Economía

En lo que va del gobierno de Milei, el crédito en dólares creció 12 veces más que el crédito en pesos

Mientras el financiamiento en la moneda de EEUU tuvo un aumento igual al 4,8% del PBI, en pesos la mejora fue de solo 0,4%. Un informe privado destaca el “desafío” de aumentar la parte en moneda local

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Manos de una persona sosteniendo un grueso fajo de billetes de 100 dólares estadounidenses. Los billetes muestran el retrato de Benjamin Franklin.
Una persona anónima sostiene un grueso fajo de billetes de cien dólares, representando conceptos de finanzas y transacciones económicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los primeros treinta meses de gestión presidencial de Javier Milei, el crédito en dólares en la Argentina creció doce veces más que el crédito en pesos argentinos. Así lo indica el último informe de la consultora Quantum, que precisa que en ese periodo el financiamiento en pesos al sector privado se mantuvo prácticamente sin cambios con relación al PBI, pasando de 12,3% a 12,7% (un aumento de 0,4 puntos porcentuales del PBI) y con suba de la participación del financiamiento bancario.

En el mismo lapso, el financiamiento en dólares creció 4,8 puntos porcentuales, de 1,0% a 5,8% del PBI. El informe aclara, además, que en esos treinta meses el PBI creció más del 7% y que el crédito en dólares está limitado a exportadores.

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En un informe anterior, Quantum había destacado la modificación en los agregados monetarios en el mismo periodo, señalando una “migración” del dinero transaccional tradicional M2 (que suma a los billetes y monedas en poder del público y depósitos a la vista en pesos del sector no financiero, M1, los depósitos en pesos de menor liquidez, como plazos fijos y cajas de ahorro) hacia un concepto más amplio, que incluye fondos de money market. En esos treinta meses, indicó, la cantidad de pesos con los que funciona la economía cayó; M3 se redujo en relación al PBI en 0,9 puntos porcentuales, de 16,2% a 15,3% del PBI.

En ese contexto, el financiamiento en pesos al sector privado se mantuvo casi sin cambios respecto al PBI (de 12,3% a 12,7%), con aumento de la participación del financiamiento bancario, mientras que el crédito en dólares subió de 1,0% a 5,8% del PBI.

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Duro de aumentar

Según el informe, aumentar el financiamiento local en pesos representa “un desafío, por motivos históricos propios, incluyendo la alta volatilidad en la evolución de variables financieras y económicas y la dimensión institucional, entre otros”.

Gráfico de barras que compara el crecimiento del crédito en dólares y pesos bajo la gestión de Javier Milei, con la Casa Rosada y un banco de fondo.
Gráfico comparativo muestra cómo el crédito en dólares ha aumentado drásticamente bajo la administración de Javier Milei, superando con creces el crecimiento del crédito en pesos desde diciembre de 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que siga descendiendo la inflación y se remonetice la economía, señala, “se podría esperar más expansión del financiamiento en pesos al sector privado, bajo condiciones que impliquen extensión de plazos, entre otros”.

Papel del mercado de capitales

Quantum remarca que el análisis no debe limitarse a los préstamos bancarios. El mercado de capitales cumple un rol complementario mediante instrumentos como cauciones, pases, emisiones de obligaciones negociables (ONs), pagarés y cheques de pago diferido, entre otros.

Los cálculos muestran que, a mayo de este año, el 70% del financiamiento total en pesos al sector privado, sumando el bancario y el del mercado de capitales, corresponde a préstamos de los bancos (9% del PBI), 18% a emisiones de instrumentos privados en el mercado (2,2% del PBI, principalmente cheques de pago diferido y pagarés) y 12% a cauciones y pases (1,5% del PBI, mayormente a un día de plazo, aunque allí puede haber duplicaciones por el funcionamiento del mercado de deuda, con alguna contrapartida bancaria).

El informe señala que, en relación al cuadro crediticio con el que asumió Milei, el financiamiento en pesos aumentó marginalmente, con suba de los préstamos en pesos de los bancos, cauciones y pases, mientras se redujo el financiamiento vía ONs, pagarés y cheques diferidos.

La “exteriorización” de dólares o blanqueo oficial propició la expansión del crédito en esa moneda, ya que los depósitos privados en dólares pasaron de USD 14.000 millones a USD 39.000 millones (de 2 a 5,1% del PBI) y los préstamos bancarios de USD 3.500 millones a USD 22.600 millones (de 0,5% a 2,9% del PBI), engordando el mercado de deuda. El stock estimado de obligaciones emitidas localmente aumentó de USD 3.200 millones a USD 19.700 millones, nada menos que 515 por ciento.

Remonetización (en pesos) ausente

En mayo de este año, la cantidad de dinero en relación al PBI es menor a la de noviembre de 2023. El PBI es un 7% mayor, pero el financiamiento en pesos al sector privado, tanto bancario como de mercado de capitales, creció apenas.

Por este motivo, Quantum insiste en que complementar la mayor oferta de financiamiento en dólares con una expansión del financiamiento en pesos es “un desafío”. Si la inflación sigue bajando y la economía se remonetiza, concluye, “podría esperarse una mayor expansión del financiamiento en pesos, bajo condiciones que impliquen extensión de plazos”.

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