Beatriz Olave recordó a Rodrigo Bueno el día de su cumpleaños número 53: el guiño a Belgrano de Córdoba

En el día en que Rodrigo Bueno hubiera cumplido 53 años, Bety Olave lo recordó en un festejo con los colores del club de sus amores, Belgrano de Córdoba (Instagram)

El 24 de mayo se transforma cada año en una fecha imposible de pasar por alto para quienes crecieron al ritmo del cuarteto y para quienes encuentran en la música de Rodrigo Bueno algo más que nostalgia. Un día como hoy, pero en 1973, nacía en Córdoba el Potro, ese artista que, a fuerza de carisma y talento, se convirtió en leyenda mucho antes de su trágica muerte a los 27 años. Y este domingo, las redes sociales se poblaron de homenajes, entre ellos el de su madre, Beatriz Olave, que eligió el mismo ritual que repite desde hace décadas: un video, una torta y un deseo al cielo.

“¿A dónde te fuiste Rodrigo? ¡A la cancha de Belgrano! Que hoy sea tu día maravilloso y danos una alegría a todos, desde el cielo, desde donde estés. ¡Sentate en la tribuna! ¡Te amo hijo, te amo! Aguante Belgrano”, exclamó la mujer, rodeada de todo lo que al cantante le gustaba: una torta decorada con los colores celeste y blanco, velas con el número 53 y varias estrellitas junto al escudo del club de sus amores, Belgrano de Córdoba. Combinó el homenaje con una camiseta, una peluca de pelo celeste y unos anteojos celestes, el look perfecto para una mamá que nunca deja de alentar.

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El mensaje de Olave en la descripción del video, dirigido directamente a su hijo, condensó todo lo que siente una madre en un día así: “Feliz cumpleaños hijo mío, espero que estés sentado en la tribuna del Kempes para tener el mejor regalo que hoy Belgrano salga campeón y será el mejor regalo que te podemos dar todos los que te queremos, porque es lo que más amaste en tu vida, tu cuadro preferido. CELESTE, MI CORAZON ES CELESTE....”.

Beatriz junto a su hijo fallecido, Rodrigo, quien lucía la camiseta de Belgrano de Córdoba (Archivo)

La publicación no tardó en llenarse de mensajes de cariño y acompañamiento. Pablo Layus, periodista y amigo de la familia, escribió: “¡Te quiero, Bety! Hoy está en la previa con nosotros”. En paralelo, los fanáticos del Potro sumaron frases que reflejan el lugar que ocupa Rodrigo en el imaginario popular: “¡No hay mamá más valiente que la que devolvió un hijo al cielo!”, “Feliz cumple, Rodrigo, ¡que hoy el cielo se pinte más celeste que nunca! Aguante Belgrano”, “Feliz cumple, Potro”, “Hoy el cielo está de fiesta, mi bella Bety”, “Feliz cumple al cielo”. Cada palabra, una muestra de cómo el artista sigue presente en cada rincón donde su música alguna vez sonó.

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Cabe recordar este domingo, el homenaje cobró un sentido especial. El aniversario del nacimiento de Rodrigo coincidió con la final del Torneo Apertura, donde Belgrano de Córdoba se enfrenta a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes. Una fecha cargada de simbolismo para los hinchas del Pirata, que no solo recuerdan al Potro por su música, sino también por su fanatismo incondicional por el club. Para muchos, la presencia espiritual de Rodrigo en la tribuna era una cábala, una fuerza invisible que podía inclinar la balanza a favor del equipo cordobés. La final, además, fue interpretada por buena parte del mundo del fútbol como una “revancha” o una “reedición” de la histórica promoción de 2011, cuando Belgrano logró el ascenso y River sufrió el único descenso de su historia. Entre los recuerdos aparece el nombre de aquel marcador central paraguayo que fue protagonista de aquella hazaña y que hoy, lejos del ruido del fútbol, se dedica a trabajar en el campo.

Beatriz y Rodrigo durante los primeros años de su carrera musical (Archivo)

Mientras la tarde avanza y el fútbol ocupa el centro de la escena, el eco de los homenajes familiares y el cariño del público mantienen intacto el mito de Rodrigo Bueno. En las tribunas, en los hogares y en la memoria de quienes lo amaron, su figura sigue siendo bandera y canción. Y en cada cumpleaños, la esperanza de un festejo celeste se renueva: entre tortas, camisetas y promesas al cielo, el Potro nunca termina de irse del todo.

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