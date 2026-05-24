Economía

En el primer trimestre, las ventas de los supermercados cayeron en 21 provincias argentinas

En términos reales, fueron de hasta 10,7% entre enero y marzo. Excepciones y promedio a nivel país. El peor mes fue marzo, cuando se vendió menos en todos los rubros, con una sola y notable excepción

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Primer plano de una mano sosteniendo una tarjeta de crédito blanca junto a un terminal POS que muestra "APPROVED" y "$39.00", con víveres en un cinturón transportador al fondo.
Menos productos en el changuito y por la caja (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo en las cadenas de supermercados del país arrancó 2026 con el pie izquierdo. Según un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado en base a datos del Indec, el primer trimestre del año cerró con caídas de ventas en 21 provincias.

En el acumulado de enero a marzo, Neuquén y San Luis fueron las únicas jurisdicciones que cerraron el período con alzas reales: en el primer caso, de 2,3%, y en el segundo, una suba del 0,6 por ciento. El resto del mapa nacional anotó retrocesos de variada magnitud.

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Entre las que mejor resistieron la tendencia aparecen Río Negro, con una baja de apenas 0,1%, y CABA, con una caída del 0,4 por ciento. Córdoba y Mendoza, dos de las provincias con mayor peso en la facturación del sector —con participaciones del 9,9% y el 4,9% sobre el total nacional, respectivamente—, registraron descensos acotados: 0,8% cada una. Santa Fe, que representó el 5,2% del total facturado en el trimestre, también mostró una caída leve, del 0,7 por ciento.

En el otro extremo, los distritos que más perdieron en el acumulado del trimestre fueron Corrientes y Tucumán, que superaron la barrera del doble dígito: -10,7% y -10,5%, respectivamente. También hubo caídas importantes en Misiones y La Rioja: ambas del -8,5%, y en Jujuy con -7,9 por ciento.

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El GBA, que concentra la mayor porción de las ventas del país con el 22,4% del total trimestral, acumuló una baja del 6,8% en el período. La región del Resto de la Provincia de Buenos Aires cayó un 2,5%.

Marzo: caída más fuerte y sin excepciones

El tercer mes del año fue el más débil del trimestre. Las ventas nacionales totalizaron $2,46 billones en marzo y registraron una baja real del 5,1% interanual, la más pronunciada desde noviembre de 2024. A diferencia del acumulado trimestral, en marzo ninguna jurisdicción logró resultados positivos: todos los distritos relevados terminaron el mes en rojo.

Neuquén y San Luis, que habían sostenido el trimestre con números en verde, también cerraron marzo con descensos, aunque mínimos: -0,1% y -0,5%, respectivamente. Mendoza (-1,1%) y CABA (-1,5%) se ubicaron entre las que mejor aguantaron el mes. Córdoba retrocedió un 3,2% y Santa Fe un 3,0%.

Las caídas más severas de marzo se concentraron en Corrientes (-16,7%) y La Rioja (-12,2%), los únicos distritos que en ese mes registraron descensos de doble dígito. Tucumán (-9,8%), Santiago del Estero (-9,2%) y GBA (-9,5%) también estuvieron entre los más golpeados.

Nueve de once rubros cayeron en marzo

El desglose por rubros de marzo también refleja un consumo retraído. De los once rubros que componen la Encuesta de Supermercados del Indec, sólo dos registraron incrementos reales interanuales: Carnes, con una suba del 11,9%, y Panadería, con un alza marginal del 0,1%. Sin embargo, ambos rubros explicaron apenas el 19% de la facturación total del mes.

Los nueve rubros restantes anotaron bajas. Las más pronunciadas correspondieron a Electrónicos (-26,9%), Indumentaria (-14,7%) y Bebidas (-12,9%).

También cayeron artículos de Limpieza y Perfumería (-8,2%), Lácteos (-7,2%), Otros (-7,1%), Verduras y Frutas (-3,7%), productos de Almacén (-3,3%) y Alimentos preparados y Rotisería (-1,5%). Estos nueve rubros explicaron el 81% de la facturación de marzo.

Un trimestre que confirma la tendencia

El resultado del primer trimestre no es un dato aislado. El informe de Politikon Chaco muestra que las ventas en supermercados acumulan meses de comportamiento negativo en términos reales, con oscilaciones que no lograron revertir la tendencia de fondo. La caída de marzo, la más pronunciada en más de un año, agrava ese escenario y deja al sector sin señales claras de recuperación en el corto plazo.

La dispersión geográfica de los resultados permite ver, sin embargo, que no todas las regiones del país atraviesan la misma situación. Mientras Neuquén encabeza el ranking trimestral con la única suba relevante del período, provincias como Corrientes, Tucumán, Jujuy y La Rioja acumulan retrocesos que más que triplican la caída promedio nacional. Esa brecha entre jurisdicciones da cuenta de realidades económicas locales que se alejan del comportamiento agregado del país.

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