Cuál es el precio de un departamento en el barrio de Caballito similar al que compró Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni. REUTERS/Agustin Marcarian

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concretó la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito en noviembre de 2025, por un monto de USD 230.000 reflejado en la escritura. Sin embargo, los valores de mercado superan ampliamente la cifra que figura en el Registro de la Propiedad Inmueble.

La propiedad se encuentra ubicada en Miró al 500, Caballito Sur, entre José Bonifacio y Avenida Directorio. Situado en planta baja, la superficie es de 200 m2 totales, de los cuales 120 m2 son cubiertos.

Comparaciones con valores publicados en portales inmobiliarios y estimaciones de operadores del sector muestran que el precio de compra al que presuntamente accedió Adorni es considerablemente más bajo que las cotizaciones habituales para inmuebles de similares características en ese sector de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con el portal Argenprop, un semipiso de 133 metros cuadrados, con cuatro ambientes y cochera, ubicado en la intersección de Miró y Directorio (enfrente de la propiedad de Adorni), tiene un valor de USD 360.000.

En Zonaprop, se encuentra publicado un departamento en José Bonifacio 1450, entre Miró y Puan, de 156 metros cuadrados, también de cuatro ambientes y cochera incluida, con un precio de USD 450.000.

Frente del edificio donde vive Adorni

Según fuentes del sector inmobiliario, la propiedad de Adorni, por su alta categoría y ubicación, también costaría USD 450.000, valor muy superior al declarado y considerado tope para esa zona.

Por otro lado, el tasador de Reporte Inmobiliario, que funciona en base a herramientas de IA con la información de miles de propiedades, indica que un departamento como el que compró el jefe de Gabinete tiene un precio de mercado cercano a los 375.000 dólares. La valuación contempla una propiedad de 120 m2 cubiertos y 200 m2 totales, de una antigüedad de construcción superior a 10 años, de 4 ambientes y con cochera.

La zona se caracteriza por la presencia de edificios residenciales de categoría, calles arboladas y una amplia oferta de servicios. La cercanía a espacios verdes como el Parque Chacabuco y la proximidad a importantes avenidas facilitan el acceso a transporte público y comercios, incrementando la demanda.

El área combina edificaciones tradicionales y nuevos emprendimientos inmobiliarios, lo que impulsa la cotización del metro cuadrado, sobre todo en departamentos amplios y con cochera.

Además, en los últimos años, se fue generando en los alrededores un polo gastronómico, con restaurantes, cafeterías y bares; lo que refuerza la tendencia al alza en los valores inmobiliarios.

Operación bajo la lupa

La polémica también surge porque Beatriz Viegas, jubilada de 72 años con domicilio en el barrio de Flores, y Claudia Sbabo, figuraron como titulares y como prestatarias de un crédito hipotecario destinado a la compra.

Según el Registro de la Propiedad Inmueble, ambas aportaron el 50% de un préstamo total de USD 200.000, lo que representa cerca del 90% del valor de la operación.

A su vez, en noviembre de 2025, el funcionario sumó a la compra en Caballito la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido de Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa.

Casa del Country Indio Cuá Golf Club Exaltación de la Cruz

No obstante, en la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni no incluyó información sobre la venta de su anterior vivienda en Parque Chacabuco.

Ante las críticas, el funcionario sostuvo en conferencia de prensa: “Vivo en Caballito. El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”.

“Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno”, dijo y agregó: “Ningún otro Gobierno sostuvo la vara tan alta como este, ni bajó tanto el gasto público. Un ministro gana la mitad de lo que ganaban con Alberto Fernández”.