El mapa de la pobreza en Argentina: las cifras de cada provincia y cuáles son las más comprometidas

Los números indican que entre el segundo semestre de 2024 e igual período de 2025, el índice de pobreza se redujo de 38,1% a 28,2% (REUTERS/Agustín Marcarian)

Los datos oficiales publicados esta tarde por el Indec confirmaron lo que el Gobierno nacional ya había anticipado hace varios meses: la pobreza y la indigencia bajaron en el primer semestre. En detalle, los números indican que entre el segundo semestre de 2024 e igual período de 2025, el índice de pobreza se redujo de 38,1% a 28,2%, lo que marcó una baja de 9 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, la indigencia disminuyó del 8,2% al 6,3% (-1,9 puntos porcentuales).

Ahora bien, más allá de la mejora, los indicadores socioeconómicos de la Argentina están lejos de ser los ideales. La pobreza aún afecta a 13,5 millones de personas y la indigencia a 3 millones de habitantes, tomando en cuenta tanto a la población urbana como a la rural.

Grandes disparidades en el país

Como se mencionó, el índice general de pobreza del segundo semestre del año pasado fue de 28,2%, pero si se analizan los resultados por ciudad, se encuentra que algunas jurisdicciones tienen números bastante más altos. Otras, en cambio, muestran indicadores mucho más positivos.

Para entender estas diferencias, se puede hacer un repaso por zona geográfica y jurisdicción. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, la pobreza fue del 28,3% en el segundo semestre -casi idéntica a la nacional-, pero fue muy diferente el resultado para las dos ciudades que integran esa zona. Mientras que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires la pobreza afectó al 9,6% de la población, en los “partidos del Gran Buenos Aires” el índice de pobreza fue de 32,6%.

En la región de Cuyo el resultado fue bastante parejo. El aglomerado mejor posicionado fue el Gran San Luis, con una pobreza del 30,1% en el segundo semestre, seguido por Gran Mendoza (31,9%) y el Gran San Juan (34%).

En el Noreste, el índice de pobreza fue del 32,7% en el segundo semestre de 2025. En esa región se encuentra una de las jurisdicciones con mayor nivel de pobreza del país. Se trata de Gran Resistencia, donde el 42,2% de la población es pobre. En tanto, la ciudad con mejor resultado de esa región fue Posadas, con un índice de 27,3%.

En lo que respecta al Noroeste (28,4% de pobreza general), el peor resultado lo tuvo La Rioja. Si bien la provincia siguió la tendencia general y mejoró sus números en el último año, su tasa de pobreza sigue siendo alta (36,7%). El aglomerado Gran Tucumán- Tafí Viejo tuvo la pobreza más baja (23,6%).

La región Pampeana también estuvo cerca del promedio general, con un índice de pobreza del 26,2% en el período analizado, pero en su interior hubo brechas muy amplias. Se destaca por sobre el resto el caso de Concordia, que mantiene un índice de pobreza del 49,9%. En el extremo opuesto, el Gran Rosario registró un índice de pobreza del 22,3%.

Por su parte, la Patagonia mostró en la segunda mitad del 2025 un índice de pobreza del 25,4%. La tasa más alta se registró en el aglomerado de Rawson-Trelew (32,9%), mientras que el indicador más bajo lo mantuvo Neuquén-Plottier (22,4%).

Las mejoras más significativas

La pobreza bajó 9 puntos porcentuales a nivel país en el último año, pero algunos aglomerados urbanos lograron mejoras mucho más importantes. Tal es así, que 15 jurisdicciones registraron bajas de sus índices de pobreza superiores a 10 puntos.

El mejor resultado a nivel nacional se registró en Santiago del Estero - La Banda, donde la cantidad de pobres se redujo 19,2 puntos porcentuales entre el segundo semestre de 2024 e igual período de 2025. Completaron el podio Gran Resistencia (-18,6 puntos) y Formosa (-18,3).

Más atrás aparecen Gran Tucumán - Tafí Viejo (-17,2 puntos), Posadas (-16,1), Río Cuarto (-14,7) y Jujuy - Palpalá (-13,4 puntos), entre otras ciudades.

La que menor variación registraron fueron los aglomerados de Bahía Blanca - Cerri (mejora de 2,9 puntos), Rawson - Trelew (-3,9) y Corrientes (-4,7%).

El dato positivo, es que los 31 aglomerados relevados por el Indec tuvieron una disminución de sus niveles de pobreza en el período analizado. En el marco general, los grandes ganadores fueron CABA, que tuvo el índice de pobreza más bajo (fue el único por debajo del 10%) y Santiago del Estero - La Banda, que con su fuerte mejora de 19,2 puntos, dejó de ser una de las ciudades más pobres del país.