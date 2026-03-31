Política

Adorni compró el departamento en Caballito por USD 230 mil y le prestaron casi el 90% dos jubiladas

Así consta en un documento del Registro de la Propiedad Inmueble. La vivienda tiene casi 200 metros cuadrados

Guardar
Manuel Adorni adquirió en noviembre de 2025 un departamento en Caballito por USD 230.000, según consta en el Registro de la Propiedad Inmueble
Manuel Adorni adquirió en noviembre de 2025 un departamento en Caballito por USD 230.000, según consta en el Registro de la Propiedad Inmueble

El jefe de Gabinete Manuel Adorni formalizó la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito el 18 de noviembre de 2025, una operación que alcanzó los USD 230.000. La transacción, documentada en la escritura de compraventa, quedó asentada en el Registro de la Propiedad Inmueble, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, según surge de un informe de dominio obtenido por La Nación mediante un trámite regular.

La vivienda, de casi 200 metros cuadrados, era propiedad de dos mujeres que la habían adquirido el 30 de abril del mismo año. Antes, el inmueble pertenecía al exfutbolista Hugo Alberto Morales. Las vendedoras, identificadas como Beatriz Viegas, jubilada de 72 años domiciliada en el barrio de Flores, y Claudia Sbabo, figuraron no solo como titulares del bien sino también como acreedoras de un préstamo hipotecario utilizado para concretar la compra. En el Registro de la Propiedad Inmueble consta que ambas aportaron el 50% cada una de un crédito total de USD 200.000, es decir, casi el 90% del monto total de la operación.

La estructura financiera de la operación fue consignada en el informe registral. Allí se detalla que el crédito hipotecario por USD 200.000 le permitió a Adorni completar la adquisición del departamento, quedando las dos jubiladas como acreedoras en partes iguales.

Manuel Adorni departamento caballito
La puerta del edificio en donde Adorni tiene un departamento

En noviembre de 2025, además de la operación en Caballito, el funcionario adquirió una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa. Pese a estos movimientos, en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni no había informado la venta de su anterior inmueble en Parque Chacabuco.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una batería de medidas de prueba en el expediente por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni. El requerimiento, confirmado por fuentes judiciales, incluye oficios a registros de la propiedad, vehículos y movimientos financieros con el objetivo de identificar activos no declarados tanto del jefe de Gabinete como de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez Lijo.

La denuncia original fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló que el patrimonio de Adorni habría experimentado un aumento del 500% en un solo período fiscal. La legisladora detalló discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, en particular la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a $16.000.000, además de la incorporación de USD 24.500 en efectivo cuya procedencia habría sido justificada mediante préstamos familiares.

Manuel Adorni en el Country Indio Cuá Golf Club Exaltación de la Cruz
La casa de Manuel Adorni en Indio Cuá

En el caso específico de la vivienda de Caballito, el informe de dominio revela que la adquisición fue posible gracias a un crédito hipotecario concedido por las dos jubiladas vendedoras, quienes, de acuerdo con el registro, quedaron como acreedoras del total del préstamo.

Los investigadores también buscan determinar la titularidad y el origen de los fondos utilizados en la operación, así como eventuales vínculos entre los actores involucrados.

Según los reportes internos del propio country, las expensas del lote 380 comenzaron a figurar a nombre de Angeletti, lo que sugeriría la existencia de un vínculo dominial o posesorio no declarado en las declaraciones juradas públicas. La fiscalía señaló que, revisados los documentos presentados ante la Oficina Anticorrupción, Adorni solo declaró el 50% de un departamento en Capital Federal, de 115 metros cuadrados, y el 100% de una unidad en La Plata, de 105 metros cuadrados. No se registran lotes o construcciones a su nombre en Exaltación de la Cruz ni en countries.

La fiscalía fundamentó las nuevas medidas en la necesidad de verificar “toda situación patrimonial, crediticia, registral, societaria, dominial y económica” de Adorni y su entorno directo. Por el momento, el juez Lijo no dictó ninguna resolución sobre las medidas propuestas. Se aguarda que, en las próximas semanas, el expediente sume información clave para determinar si hubo omisiones en las declaraciones patrimoniales o si el origen de los fondos empleados en la compraventa del departamento de Caballito y la vivienda en el country puede ser plenamente justificado.

