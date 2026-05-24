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Debutan Francisco Cerúndolo, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli en Roland Garros: horario y cómo ver en vivo los partidos

La Legión se presenta en el segundo Grand Slam de la temporada, con el deseo de conquistar el trofeo de Los Mosqueteros

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Francisco Cerúndolo, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli pondrán en marcha su participación en Roland Garros durante la jornada del lunes (Crédito: REUTERS/Fabian Bimmer)
Francisco Cerúndolo, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli pondrán en marcha su participación en Roland Garros durante la jornada del lunes (Crédito: REUTERS/Fabian Bimmer)

Este lunes continuará la acción en Roland Garros con presencia argentina: Francisco Cerúndolo, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli saldrán a escena. Todos los encuentros podrán verse en vivo por ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Tras la actualización del ranking, Cerúndolo volvió a posicionarse como la mejor raqueta argentina y sudamericana al ubicarse en el puesto 26 del mundo. El porteño de 27 años, campeón esta temporada en el Argentina Open, regresará a París con el objetivo de dejar atrás el recuerdo de 2025, cuando quedó eliminado en su estreno.

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El sorteo determinó que el mayor de los hermanos Cerúndolo debutará frente al neerlandés Botic van de Zandschulp (55°). El historial favorece ampliamente al argentino: se enfrentaron en tres oportunidades y en todas se impuso el bonaerense. El antecedente más reciente ocurrió hace apenas unos días, en los octavos de final del ATP 500 de Múnich, donde se quedó con el triunfo por 6-3 y 6-0.

La organización programó el encuentro para el cuarto turno de la cancha 4, cuya actividad comenzará a las 6:00 (hora argentina).

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Con la confianza en alza, Mariano Navone (38°) volverá a presentarse en Bois de Boulogne. El bonaerense atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Conquistó su primer título ATP Tour en Bucarest, el último sábado alcanzó la final en Ginebra —donde cayó frente al estadounidense Learner Tien (18°)— y también se consagró en el Challenger 175 de Cap Cana sobre superficie dura.

En su debut se medirá con el estadounidense Jenson Brooksby (63°), oriundo de Sacramento, quien viene de despedidas tempranas en torneos como Miami, Houston, Madrid, Roma y Burdeos.

Navone intentará al menos igualar la tercera ronda alcanzada el año pasado, hasta aquí su mejor actuación sobre el polvo de ladrillo parisino. Será el primer cruce entre el tenista de 9 de Julio y el norteamericano. El partido fue programado para el tercer turno de la cancha 4.

Mariano Navone intentará trasladar su buen presente al polvo de ladrillo parisino en su estreno en Roland Garros (Crédito: REUTERS/Ciro De Luca)
Mariano Navone intentará trasladar su buen presente al polvo de ladrillo parisino en su estreno en Roland Garros (Crédito: REUTERS/Ciro De Luca)

Camilo Ugo Carabelli (59°) volverá a competir sobre la superficie que mejor se adapta a su juego. El Brujo comenzó la gira europea sobre arcilla con una semifinal en Marrakech y la semana pasada alcanzó los cuartos de final en Hamburgo. En esta oportunidad enfrentará al estadounidense Emilio Nava (94°), surgido de la clasificación y habitué del circuito Challenger sudamericano: en 2025 conquistó los títulos de Asunción, Concepción, Villa María y Sarasota.

Será el primer enfrentamiento entre el porteño y el jugador nacido en Woodland Hills. El encuentro está previsto para el tercer turno de la cancha 5.

No obstante, este domingo hubo saldo positivo para buena parte de la delegación argentina. Thiago Tirante (60°) avanzó tras derrotar al español Pablo Llamas Ruiz (122°) por 6-3, 7-6(6), 6-7(5) y 6-0, mientras que Marco Trungelliti (81°) superó al local Kyrian Jacquet (147°) por 6-4, 6-2 y 6-2. Además, el gran golpe de la jornada lo dio Solana Sierra (68°), quien eliminó a la británica Emma Raducanu (39°) por 6-0 y 7-6(4). La contracara fue Tomás Etcheverry (28°), que quedó eliminado al caer frente al portugués Nuno Borges (51°) por 6-3, 6-4 y 6-2.

Cabe destacar que este martes continuará la acción argentina con los debuts de Juan Manuel Cerúndolo (56°), quien enfrentará al británico Jacob Fearnley (125°); Francisco Comesaña (102°), que se medirá con el estadounidense Ethan Quinn (50°); y el cruce entre compatriotas que protagonizarán Sebastián Báez (64°) y Román Burruchaga (68°).

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