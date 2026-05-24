Honduras endurece leyes contra la extorsión y maras tras publicación de reformas penales en La Gaceta

Las nuevas leyes otorgan más herramientas legales al Ministerio Público, cuerpos de seguridad y tribunales de justicia en Honduras.

Honduras puso en vigencia reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal tras su publicación en La Gaceta, el diario oficial. El Congreso Nacional las aprobó por unanimidad para endurecer el abordaje de la extorsión y delitos vinculados a maras, pandillas y crimen organizado, con cambios orientados a investigación, recolección de pruebas y judicialización.

Las modificaciones entran a regir desde su publicación y apuntan a dar más herramientas legales al Ministerio Público, los cuerpos de seguridad y los tribunales para perseguir redes criminales, en un contexto de reclamos por violencia e inseguridad, especialmente en zonas urbanas donde la extorsión es uno de los delitos de mayor impacto.

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El paquete legal busca cerrar vacíos que, según autoridades, permitían evadir la acción de la Justicia y mejorar la coordinación institucional en casos de crimen organizado, con el foco puesto en procesos más eficientes y sanciones más efectivas.

Las reformas introducen ajustes para endurecer el tratamiento penal de la extorsión y modificar reglas procesales vinculadas con la recolección de pruebas, el seguimiento de casos y la coordinación entre instituciones de seguridad y justicia.

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Reformas avaladas

Durante el debate legislativo, el Congreso Nacional presentó los cambios como una actualización del marco jurídico para reforzar la investigación y la judicialización de delitos asociados a maras, pandillas y otras estructuras criminales, con el objetivo de mejorar la persecución penal.

La extorsión en sectores como transporte, comercio y pequeños emprendimientos recibe atención especial bajo el nuevo marco jurídico. EFE/Gustavo Amador/Archivo

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que la aprobación representa herramientas legales necesarias para enfrentar estructuras que impactan en la economía y en la convivencia social.

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Zambrano sostuvo que la extorsión y las actividades de maras y pandillas golpean con fuerza a sectores como el transporte público y de carga, el comercio formal e informal y pequeños emprendedores. Según planteó, en esos rubros se repiten denuncias por amenazas y cobros ilegales.

Presión y resultados

Las reformas se aprobaron en medio de reclamos de distintos sectores por mayor contundencia frente a la criminalidad. En ese escenario, las autoridades legislativas vincularon el paquete con el aumento de denuncias por extorsión y amenazas que, en muchos casos, derivan en cierres de negocios, desplazamientos internos y pérdidas económicas.

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Las reformas responden a reclamos sociales por mayor contundencia en la lucha contra la inseguridad y el aumento de las denuncias.

Desde el Congreso también indicaron que el nuevo marco legal apunta a fortalecer al Ministerio Público y al sistema judicial para mejorar la respuesta del Estado ante estos delitos, con una actuación más coordinada entre las instituciones responsables.

Especialistas en seguridad han planteado en debates previos sobre este tipo de reformas que su efectividad depende de la aplicación práctica, la capacidad investigativa de las instituciones y el fortalecimiento de los procesos judiciales, más allá del endurecimiento normativo.

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Con la publicación en La Gaceta, las reformas quedaron incorporadas al ordenamiento jurídico vigente. Las autoridades esperan que el nuevo esquema contribuya a reducir la impunidad y a mejorar los resultados contra estructuras criminales, con evaluaciones sujetas a la implementación en tribunales y a la operación cotidiana del sistema de justicia.

La entrada en vigencia de estas reformas coloca ahora el desafío en las instituciones encargadas de aplicarlas, en medio de la expectativa ciudadana de que las nuevas disposiciones se traduzcan en resultados concretos contra la extorsión y el crimen organizado.

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