Economía

Aumenta la luz: aprobaron los nuevos cuadros tarifarios que regirán a partir de abril

Los porcentajes de incrementos se aplicarán sobre las tarifas de marzo e incluirán la distinción entre usuarios residenciales con y sin subsidio, además de esquemas especiales para entidades de bien público y clubes de barrio

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El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras del AMBA, Edenor y Edesur, que comenzará a regir a partir de 1 de abril. Lo hizo a través de dos resoluciones publicadas hoy en Boletín Oficial. El incremento llega luego de que se aprobara una suba en las tarifas de gas.

En caso de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (Edenor), el porcentaje de incremento quedó establecido mediante la resolución 198/2026. De esta manera, la suba correrá para los usuarios residenciales sin subsidio, con subsidio, clubes de barrio, entidades de bien público, usuarios-generadores y para los sistemas de medición autoadministrada. “Considerando el incremento mensual más su actualización, el Costo Propio de Distribución (CPD) de Edenor S.A. a partir del 1 de abril de 2026 aumenta un 2,04%, con respecto a marzo 2026″, detalló el texto publicado en Boletín Oficial.

Un hombre caucásico de mediana edad, con barba y camisa vaquera azul, mira con preocupación una factura de electricidad. La luz natural ilumina su rostro.
Se establecieron porcentajes para Edesur y Edenor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según lo dispuesto, se implementarán las nuevas tarifas para todas las categorías de usuarios en el área de concesión, diferenciando entre quiénes reciben subsidio estatal y quiénes no. De igual manera, se aprobó el cuadro tarifario específico para los usuarios residenciales que continúan recibiendo subsidio, con vigencia desde la misma fecha. Los Clubes de Barrio y de Pueblo, junto a entidades de bien público incluidas en el listado del Ministerio de Turismo y Deportes, también tendrán un esquema tarifario propio, aprobado por el ENRE.

La resolución establece, además, las tarifas de inyección para usuarios-generadores, que aplican a quienes integran sistemas de generación distribuida y vuelcan energía a la red. Para los usuarios con medición autoadministrada, tanto con subsidio como sin subsidio, se aprobaron valores tarifarios específicos. El ENRE instruyó a la entidad a calcular y detallar en la factura de cada usuario el costo del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que deberá figurar como “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista”, y el monto del subsidio correspondiente, identificado como “Subsidio Estado Nacional”.

En cuanto a la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (Edesur S.A.), la normativa 197/2026 fue la que determinó los valores actualizados para el Costo Propio de Distribución (CPD) y actualizó las tarifas respecto a marzo. En este sentido, el Gobierno señaló que para el mes que viene el incrremento será de 1,98%.

A su vez, especifican que “las tarifas correspondientes al segmento de transporte y distribución de energía eléctrica deberán ser incrementadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales llevadas adelante por el ENRE”, que se dispuso para ambas zonas.

Por otro lado, el Valor Agregado de Distribución (VAD) Medio fue fijado en $60,747 para la empresa que brinda servicio a toda la zona norte, mientras que para la entidad que provee a la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del sur del conurbano bonaerense, el VAD fue fijado en $55,900.

También se comunicó a la empresa los valores del Costo de la Energía Suministrada en Malas Condiciones (CESMC) y del Costo de la Energía No Suministrada (CENS), que deberán ser aplicados según corresponda.

Ayer, el Gobierno oficializó una nueva suba en las tarifas de gas para los usuarios de Metrogas y Naturgy Ban, que comenzará a regir desde abril. Las Resoluciones 371/2026 y 372/2026, publicadas en el Boletín Oficial, establecen los nuevos cuadros tarifarios para las principales distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), impactando tanto en facturas domiciliarias como comerciales.

La actualización tarifaria introduce nuevos valores para el cargo fijo mensual. Para usuarios residenciales sin subsidios, la categoría más baja (R1) tendrá un cargo fijo de $3.824 en la Ciudad de Buenos Aires y de $4.416 en el conurbano. En la categoría de mayor consumo (R4), los cargos fijos mensuales superan los $91.000 en la Ciudad de Buenos Aires. Estas modificaciones buscan adecuar las tarifas al contexto económico y a los acuerdos del “Plan Gas.Ar”.

La normativa incorpora el Precio Anual Uniforme (PAU) como referencia para la facturación. Las boletas reflejarán el precio base anual y se aplicarán bonificaciones para los usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con el objetivo de garantizar el acceso a la energía en hogares vulnerables. Además, la facturación deberá contemplar la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para el período 2025-2030, que prevé incrementos mensuales y la aplicación de índices regulados por la autoridad competente.

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