividad económica y empleo

Más allá de los precios y el dólar, el REM ofrece una perspectiva sobre el desempeño del Producto Bruto Interno (PIB). Los expertos mantienen una visión de recuperación para el año en curso, estimando que la actividad económica se expandirá un 3,3% promedio anual respecto de 2025. Para los primeros tres trimestres de 2026, se proyectan variaciones desestacionalizadas positivas de 1,3%, 0,8% y 0,7%, respectivamente.

En materia laboral, las expectativas muestran una leve rigidez. La tasa de desocupación abierta para el primer trimestre de 2026 se estimó en 7,6% de la Población Económicamente Activa. Para el cuarto trimestre, se espera que este indicador descienda levemente hasta situarse en el 7,3%.

Finalmente, el informe detalla que el mercado prevé un superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero de aproximadamente $16 billones para todo el año 2026. En términos de comercio exterior, se proyecta que las exportaciones alcancen los USD 93.235 millones, frente a importaciones por USD 79.121 millones, lo que resultaría en un superávit comercial anual de 14.114 millones de dólares.

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