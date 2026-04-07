Los impuestos y la guerra en Irán hicieron que la nafta sea más cara en Misiones que en Paraguay

Las diferencias en los aranceles de la nafta en Misiones y Paraguay (Imagen ilustrativa Infobae)

Un litro de nafta súper se paga en Paraguay 7.240 guaraníes en una empresa privada y 6.140 en Petropar, la firma estatal del país vecino. En pesos argentinos, el precio se ubica entre los 1.650 y los 1.399 al tipo de cambio oficial. La diferencia con los valores que se abonan en Misiones es enorme. En Posadas el mismo combustible se paga $2.249 en una estación de servicio privada y $2.187 en una YPF.

Una situación similar se verifica en la categoría premium. Un litro en Paraguay cuesta entre G$7.490 (Petropar) y G$8.790 (privada). En moneda argentina representan $1.706 y $2.003, respectivamente. En Posadas, el precio que se paga está entre $2.339 (YPF) y $2.488 (privada). Por otro lado, en Puerto Iguazú, los valores de la petrolera estatal son un poco inferiores: $2.099 la súper y $2.376 la de alto octanaje.

La diferencia, sin embargo, es notable. Un auto mediano en Argentina tiene un tanque con una capacidad promedio de 50 litros. Llenarlo con premium en la capital misionera implicará un gasto de entre $116.950 (YPF) y $124.400 (privada). Del otro lado de la frontera, la misma carga fluctuará de los $85.300 (Petropar) a los $100.150 (privada).

Distancia y guerra en Medio Oriente

Esta diferencia de precios entre un lado y otro de la frontera, con mínimas variaciones, se da en todas las ciudades de Misiones, dijo a Infobae, Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios y Afines del Nordeste. “En la provincia tenemos un combustible muy caro por la distancia. Paraguay tiene todo su flete por río. Además, los impuestos allá son menores”, consignó.

La caída de los despachos de naftas y gasoil se registra en todo el país. Pero en Misiones es mayor, expresó Jalaf, producto de que es la provincia que más caro paga los combustibles. “En Corrientes ya es más barato. Las distancias son superiores y las petroleras nos imponen esos precios”, graficó.

La operación Epic Fury que Estados Unidos lleva adelante en Irán desde el 26 de febrero provocó un salto en el costo del petróleo. Esto llegó pronto a los surtidores. “Los incrementos fueron por la guerra. Los hidrocarburos tienen valor internacional. Las petroleras, no interesa de dónde sean, van a ese precio para la venta en el país y fuera”, explicó el empresario.

Luego, resaltó: “Lo que logró (Horacio) Marín (presidente de YPF) es mantener el precio por 45 días”. Esto tendrá consecuencias “siempre y cuando no se incrementen los impuestos”, aclaró.

“Se estima que la guerra durará ese tiempo. Luego, los precios tendrían que retrotraerse. No sabemos si hasta los anteriores al conflicto armado. En Argentina nos cuesta retrotraer los valores cuando suben. En nuestro rubro, si las petroleras bajan nosotros tenemos que hacer lo mismo porque si no perdemos ventas”, acotó.

Impuestos

Jalaf sentenció que la carga tributaria es determinante en el precio final de cada litro de combustible. “En Argentina, un 45%, casi la mitad del valor, es impuestos. No es más porque no se actualizaron algunos tributos que están atrasados. El Gobierno prefirió postergar para que no aumentaran más los precios”, detalló.

La presión tributaria anula el diferencial que tiene la Argentina, que produce petróleo, contra el Paraguay, que debe importar todos los hidrocarburos que consume.

En el país vecino “solo pagan un 10% de IVA, acá el mismo tributo es el 21%. Luego se suma el impuesto a la transferencia de combustibles, ingresos brutos y otras cargas provinciales y las tasas municipales. Así, la nafta para nosotros es más cara que para ellos”, explicó el dirigente empresario.

El porcentual de ganancia, por litro, del estacionero ronda en el 8% en los productos regulares y el 9% en los premium.

Qué impacto tendrá en el comercio fronterizo

Entre 2020 y 2023, las ciudades argentinas de frontera se recargaron de paraguayos, brasileros y uruguayos llenando el tanque. El diferencial en el precio de la nafta, producto de la devaluación del peso, era abismal.

Se registraron dos fenómenos a raíz de esta situación. YPF y otras compañías pusieron un precio más caro para los vehículos con patente extranjera.

De la mano con esa medida, en Posadas y otras localidades fronterizas había argentinos que llenaban el tanque, cruzaban a Paraguay y vendían el combustible. Guardaban solo lo necesario para regresar. Había jubilados que, con este mecanismo, juntaban casi lo mismo que lo que cobraban de sueldo.

Ahora no se ha registrado el fenómeno inverso. No hay misioneros invadiendo las estaciones paraguayas. “Todavía no porque es reciente. No hace mucho que los precios en Argentina han sobrepasado a los del otro lado de la frontera”, puntualizó Jalaf.

La situación se sumará a un escenario ya de por sí oscuro para el sector. “Las ventas todavía no se trasladaron a países vecinos, pero la economía está atrasada en Argentina. Hay un parate importante en toda la actividad y, por tanto, hay menos consumo de combustible”.