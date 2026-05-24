La leyenda en una manga que inspiró a Uvita Fernández, el héroe de Belgrano campeón: el filoso mensaje a los hinchas

El desenlace del Torneo Apertura dejó una postal histórica en Córdoba: Belgrano se consagró campeón tras vencer a River Plate por 3-2, en un partido que tuvo como goleadores a Leonardo Morales y al autor de un doblete, Nicolás Uvita Fernández. El estadio Mario Alberto Kempes fue testigo del festejo y de las palabras de los protagonistas, quienes compartieron emociones y recuerdos tras alcanzar el primer título del club en Primera.

La transmisión oficial recogió las primeras sensaciones de Franco Mudo Vázquez, quien expresó: “Este equipo nunca se rindió, fuimos a buscarlo y por suerte se nos dio”. El mediocampista también reveló la carga emocional de su regreso: “Uno sueña siempre en volver, darle una alegría a esta gente. Me tocó hacerlo en el 2011, muchas veces pensé en volver, no me decidía y bueno, creo que era este año el momento justo. Estaba el Ruso, estaba Juanca, creo que era el momento justo y se me dio, más no puedo pedir”.

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Al analizar el cruce decisivo, Vázquez reconoció: “Se dio la casualidad esa. Nosotros peleamos todo el torneo para llegar hasta el final, nos tocó contra River, es un club grande, un club muy bonito, pero Belgrano se lo merecía”. El sentimiento de pertenencia también fue protagonista: “Somos una familia, creo que se vio en estos partidos que nos tocó jugar. Dejamos la vida por llegar hasta lo más alto y hoy se nos dio después de pelearla, de muchos chicos que somos del club, que crecimos acá, y darle el primer título creo que es algo increíble”. Y concluyó: “Es hermoso este club. Crecí con él, así que darle una alegría a toda esta gente, me tocó hacerlo otra vez y bueno, feliz por todo, por toda la gente y gracias a mi familia”.

El volante Santiago Longo tampoco ocultó su emoción ante la magnitud del logro: “Soñado todo esto, toda la gente que vino, que no pudo venir, los que ya no están, Belgrano se merecía una estrella y esta es la primera, sufrimos pero esto es Belgrano así es”.

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Longo compartió su vivencia personal y el recuerdo de su madre: “Ya no aguantaba más. Era mi vieja, que ya no la tengo más. Toda la gente que me ha acompañado siempre, toda mi familia, mis amigos. Estoy feliz, me tocó ascender, ser capitán, irme, ahora volver y ser campeón para mí es un orgullo, estoy muy feliz”.

Belgrano celebró este domingo la conquista del primer título en la Primera División (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

En cuanto al presente del club, el futbolista valoró el crecimiento colectivo: “Todo muy rápido, clasificamos a Sudamericana el otro año, después uno o dos años que nos costó un poco y este año armamos un grupo increíble. Tenemos mucho sentido de pertenencia y el orgullo que siente el club para pelear arriba, así que estamos felices”.

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Respondiendo a por qué Belgrano logró el campeonato, fue contundente: “Porque no bajamos los brazos, porque somos un equipazo. En el momento que bajamos un poquito parecía que se nos hacía difícil, pero el equipo supo aprovechar los momentos y los últimos cuatro partidos fueron cuatro finales. Nos lo merecíamos, toda la gente lo merecía”. Además dejó un mensaje claro: “Al hincha, agradecerle. Disfruten es el título más importante de la historia de Córdoba, estoy convencido, ahora sí somos los más grandes de Córdoba como siempre”.

El delantero Nicolás Uvita Fernández fue el héroe de la jornada con dos goles y una dedicatoria especial: “Dejame dedicárselo a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a toda esa gente que confió en mí. La verdad que el pueblo Pirata se lo merece, la ciudad se lo merecía. Necesitaba que este club tan grande tenga un título. Hoy gracias a Dios lo pudimos conseguir. Se lo dedico a mi esposa, que me bancó durante todo este tiempo. Fue muy duro para mí esta temporada, pero bueno, yo creo que hoy quedé en el corazón de todos. Y la verdad que el hincha de otro equipo, nuestro plantel se lo merece, así que estamos felices”.

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La celebración tuvo un detalle emotivo: una manga con los nombres de sus familiares escrita a mano. Fernández explicó: “Hoy iba a ser un gran día. El gran día llegó, así que feliz”. El nacimiento reciente de su hijo también fue parte central de su relato: “Hablamos con mi esposa todo este tiempo, con mensajes que caían de ella, que me incentivó. Y aquí estoy. Me llenó, me dio esa confianza, esos mensajes que yo necesitaba para ese empujón, el pilar más importante durante toda esta carrera que llevo. Así que nada, estoy muy contento, muy feliz y disfrutar que lo disfrute toda la gente”.

Uvita Fernández es llevado en andas. En el brazo derecha, la muñequera con la leyenda (REUTERS/Agustin Marcarian)

El delantero además respondió a quienes lo criticaron por el monto de su transferencia: “Se me criticó durante un poquito de tiempo, pero estoy perfecto, el tiempo da la razón. Dijeron que pagaban tres palos y medio, dos trescientos. Ahí ya está, ya lo compré, ya tiene para toda la vida. Así que disfruten y gracias por el cariño, porque eso siempre lo sentí. A pesar de la crítica, la crítica me llevó para adelante, porque yo soy un luchador y hoy estoy acá dando pelea. Así que dejame dedicárselo a mis hermanos también, a mi familia, mis tíos, mi suegro, mi suegra, que siempre están, y mis cuñados y mi ahijada ahí. Así que feliz”. Cerró con una frase que resume el sentir del campeón: “Hoy esto es todo, esto es es la gloria. La gloria no se paga, así que feliz”.

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Las palabras y recuerdos de los protagonistas reflejan el valor colectivo, el sacrificio personal y el sentimiento de pertenencia que llevaron a Belgrano a la cima del fútbol cordobés y le permitieron quedarse con el trofeo en una definición que tuvo momentos inolvidables.