Deuda, concurso y cheques rechazados: una reconocida cadena de panaderías porteña sufre una grave crisis

La empresa busca reordenar pasivos y preservar puestos de trabajo a través del concurso preventivo (Freepik)

La cadena de panaderías Pan Danés enfrenta una fuerte crisis financiera, con cheques rechazados por más de $58 millones, cierre de sucursales y reducción de su producción. La empresa entró en concurso preventivo en diciembre del año pasado para buscar una solución para la compañía, luego de haber sufrido una reducción de ventas superior al 50% durante 2025.

La magnitud del deterioro financiero de la compañía, que durante su apogeo gestionó hasta 25 locales en la Ciudad de Buenos Aires y empleó a más de 150 trabajadores, se refleja en los 57 cheques rechazados por un monto total de $58.795.452, de acuerdo con los registros oficiales del banco central.

Según comentaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae, la empresa no le debe sueldos a los trabajadores, a la vez que intentará mantener los puestos de trabajo. Aseguran que “la situación es compleja, en línea con la caída general del consumo”.

Frente a esta situación, la firma declaró en su presentación judicial que implementó medidas orientadas a sostener su actividad: “Se implementaron múltiples medidas correctivas: optimización de costos, renegociación de alquileres, cambio de proveedores, ampliación del surtido de productos, acuerdos impositivos y reorganización operativa”.

A pesar de estos intentos, la disminución de la estructura incluyó el cierre de sucursales emblemáticas como los locales de Echeverría 1677, Ciudad de la Paz 2024, ambos en el barrio porteño de Belgrano y Cuenca 3459, ubicada en Villa del Parque.

Pan Danés construyó un modelo de negocio basado en la panificación artesanal con producción centralizada desde una planta de 1.700 metros cuadrados capaz de abastecer hasta 50 sucursales. El esquema dependía de la alta rotación diaria de productos frescos y de una red de locales con fuerte inserción barrial. Sin embargo, la caída sostenida en el consumo, impulsada por un contexto recesivo, inflación persistente y alza de los costos operativos, llevó a una drástica reducción de ventas.

La propia compañía, en su presentación judicial, detalló: “La incertidumbre, la recesión, la inflación y el incremento significativo en los costos ocasionaron una caída abrupta y persistente del consumo, que supera el 50% del volumen histórico de la empresa”. Esta declaración documental de Pan Danés —recogida en los expedientes del tribunal— explicita cómo el retroceso en la demanda afectó un modelo cuya viabilidad requería un nivel constante de facturación.

El consumo de pan y productos panificados registró una baja del 45% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior (Freepik)

La presentación de la empresa en concurso preventivo se realizó en noviembre del año pasado, luego de que la firma incumpliera el pago de un cheque por $3,8 millones, lo que marcó el inicio formal de la cesación de pagos.

Finalmente, poco más de un mes después, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 15, bajo la conducción del juez subrogante Pablo D. Frick y con la intervención del síndico Estudio Bianco, Celano & Asociados, habilitó la apertura del proceso judicial, según consta en el Boletín Oficial. En este marco, la presentación formal de Pan Danés tiene como objetivo central reordenar pasivos, priorizando la continuidad operativa y eludir la paralización total del negocio.

Desde ese momento la cesación de pagos se volvió ineludible. “Los cheques emitidos para cumplir nuestras obligaciones superan nuestra capacidad de recaudación”, reconoció la empresa ante la justicia, agregando que la imposibilidad de cubrir descubiertos bancarios impidió sostener el ciclo operativo.

El peso de los compromisos corrientes —pagos a proveedores, obligaciones impositivas, salarios y costos fijos—, junto a la restricción del crédito, terminó por propiciar una situación de desequilibrio económico “crítica”, según la documentación presentada por la firma.

Actualmente, y de acuerdo al expediente publicado en el Boletín Oficial, la verificación de créditos se encuentra en marcha y los acreedores tenían plazo hasta el 8 de abril de 2026 para presentar sus pedidos respaldados con la documentación pertinente. Una audiencia informativa fue fijada para 2027, etapa en la cual se prevé definir el futuro de Pan Danés a partir de una posible reestructuración y acuerdo con los acreedores.

Fuerte caída en la venta de pan

A nivel sectorial, la tendencia se replica. Martín Pinto, secretario general de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN) y titular del Centro de Panaderos de Merlo, advirtió que el consumo de pan y productos panificados atraviesa una de las caídas más pronunciadas de los últimos años. Según sus datos, el primer trimestre del año mostró una baja del 45% en el consumo respecto al mismo período del año anterior. En tanto, si se tienen en cuenta los últimos dos años, arroja una retracción total cercana al 55% para el pan y de hasta el 85% en productos como pastelería, tortas y sándwiches de miga.

Pan Danés declaró que la incertidumbre económica, la recesión y el aumento de los costos provocaron una caída persistente en el consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una participación en Infobae en Vivo, el referente destacó que el deterioro en la demanda impactó de manera directa en la estructura del sector. En este sentido, señaló que en los últimos dos años cerraron unas 2.000 panaderías en todo el país, lo que significó la pérdida de aproximadamente 16.000 empleos directos. En la provincia de Buenos Aires, la situación es particularmente grave, con alrededor de 630 panaderías que bajaron sus persianas en el mismo período.

El dirigente atribuyó la crisis al menor poder adquisitivo de los consumidores. Explicó que, pese a que la inflación de años previos era elevada, el consumo de pan, leche y carne se mantenía alto. Ahora, aunque el Indec presenta indicadores de inflación más bajos, los consumidores restringen sus compras básicas. Pinto describió cómo la gente acude a las panaderías con presupuestos muy acotados, priorizando la compra por unidad y limitándose a lo esencial. "La gente hoy compra por unidad.Hoy vienen y dicen: ‘¿Qué me alcanza con $500?’. Y con $500 hoy te alcanza dos flautitas. Y vos sabés que son cinco pibes, porque nos conocemos todos en el barrio, y les terminás regalando tres, cuatro flautitas más, porque con dos flautitas qué va a hacer una mamá con cinco pibes en la casa”.