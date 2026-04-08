Por qué la tregua en Medio Oriente podría hacer que ceda la principal amenaza inflacionaria para Argentina

El desplome del petróleo tras el anuncio de tregua de Donald Trump podría beneficiar a la Argentina por una menor presión inflacionaria. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Poco antes del anuncio de la tregua de dos semanas en el conflicto entre Irán y Estados Unidos, en el sector petrolero se abstenían de hacer pronósticos. “El petróleo mañana (por hoy) puede valer USD 90 o USD 150, depende de lo que digan esta noche”, sostenían. En ese momento, los inversores estaban operando en pausa en las distintas Bolsas del mundo, incluido la Argentina.

Los bonos soberanos locales estaban cayendo 1% y el riesgo país superaba los 620 puntos básicos. Apenas se conoció la noticia del alto el fuego, el mercado se dio vuelta y subieron hasta 0,3% lo que hizo que el riesgo bajara 4 unidades a 610 puntos básicos porque el anuncio se hizo en el tramo final del mercado argentino.

De todas maneras, lo único que estaba ajeno a la guerra eran los dólares por la elevada oferta. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 438 millones y el dólar mayorista bajó 50 centavos a 1.392,50 pesos. El Banco Central pudo comprar 93 millones de dólares.

La divisa norteamericana bajó 0,66% ante las principales monedas del mundo y seguía operando en retroceso en el overnight, porque renacieron las esperanzas de que haya un recorte de las tasas de interés en la próxima reunión de la Reserva Federal, aunque el Bank of America predijo que la inflación de marzo será elevada, 0,9% impulsada por el aumento de combustibles.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció una tregua de dos semanas con Irán. EFE/JIM LO SCALZO

Inversiones Pergamino indicó que “la banda superior del dólar se ubica en torno a $1.703 hacia fin de abril. ¿Qué está diciendo el mercado? No ve presión cambiaria en el corto y mediano plazo. Convalida el sendero del programa económico con expectativas de estabilidad en el tipo de cambio. Hay una gran expectativa en el cumplimiento del programa económico. No es menor: el ancla hoy sigue siendo creíble. Hoy, todos los contratos de ROFEX (futuro) incluso hasta diciembre 2026 operan por debajo de ese nivel”.

En la plaza financiera, el dólar MEP quedó sin cambios en $1.430 y el contado con liquidación (CCL) subió $4,50 (+0,3%) a 1.485 pesos. La nota la dio el blue que perdió $5 y quebró el piso de $1.400 al cerrar a 1.395 pesos. Un dato relevante es que se ubica a la par del tipo de cambio mayorista.

Las reservas no reflejaron a pleno la caída del dólar que probablemente se trasladará a hoy. Se potencian los precios del oro, el euro y el yuan que representan más de 50% del atesoramiento. Las reservas ayer subieron USD 194 millones a 44.442 millones de dólares.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “el 30 de marzo, según datos del BCRA, el Tesoro le habría comprado nuevamente por USD 114 millones acumulando compras por USD 3.658 millones en lo que va del año cuando la autoridad monetaria habría comprado en el mismo período USD 4.246 millones. Por lo tanto, en términos netos le habrían quedado a la autoridad monetaria unos USD 588 millones del total comprado (antes de otros movimientos). Al 31 de marzo, el Tesoro tenía depositados en su cuenta en el BCRA en moneda extranjera USD 485 millones luego de liquidarse la última licitación y, según la Oficina de Presupuesto del Congreso en abril enfrenta vencimientos en moneda extranjera por unos USD 413 millones, de modo que con los números sigue muy justo. El esquema de bandas cumplirá un año desde su debut el 13 de abril y luego de crujir con la incertidumbre electoral y ser modificado posteriormente por el esquema actual (inflación t-2), el tipo de cambio paradójicamente se encuentra dentro del rango del viejo esquema (+/- 1%)”.

Las tasas de interés aumentaron en los tramos largos tanto por el retroceso en las LECAP y BONCAP, como en los bonos CER. Las tasas cortas, abril y mayo siguen por debajo de 2% efectivo mensual. A partir de allí suben hasta 2,18% a fin de noviembre.

El S&P Merval de las acciones líderes no alcanzó a reaccionar y cerró con una baja de 1,1% en pesos y 1,4% en dólares, situación que puede revertirse hoy porque los mercados del exterior operaban en la noche, antes de la apertura, con síntomas de euforia.

Por caso, el Nasdaq registraba una suba cercana al 3% y el S&P 500 avanzaba más de 2%. El VIX, conocido como el “Índice del Miedo” por medir la volatilidad del mercado, caía casi 9% y se ubicaba en 22,48 puntos, acercándose al nivel considerado normal de 20 puntos. El día anterior, el indicador había llegado a situarse a solo 3 puntos de los 30, umbral que suele asociarse a episodios de alta volatilidad e incertidumbre.

Las Bolsas de Europa también estaban anticipando una buena rueda con subas de más de 2 por ciento. El Euro Stoxx que mide las 50 acciones más importantes de las Bolsas Europeas marcaba un ascenso de casi 5 por ciento. El oro reaccionaba con alzas de 2,3% y hasta el Bitcoin se acopló a la euforia y avanzaba más de 4% a 71.600 de dólares.

mientras el petróleo WTI, el crudo de referencia de Estados Unidos que había subido exageradamente, perdía 14% y cotizaba a 97,25. El Brent, referencia de la Argentina, retrocedía más de 9,50% a USD 94,90 por barril. De mantenerse la tendencia bajista, podría hacer ceder la principal amenaza de inflación para la Argentina. El aumento del crudo había derivado en una suba de 20% de los combustibles en el país, lo que tendrá un impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. En caso de que se mantenga la caída del barril, restaría presión a la suba del costo de vida.

Los indicadores anticipan una jornada positiva para los bonos argentinos, con posibilidades de que el riesgo país descienda por debajo de los 600 puntos, lo que renovaría las expectativas de acceso al mercado internacional de capitales, influido también por el clima político en Estados Unidos. La Bolsa, por su parte, podría registrar mayor interés de inversores que buscan aprovechar los valores rezagados de las acciones, especialmente en el sector bancario.