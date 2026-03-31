Economía

La pobreza registró una nueva baja: fue de 28,2% en el segundo semestre de 2025 y afectó a 13,5 millones de personas

El dato difundido por el Indec es el más bajo dese 2018 y marca una caída respecto al 31,6% del primer semestre del año pasado. En el mismo período de 2024, había sido de 38,1 por ciento. La indigencia se redujo al 6,3% de la población

Guardar
En el segundo año de mandato de Javier Milei la pobreza registró una nueva baja.
En el segundo año de mandato de Javier Milei la pobreza registró una nueva baja.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que, en el segundo semestre de 2025, la pobreza se ubicó en 28,2% y la indigencia en 6,3% en los principales centros urbanos del país. En la extrapolación al total del país, esa cifra, extrapolada por la cantidad total de la población, significa que hay 13,5 millones de argentinos pobres al cierre del segundo año de mandato de Javier Milei.

La extrapolación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec al total del país de 47,9 millones de habitantes, arroja que la pobreza afecta a 13,5 millones de personas y la indigencia a 3 millones de habitantes.

La cifra actual marca el nivel más bajo de pobreza desde el primer semestre de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3 por ciento. El índice de indigencia, por su parte, es el menor desde la primera mitad de 2018, periodo en el que el organismo estadístico reportó que alcanzaba al 6,7% de la población.

El dato implica una baja significativa -de 9,9 puntos porcentuales- respecto al segundo semestre de 2024, cuando la pobreza se ubicó en 38,1% y la indigencia en 8,2 por ciento. También evidenció una desaceleración en relación al primer semestre de 2025, cuando se posicionaron en 31,6% y 6,9%, respectivamente.

infografia

Respecto del primer semestre de 2025, se produjo una baja de 1,54 millones de personas que no alcanzaron ingresos suficientes para adquirir la Canasta Básica Total (CBT) y se redujo en 269 mil el universo de quienes no acceden por sus propios medios a consumir la Canasta Básica de Alimentos (CBA).

En comparación con el máximo registrado en el primer semestre de 2024, utilizado como referencia por el presidente y el equipo económico, la cantidad de personas en situación de pobreza descendió en 11,4 millones y la indigencia se redujo en 5,5 millones.

“En relación al primer semestre de 2024, cuando la pobreza y la indigencia ascendieron a 52,9% y 18,1%, la reducción fue de 24,7 p.p. y 11,8 p.p., respectivamente. La incidencia de la pobreza fue la más baja desde el primer semestre de 2018. La fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Al comienzo de la gestión de Javier Milei, tras la devaluación del peso, en los primeros meses de 2024, la pobreza saltó a 52,9% y la indigencia se ubicó en 18,1 por ciento. Luego de ello, con la implementación del nuevo programa económico y la desaceleración de la inflación, en el segundo semestre, bajó a 38,1% y 8,2%, respectivamente, para cerrar el primer año de mandato.

Desde el Poder Ejecutivo esperaban consolidar una tendencia descendente en ambos indicadores socioeconómicos. En esta oportunidad, el escenario era más complejo debido a que en los últimos meses del año pasado, la inflación se aceleró en gran parte por los incrementos del rubro Alimentos y bebidas, de gran incidencia en la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que son los que marcan la línea de pobreza e indigencia.

La evolución de la pobreza

La proporción de personas en situación de pobreza e indigencia depende de la capacidad de los hogares para cubrir la CBA y la CBT con sus ingresos. En el semestre analizado, los ingresos familiares crecieron en promedio un 18,3%, mientras que el costo de la CBA subió 11,9% y el de la CBT, 11,3 por ciento. Esto significa que el aumento de los ingresos superó al de ambas canastas, lo que favoreció una reducción tanto en la pobreza como en la indigencia en comparación con el semestre anterior.

Al medir la brecha de pobreza —la diferencia entre los ingresos de los hogares pobres y el valor de la CBT— se registró un valor de 35,7 por ciento. En promedio, los hogares pobres tuvieron ingresos por $783.493, frente a una CBT promedio de $1.219.130 para este grupo. La distancia entre ingresos y canasta total disminuyó respecto a la primera mitad de 2025.

Al observar las edades, el 41,3% de las personas de entre 0 y 14 años vive en hogares por debajo de la línea de pobreza. En el grupo de 15 a 29 años el porcentaje fue de 32,6%, y en el de 30 a 64 años, de 24,6%. En el caso de las personas de 65 años o más, el 9,7% se encuentra bajo la línea de pobreza.

En cuanto a las regiones, la pobreza entre personas alcanzó el 28,3% en el Gran Buenos Aires, 32,3% en Cuyo, 32,7% en el Noreste, 28,4% en el Noroeste, 26,2% en la región Pampeana y 25,4% en la Patagonia. Por el lado de la indigencia, los valores fueron: 7,0% para Gran Buenos Aires, 4,6% para Cuyo, 7,5% en el Noreste, 3,8% en el Noroeste, 6,2% en Pampeana y 4,0% en la Patagonia.