Temas Relacionados

Manuel AdorniEnriquecimiento IlícitoMinisterio Público FiscalDeclaraciones JuradasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Milei envió al Senado los pliegos para cubrir 62 vacantes en la Justicia: quiénes son los candidatos a camaristas, jueces, fiscales y defensores

Los expedientes serán evaluados por una comisión antes de ser tratados en la próxima sesión de la Cámara. Figuran el hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte, la esposa del juez Martínez de Giorgi y la secretaria del juzgado de Ercolini

Milei envió al Senado los pliegos para cubrir 62 vacantes en la Justicia: quiénes son los candidatos a camaristas, jueces, fiscales y defensores

El abogado que redactó la reforma laboral cuestionó la competencia del juez que suspendió 83 artículos de la ley

El laboralista Julián De Diego analizó en Infobae al Regreso la cautelar que frenó la aplicación de 83 artículos de la reforma laboral. Señaló que la decisión judicial se dictó sin casos concretos y anticipó una inminente apelación del Gobierno

El abogado que redactó la reforma laboral cuestionó la competencia del juez que suspendió 83 artículos de la ley

Kicillof asistirá a la vigilia por Malvinas en Tierra del Fuego y suma críticas a Milei

Será la primera incursión de este año por otras provincias. “Lo más importante es generar una propuesta electoral que nos permita que el gobierno de Milei termine en 2027”, dijo este lunes

Kicillof asistirá a la vigilia por Malvinas en Tierra del Fuego y suma críticas a Milei

Fentanilo contaminado: el juez ampliará en abril las indagatorias a los imputados y la causa suma 111 muertes

Ernesto Kreplak avanza en la investigación del mayor desastre sanitario del país: el Cuerpo Médico Forense completó el análisis de las 160 historias clínicas. 49 pacientes sobrevivieron pero tuvieron secuelas. La Cámara ratificó las detenciones y rechazó los pedidos de prisión domiciliaria de los principales acusados

Fentanilo contaminado: el juez ampliará en abril las indagatorias a los imputados y la causa suma 111 muertes

El Gobierno apelará la medida que suspendió la aplicación de 83 artículos de la reforma laboral

Lo informó el Ministerio de Capital Humano, luego del fallo que se conoció este lunes, que puso en suspenso parte de la nueva legislación laboral sancionada por el Congreso

El Gobierno apelará la medida que suspendió la aplicación de 83 artículos de la reforma laboral
DEPORTES
“Leo me llamó malo y yo le dije que era muy bajo”: un ex jugador dio detalles de su cruce más fuerte con Messi

“Leo me llamó malo y yo le dije que era muy bajo”: un ex jugador dio detalles de su cruce más fuerte con Messi

La dura confesión de Neymar sobre las críticas que recibe en Brasil: “Sufro y siento dolor”

Videos, planos y fotos de la impactante obra del Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP e impulsar el sueño de la F1

Buenos Aires será la sede del Campeonato Sudamericano de sumo

Estrategia, superación y agradecimiento: así fue la noche en que Joe Pyfer venció a Adesanya y dejó una lección de vida en UFC

TELESHOW
Premios ACE: ‘Rocky’ fue la gran ganadora en la noche de celebración del teatro argentino

Premios ACE: ‘Rocky’ fue la gran ganadora en la noche de celebración del teatro argentino

Floppy Tesouro reveló el nuevo diagnóstico que recibió: “Lloré al salir del consultorio de la angustia”

La ovación a Ana María Picchio al ganar en los Premios ACE: “Es la primera vez que lo recibo”

La tremenda frase de Andrea del Boca a Solange en Gran Hermano que desató un escándalo: “Llorás todo el tiempo por tu hija”

José María Listorti en los Premios ACE: “El teatro no muere porque el público no lo permite”

INFOBAE AMÉRICA

Irán y lo que viene

Irán y lo que viene

Canal de Panamá da más tiempo a empresas para participar en proyectos de gasoducto y puertos

El nuevo ministro de Defensa de Venezuela ordenó a la Guardia Nacional reforzar la vigilancia durante la Semana Santa

El avance de los humanos y los encuentros con osos: qué hacer y qué evitar ante una situación fortuita

Haití actualizó el balance de la masacre de Jean-Denis : 70 muertos