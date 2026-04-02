Sin mercados locales, las acciones argentinas operaron mixtas en Wall Street y el riesgo país se mantuvo estable

Las acciones argentinas operaron mixtas en el exterior y el riesgo país se mantuvo estable. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Por los feriados de Semana Santa, el mercado local permaneció sin actividad y no se registraron operaciones en la plaza bursátil. Sin embargo, las acciones argentinas que cotizan en el exterior operaron mixtas y el riesgo país registró una leve baja luego de haber tocado un máximo intradiario de 627 puntos básicos.

En un contexto de volatilidad por el conflicto en Medio Oriente, los papeles de empresas argentinas que se negocian en Nueva York mostraron resultados dispares. Globant avanzó 2,8%, Central Puerto (2,7%) y Transportadora de Gas del Sur 2,3 por ciento. Por el contrario, Ternium lideró las bajas con 1,9%, seguido de BBVA (-1,7%) y Banco Supervielle (-1,4%). Entre las compañías argentinas destaca la recuperación de Bioceres, que repuntó 15% tras un período de fuerte castigo y amenaza de exclusión del mercado neoyorquino por cotizar debajo del dólar. La semana bursátil finaliza este jueves por el receso de Semana Santa.

Los bonos soberanos Globales en dólares operaron con leves cambios, sin la referencia habitual de la Bolsa porteña por el feriado. El riesgo país, elaborado por JP Morgan, llegó a tocar un máximo diario de 627 puntos básicos, para luego recortar la suba y ubicarse en 612 unidades, lo que implica dos enteros menos que el miércoles.

Las oscilaciones del indicador financiero está más vinculada a los movimientos en los bonos del Tesoro estadounidense que a variaciones en los precios de los Globales, los títulos argentinos contra los que se estima el riesgo país, que refleja el sobrecosto que paga Argentina para financiarse respecto a Estados Unidos.

En concreto, si los títulos del Tesoro de EE.UU. rinden más, el diferencial con los bonos argentinos se amplía automáticamente salvo que los bonos argentinos ajusten sus precios para compensar ese movimiento. Por eso, incluso sin cambios en los bonos locales, una suba en las tasas estadounidenses puede elevar el riesgo país argentino.

De todas maneras, el conflicto en Medio Oriente continúa impactando los mercados internacionales, que encadenan cinco semanas de volatilidad. La cotización del petróleo se disparó cerca de 50% desde el inicio de la guerra a fines de febrero.

Las acciones extranjeras iniciaron la jornada en terreno negativo tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió sobre una ofensiva contundente contra Irán y amenazó con llevar al país “de regreso a la Edad de Piedra”. En su mensaje, Trump dejó entrever que la actividad militar estadounidense podría aumentar antes de una eventual retirada en las próximas semanas. Con el correr de la rueda, fueron acomodándose y los principales índices bursátiles estadounidenses operaron mixtos: Dow Jones (-0,13%), S&P 500 (0,11%) y Nasdaq (0,18%).

Suba del petróleo

Luego del discurso del mandatario de Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), tipo de petróleo crudo que se utiliza como referencia principal en Estados Unidos, trepó casi 12%, ubicándose en USD 111,45 por barril para mayo, mientras que el Brent, barril de referencia para la Argentina, avanzó 7% a 108 dólares. Así, el crudo estadounidense se posiciona por encima del europeo.

La suba del petróleo por el conflicto en Medio Oriente generó un salto de las acciones petroleras. EFE/EPA/RONALD WITTEK

En ese contexto de suba internacional del petróleo debido a la crisis en Medio Oriente, YPF informó que mantendrá estabilizados los precios en los surtidores durante 45 días, con el objetivo de atenuar el impacto en el gasto de los consumidores. La empresa aclaró que los incrementos previstos se postergarán y que se buscará evitar un traslado inmediato de la volatilidad del mercado global a los precios locales.

La decisión actúa como un mecanismo de contención ante la caída en el consumo registrada principalmente en el interior del país. La medida, que comenzó a implementarse este miércoles 1° de abril, se extenderá por un mes y medio, tras lo cual la compañía evaluará los pasos a seguir según la evolución del conflicto internacional y la situación energética.

El precio de los combustibles en Argentina depende de factores como el valor internacional del petróleo Brent, el tipo de cambio y diferentes impuestos internos. Desde la empresa señalaron que el “amortiguador” solo aplica al componente vinculado con el barril internacional, mientras que cualquier ajuste en impuestos o variaciones del tipo de cambio podría repercutir en el precio final, ya que son variables fuera del control de la petrolera.

Desde la compañía reconocieron que la suba de precios impactó especialmente en las provincias, donde las ventas comenzaron a retraerse. Por ese motivo, la empresa sostiene que, mientras dure la medida, los valores en los surtidores se mantendrán estables, independientemente de los cambios que se produzcan en la cotización del Brent.