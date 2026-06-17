Economía

La venta de autos 0 km con financiación tuvo la peor caída del año en mayo: los motivos

Tanto en los canales de financiación oficial de las marcas como los de planes de ahorro, la retracción del mercado fue superior al 30%. Por primera vez hubo un cambio en el sistema más elegido por los ahorristas

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Concepto de costos en la industria automotriz, con un vehículo en miniatura sobre una calculadora y dinero, representando la planificación financiera y el impacto económico en el sector de automóviles. (Imagen ilustrativa Infobae)
La venta de autos 0 km con financiación tuvo una baja del 30,6%, prácticamente igual que las ventas totales de autos en mayo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El mercado automotor argentino experimentó en mayo de 2026 una de sus caídas más marcadas en el segmento de ventas con financiación, según el informe mensual que publicó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Durante mayo, el 43,9% de los automóviles y utilitarios livianos 0 km vendidos en el país se concretó a través de algún tipo de financiación, manteniendo un nivel de participación similar al de meses anteriores, aunque levemente inferior al de abril, cuando había sido del 46%. El mejor mes había sido febrero, cuando más de la mitad del total de ventas de autos nuevos fue con este tipo de herramientas de crédito, al quedar en el 50,4%.

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Sin embargo, las ventas financiadas cayeron un 30,6% en la comparación interanual, traducido en 18.858 unidades contra 27.759 de mayo 2025. Esta merma resultó similar a la caída total del mercado automotor, que en el quinto mes del año se contrajo un 30,8%. En la comparación con los resultados de abril de este año, mayo tuvo también una caída de operaciones del 14,1 por ciento.

Entre las modalidades de financiación, en el acumulado de los primeros cinco meses, por primera vez se invirtieron los roles entre el sistema de planes de ahorro y ventas financiadas de las propias marcas, que hasta ahora habían sido el segundo canal elegido por los ahorristas.

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Qué pasó con los planes de ahorro

Sumando los números de enero a mayo, las financieras de las marcas acapararon el 43% de las ventas y el plan de ahorro quedó en segundo lugar con 42%. Si bien la diferencia es mínima, aún con tasas de interés más altas de lo que el mercado automotor necesita para crecer en volumen de ventas, se rompió una inercia histórica que tenía a los planes de ahorro como principal vía de comercialización financiada. El otro canal es el de la financiación bancaria tradicional, que sigue estando bajo por esa misma condición de tasas altas sin subvención como las que otorgan las automotrices. Por eso, apenas representa el 13%.

Peugeot 208 turbo
Peugeot es la marca que lidera la estadística de mayor volumen de ventas por canales de financiación en Argentina

Por marcas, el liderazgo en ventas financiadas correspondió a tres marcas de Stellantis, con Peugeot que alcanzó el 75%, seguida por Fiat con el 71%, y Citroën con el 70%. Luego quedó Nissan con el 66%, Renault con el 59%, Chevrolet con 57%, Volkswagen con 52% y Jeep 51%. El resto tienen menos del 50% de su volumen total de ventas por canales de financiación.

Evolución de la mora

Un aspecto relevante del informe fue la evolución de la mora y la incobrabilidad en el segmento financiado. El documento de ACARA señala que, a pesar de la complejidad del contexto macroeconómico, los niveles de morosidad se mantuvieron controlados durante mayo, lo que permitió a bancos y terminales sostener la oferta de líneas de crédito, aunque bajo parámetros de mayor prudencia.

El reporte de ACARA proyecta que el canal de ventas financiadas seguirá siendo un factor decisivo para el sector en la segunda mitad del año, en la medida en que las condiciones de crédito acompañen a la recuperación del poder adquisitivo. El documento advierte que la evolución de las tasas, la disponibilidad de líneas subsidiadas y la estabilidad económica serán determinantes para definir el ritmo de las operaciones durante el segundo semestre.

Un estudio de iSeeCars.com exploró el impacto del color en la depreciación de más de 1.3 millones de coches usados
Los analistas del sector coinciden en señalar que la recuperación llegará en el segundo semestre si bajan las condiciones para otorgar financiación (Freepik)

Asimismo, el informe identifica oportunidades para el crecimiento del financiamiento a través de la digitalización de procesos y la simplificación del acceso a créditos, herramientas que las concesionarias comenzaron a implementar para agilizar la comercialización en tiempos de menor demanda presencial. La adaptación tecnológica y la innovación en la oferta financiera se presentan como ejes prioritarios para sostener el canal de créditos en un entorno de cambios acelerados.

La situación de los vehículos usados es más adversa para estos canales de venta. Las operaciones financiadas sumaron solo 8.195 unidades en mayo de 2026, lo que implicó una caída mensual del 10% respecto de abril y una baja interanual del 33,7%. Solo el 5,7% de las transferencias de usados se realizó mediante financiamiento, porcentaje que se ubica por debajo de los promedios históricos del sector. En este segmento, los bancos concentraron el 37% de las operaciones, seguidos por las financieras (22%) y las financieras de marca (14%).

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