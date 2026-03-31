Economía

“Tuve que poner USD 30.000 de mi luna de miel para pagar sueldos”: la confesión de una empresaria influencer que se viralizó

Delfina Ferro, fundadora de Diabla, utilizó sus redes sociales para contar las complicaciones que afrontó su compañía para cumplir con el pago de salarios a sus empleados

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Ellas - Delfina Ferro
Delfina Ferro, fundadora de la empresa Diabla.

En un contexto de dificultades financieras para las pequeñas y medianas empresas (pymes), la empresaria e influencer Delfina Ferro, fundadora y directora ejecutiva de Diabla, compartió públicamente las complicaciones que enfrentó su firma para afrontar el pago de sueldos este mes. Según detalló la propia Ferro, debió utilizar USD 30.000 de su propio bolsillo para cubrir las remuneraciones de su equipo, compuesto por una veintena de empleados.

En declaraciones difundidas en su cuenta de TikTok, Ferro afirmó: “Esta semana me toca pagar 30.000 dólares. Me la desayuné. Ustedes, que siempre me piden problemas honestos, les voy a contar un poquito de este. Yo soy CEO y fundadora de Diabla, que es mi empresa de suplementos”.

La empresaria explicó que el crecimiento de Diabla en el sector de suplementos y alimentos saludables implicó un aumento significativo en los gastos operativos. “Es la empresa que más rápido creció en los últimos años en Argentina y una empresa que crece siempre significa que gasta plata. Este mes nos descalzamos con la entrada y salida de pagos y tengo que salir a capitalizar yo la empresa con USD 30.000, porque no llegamos a pagar sueldos”, sostuvo.

Inhouse - DF
Delfina Ferro es influencer y empresaria.

Ferro señaló que la posibilidad de aportar fondos personales a la compañía proviene de su actividad como creadora de contenido en redes sociales. “Somos un equipo de 20-22 personas en Diabla, ya perdí la cuenta. Y yo puedo poner USD 30.000 en mi bolsillo para cubrir esto porque trabajo en redes. Yo soy influencer para vivir y para capitalizar Diabla”, manifestó.

La fundadora de Diabla subrayó que su decisión responde al compromiso con el desarrollo del proyecto: “Entiendo que esto lo hago porque con amor, con orgullo, con felicidad, porque estoy invirtiendo plata en construir valor en una empresa que quiero que crezca rápido y por eso es que quiero seguir poniéndole todo de mí, todo de mi plata, para ver los resultados que sé que puede lograr lo más rápido posible. Y bueno, habrá que poner treinta lucas de mi fondo de luna de miel. Chau, mi luna de miel”. Rápidamente, el video obtuvo casi medio millón de reproducciones, likes y comentarios de todo tipo.

Nuevos créditos para pymes

Con la intención de impulsar el sector productivo y facilitar el acceso al financiamiento en un entorno desafiante para las empresas, el Banco Nación lanzará a partir del 6 de abril nuevas líneas de crédito dirigidas a pymes, con tasas más bajas.

El Banco Nación anunció una línea de créditos para pymes a fin de reactivar la actividad económica.
El Banco Nación anunció una línea de créditos para pymes a fin de reactivar la actividad económica.

Las nuevas opciones de financiamiento presentan una tasa nominal anual del 25%, cifra que representa una baja frente al 38% vigente hasta ahora. Además, se habilitará el descuento de cheques a 30 días con una tasa del 23%, dos puntos por debajo de la anterior, en un escenario de progresiva estabilización macroeconómica y reducción de tasas en el sistema financiero argentino.

Ambas líneas cuentan con un cupo total de $1 billón y están orientadas a fortalecer la inversión y la capacidad operativa de las pequeñas y medianas empresas, un sector central para la economía argentina.

La rebaja al 25% en la línea de capital de trabajo y al 23% en el descuento de cheques a 30 días —ambas con un cupo de $1 billón— posiciona a estas alternativas entre las más competitivas disponibles para pymes en el mercado actual.

De acuerdo con lo informado por el Banco Nación, esta iniciativa contribuye a los objetivos oficiales de incentivar la producción y mejorar la estructura financiera de las empresas, ya sea para acceder a nuevos créditos o refinanciar obligaciones existentes bajo condiciones más accesibles.

El anuncio de la reducción de tasas por parte del Banco Nación ocurre en un escenario donde las condiciones financieras para las empresas resultan cada vez más exigentes. En los últimos meses, los indicadores del sistema bancario empezaron a mostrar con mayor claridad el deterioro en la capacidad de pago de las compañías.

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La morosidad también avanzó entre las empresas.

Crece la mora bancaria de empresas

Los créditos otorgados a empresas mostraron un deterioro, aunque de menor magnitud que los de las familias: la tasa de irregularidad llegó a 2,8% en el primer mes del año, con un alza de 0,3 puntos porcentuales frente al mes previo. Sin embargo, al poner la lupa sobre el comportamiento anual, experimentó un alza de 2 puntos respecto al 0,77% de enero de 2025.

El incremento de la morosidad afecta principalmente a las financiaciones clasificadas como de riesgo medio o con dificultades estructurales para cumplir con los pagos. Aunque la proporción de créditos en problemas entre las empresas se mantiene por debajo de la observada en el segmento de familias, la diferencia se reduce en un contexto de menor dinamismo económico.

El mercado de crédito comercial en Argentina presenta una marcada concentración: el 42% del total de préstamos está en manos del 0,3% de las sociedades, es decir, grandes empresas. El 58% restante se reparte entre el 99,7% de las firmas activas, según el área de estudios económicos del Banco Provincia.

Esta desigualdad también se observa en los niveles de morosidad. Mientras las grandes compañías registran un índice de irregularidad del 0,9%, en el caso de las pymes ese porcentaje alcanza el 4 por ciento.

Al desagregar las últimas cifras disponibles, con datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (Cendeu) que publica el Banco Central, el panorama se torna más complejo: en enero de 2026, 1 de cada 8 empresas que pidió un préstamo se encontraba en situación irregular (12,5%), marcando un avance de 2,6 puntos porcentuales respecto al inicio del 2025.

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