Según el Indec, la pobreza marcó una acelerada baja desde el pico de 52,9% de fines de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Según el Indec, la pobreza marcó una acelerada baja desde el pico de 52,9% de fines de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

“La pobreza en Argentina se calcula de manera semestral a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y responde a un criterio de ingresos: mide qué porcentaje de la población no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y, en el caso de la indigencia, la Canasta Básica Alimentaria (CBA)”, destacó Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad.

Por eso, el comportamiento de alimentos y bebidas es determinante —define la indigencia y tiene fuerte peso en la pobreza— como también la evolución de los ingresos, especialmente los no registrados y las transferencias sociales como Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones, que concentran gran parte del ingreso de los sectores más vulnerables.

Si bien la secuencia reciente muestra un cambio muy marcado, la pobreza pasó de 41,7% en el segundo semestre de 2023 a 52,9% en el primer semestre de 2024, en medio del shock inflacionario inicial. Y a partir de ahí comenzó una rápida corrección, con una baja a 38,1% en el segundo semestre de 2024 y a 31,6% en el primer semestre de 2025. A partir de allí, la dinámica de los salarios y precios —sobre todo de alimentos— fue distinta.

“La inflación bajó a 31,5%, pero los salarios registrados crecieron por debajo (28,8%), los no registrados por encima (38,2%) y alimentos y bebidas avanzaron 32,2%, levemente por encima del nivel general. En este contexto, aunque las transferencias sociales siguen siendo relevantes y los salarios no registrados crecieron por encima de la inflación, los alimentos ya no juegan tan a favor de la caída de la pobreza como antes”, comentó Beltramone.

Temas Relacionados

PobrezaIndigenciaIndecLuis CaputoJavier MileiÚltimas noticiasPobresCanastas

Últimas Noticias

El dólar volvió a caer y cerró el primer trimestre con una baja de 5 por ciento

La divisa mayorista cedió a $1.382 y quedó a casi 20% del techo de las bandas. El segmento al público cayó a $1.405 en el Banco Nación

El dólar volvió a caer y cerró el primer trimestre con una baja de 5 por ciento

Ya se pueden pagar los peajes con tarjeta contactless y celular: cuáles son las autopistas y rutas autorizadas

Los conductores ahora podrán pagar con tarjetas y celular los peajes, al igual que ocurre en colectivos y subtes

Ya se pueden pagar los peajes con tarjeta contactless y celular: cuáles son las autopistas y rutas autorizadas

Quebró un frigorífico en Córdoba y hay preocupación por 50 puestos de trabajo

La empresa había pedido concurso preventivo en 2025, pero reconoció ante la Justicia que no podía presentar una propuesta para los acreedores. La planta está ubicada en Cruz del Eje y empleaba a unas 50 personas

Quebró un frigorífico en Córdoba y hay preocupación por 50 puestos de trabajo

Las jubilaciones mínimas con bono cayeron 6% en el último año, según la UCA

Los adultos mayores que cobran el haber mínimo continúan viendo deteriorado su poder adquisitivo. Cómo evolucionaron los haberes en las últimas dos décadas

Las jubilaciones mínimas con bono cayeron 6% en el último año, según la UCA

Cierra marzo con un leve aumento en el patentamiento de autos 0 km: cuáles son los modelos más vendidos

Tras dos meses con leves caídas, el cierre del primer trimestre muestra números en verde para el mercado automotor. Toyota recuperó el liderazgo y 3 SUV compactos pelean por el primer puesto del segmento

Cierra marzo con un leve aumento en el patentamiento de autos 0 km: cuáles son los modelos más vendidos
DEPORTES
Con 10 jugadores, Italia vence 1-0 a Bosnia en el Repechaje en busca de volver a una Copa del Mundo tras 12 años

Con 10 jugadores, Italia vence 1-0 a Bosnia en el Repechaje en busca de volver a una Copa del Mundo tras 12 años

Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

La prueba que impulsa la FIFA y promete revolucionar el fuera de juego en el fútbol y el VAR

La selección de Irán derrota a Costa Rica por 5-0 en amistoso en Turquía

Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Sofía Aldrey mostró la evolución de su embarazo con una secuencia de fotos íntimas

Sofía Aldrey mostró la evolución de su embarazo con una secuencia de fotos íntimas

Así vive Flor Vigna el desafío de perder 8 kilos para su próxima pelea: “Dale que ganamos”

Chechu Bonelli confirmó su separación de Facundo Pieres: “No fue fácil volver a abrirme”

El conmovedor homenaje de Nico Vázquez a su hermano después de ganar el ACE de Oro: “Siempre guiándome”

El motivo por el que la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a Turquía en un avión de línea y con escala

INFOBAE AMÉRICA

La vida de la Nobel de paz Narges Mohammadi corre peligro en una prisión iraní

La vida de la Nobel de paz Narges Mohammadi corre peligro en una prisión iraní

Una periodista estadounidense fue secuestrada en pleno centro de Bagdad: hay un sospechoso detenido

Estados Unidos reactiva los legendarios A-10: el avión de la Guerra Fría enfrenta drones iraníes en el estrecho de Ormuz

Por qué el sorprendente origen de los calamares y las sepias revela una historia evolutiva inesperada

Células “zombi”: cómo funciona la técnica que podría revivir bacterias mediante trasplantes genéticos