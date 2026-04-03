La empresaria que se viralizó tras poner USD 30 mil para sueldos: “Emprender es ser el primero que invierte y el último que cobra”

Delfina Ferro destinó USD 30 mil de su fondo de luna de miel para pagar los sueldos de su empresa Diabla

Después de viralizarse por contar que destinó USD 30.000 de su luna de miel para pagar sueldos, Delfina Ferro dialogó con Infobae a la Tarde y profundizó en los desafíos de emprender en la Argentina actual.

Durante su participación en Infobae a la Tarde junto a Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Ferro detalló el sacrificio personal que implicó sostener un proyecto propio en el país. “Esta semana me toca pagar 30 mil dólares. Me la desayuné. Ustedes que siempre me piden problemas honestos, les voy a contar un poquito de este. Yo soy CEO y fundadora de Diabla, que es mi empresa de suplementos. Es la empresa que más rápido creció en los últimos años en Argentina. Y una empresa que crece siempre significa que la empresa está gastando plata”.

Explicó cómo la volatilidad financiera impactó en su compañía: “Este mes nos descalzamos con la entrada y salida de pagos y tengo que salir a capitalizar yo la empresa con 30 mil dólares, porque no llegamos a pagar sueldos. Somos un equipo de 20 personas en Diabla, 22, ya perdí la cuenta”.

Ferro enfatizó el papel de su actividad en redes: “Y yo puedo poner 30 mil dólares de mi bolsillo para cubrir esto porque trabajo en redes. Yo soy influencer para vivir y para capitalizar Diabla”. Resumió el sacrificio con una frase que se viralizó: “Habrá que poner 30 lucas de mi fondo de luna de miel. Chau, mi luna de miel.”

Delfina Ferro subrayó que emprender requiere asumir todos los riesgos y postergar proyectos personales por la pasión por la empresa (Infobae en Vivo)

El sacrificio de emprender con capital propio

Ferro relató que Diabla nació bajo un modelo bootstrap, sin inversores externos y con financiamiento íntegramente propio. “Yo invertí toda mi propia plata en Diabla y tuve un préstamo personal, pero no tengo inversores externos, soy 100% dueña de la marca”.

Aclaró que esto implica desafíos adicionales: “Cuando tenés una dificultad financiera o querés escalar, tenés que poner más plata. En mi caso siempre es mi propia plata que pongo porque no tengo otros inversores”.

La empresaria admitió que podría haber optado por un crecimiento más lento, pero eligió acelerar el desarrollo de la empresa. “Eso significa que hay que postergar la luna de miel, postergaremos la luna de miel. Es un sacrificio que yo estoy dispuesta a tomar porque tengo mucha pasión por lo que hago y creo mucho en la visión de la empresa”.

Crisis, consumo y el mito del emprendedor argentino

Consultada por la coyuntura económica, Ferro describió el escenario: “El consumo bajó muchísimo. El año pasado nosotros vimos una caída muy fuerte que se solapó con nuestra temporada baja, que también es el invierno, pero está frenado no solo en mi industria, que yo estoy en suplementos, en todas las industrias lo vimos y lo escuchamos todos los días”.

Ferro destacó la importancia de una marca personal fuerte para diferenciarse y generar confianza en el competitivo mercado argentino (Infobae en Vivo)

Agregó sobre el contexto fiscal: “El problema que tenemos hoy es que baja el consumo, no baja la carga impositiva, sube el sueldo, todo sube y no hay ningún respiro en ningún lado. Y tampoco se siente como que haya un plan, ¿no? Como estamos todos aguantando, aguantando, sin entender con qué fin o sin entender, bueno, con un plan específico”.

Ferro se refirió al mito del emprendedor en Argentina: “Está muy romantizado el hecho de emprender y que si tenés algo propio es la única manera que podés vivir, entre comillas, bien. Y, por otro lado, está el hecho de que no es para todos y que está bien que no sea para todos”.

Sostuvo que el camino emprendedor implica asumir todos los riesgos: “Siempre vas a ser el primero que tiene que poner la plata y siempre vas a ser el que trabaje después de hora”.

Barreras de género y el valor de la marca personal

Ferro abordó la percepción social del empresariado y las dificultades adicionales que enfrenta una mujer joven en el mundo de los negocios. “Creo que es una gran distinción la del emprendedor y empresario, que para mí es, un emprendedor siempre es empresario también, porque tenés una empresa, pero tiene una connotación más negativa acá el empresario”.

La empresaria relató cómo la crisis económica argentina impacta en el consumo y multiplica los desafíos de los emprendedores (Infobae en Vivo)

Respecto a la exposición, aseguró: “Para mí hoy es muy importante tener, agarrado a la marca, una marca personal, como la historia de una persona, del creador. Más si sos emprendedor, para mí tiene mucho valor, porque la gente hoy, primero hay una oferta increíble y en Argentina hay menos disponibilidad cada día, hay que ser más selectivo con dónde gastamos nuestro peso”.

En cuanto a la gestión de su vida pública y privada, Ferro explicó: “El día que no tengo ganas de aparecer, tengo algo que subir que no depende de que yo tenga ganas de hacerlo ese mismo día. Y también es como el día que no querés ir a laburar. Lo hacés igual.”

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