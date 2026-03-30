Economía

Aprobaron una nueva suba de las tarifas de gas que impactará en las boletas de abril

La medida se hizo efectiva esta madrugada con la publicación de la actualización de los caudros tarifarios. Rige tanto para Metrogas como para Naturgy Ban

Guardar
Una hornalla encendida - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Gobierno aprobó los nuevos cuadros tarifarios para el gas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector energético argentino se encuentra en un proceso de ajustes tarifarios que impactan directamente en millones de usuarios. De esta manera, mediante las Resoluciones 371/2026 y 372/2026, publicadas hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios para METROGAS S.A. y Naturgy Ban, las principales distribuidoras de gas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La resolución establece que los valores actualizados empezarán a regir desde el 1° de abril. Este cambio no solo redefine el precio del gas en las facturas domiciliarias y comerciales, sino que también introduce mecanismos de bonificaciones focalizadas y criterios de facturación que buscan equilibrar el acceso energético con la sostenibilidad del sistema.

De igual forma, es dificil de calcular el impacto que tendrá esta suba en las boletas de los usuarios, puesto que debe tenerse en cuenta el consumo que se realiza y el nivel de ingresos del grupo familiar.

Por ejemplo, la resolución establece que para usuarios residenciales sin subsidios, el valor del cargo fijo mensual en la categoría más baja (R1) es de $3.824 en Ciudad de Buenos Aires y de $4.416 en el conurbano. En los niveles de mayor consumo (R4), los cargos fijos mensuales superan los $91.000 en Ciudad de Buenos Aires.

Un mujer sostiene en sus manos una factura de servicios - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los valores actualizados empezarán a regir desde el 1° de abril de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modificación de tarifas llega tras una serie de decretos y resoluciones que han declarado la emergencia del sector y definido nuevas reglas para la actualización de precios, la protección de usuarios vulnerables y el aseguramiento del abastecimiento nacional. La medida responde a la necesidad de adecuar la estructura tarifaria al contexto económico, a la evolución del tipo de cambio y a los acuerdos de abastecimiento firmados en el marco del “Plan Gas.Ar”.

La aprobación de los nuevos cuadros tarifarios implica que las licenciatarias deberán adaptar su facturación al Precio Anual Uniforme (PAU). De acuerdo con lo dispuesto, la factura reflejará el precio base anual, sobre el cual se aplicarán las bonificaciones correspondientes para los usuarios que integran el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esta estructura tiene como objetivo garantizar que los hogares en situación de vulnerabilidad accedan a un consumo energético indispensable.

El Precio Anual Uniforme (PAU) fue definido por la Secretaría de Energía como el valor de referencia para trasladar a los usuarios finales en función de los contratos de abastecimiento vigentes, en el marco del “Plan Gas.Ar”. El PAU será la base sobre la que se aplicarán las bonificaciones del SEF, diferenciándose del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) cuando corresponda, y excluyendo componentes que no sean parte del programa nacional.

La actualización tarifaria contempla también la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), aprobada para el período 2025-2030, que prevé incrementos mensuales y consecutivos, así como la aplicación de índices específicos definidos por la autoridad regulatoria. Los cuadros tarifarios incorporan el PAU expresado en pesos por metro cúbico para cada subzona, facilitando la transparencia y el control por parte de los usuarios.

Esta suba implica un nuevo golpe a los bolsillos de los usuarios, puesto que ya en marzo se había registrado un actualización en los valores de los servicios.

En el caso de la energía eléctrica, un usuario de ingresos medios (Nivel 1) enfrentó una factura promedio de $49.462 mensuales (3,2% más que en febrero). Por su parte, el servicio de gas natural por red se ubicó en los $28.025 por mes para el mismo perfil de consumo (14% de suba mensual).

En cuanto al servicio de agua potable, que en el AMBA es prestado por la empresa AySA, la factura media para un hogar sin subsidios alcanzó los $35.045 en marzo (12,6% de incremento). “En el mes de marzo un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, gasta $213.557 en la canasta de servicios públicos”, detalla el documento del IIEP, evidenciando que la suma de los servicios energéticos y el agua totaliza $112.531, superando incluso el ya elevado costo del transporte.

Temas Relacionados

aumentosgascuadro tarifarioBoletín Oficial

Últimas Noticias

El Gobierno confirmó el pago del bono de $70 mil para jubilados y pensionados

La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, se hará efectiva durante abril de 2026. Busca compensar el deterioro del poder adquisitivo causado por la inflación

El Gobierno confirmó el pago del bono de $70 mil para jubilados y pensionados

Inflación de marzo: los precios de los alimentos se desaceleraron a fin de mes y el aumento sería cercano al 3 por ciento

Relevamientos privados detectaron una moderación en la cuarta semana, pero no alcanza para compensar las subas previas. Así, la variación mensual superaría la de febrero

Inflación de marzo: los precios de los alimentos se desaceleraron a fin de mes y el aumento sería cercano al 3 por ciento

Por qué el precio de la carne no baja pese a la caída del consumo en Argentina

La menor demanda no logra frenar el aumento. La reducción de la oferta, la recomposición del ciclo ganadero y la demanda externa sostienen los valores en niveles récord

Por qué el precio de la carne no baja pese a la caída del consumo en Argentina

Cómo el conflicto global reconfiguró las carteras de inversión en Argentina

La guerra en el Golfo Pérsico dejó ganadores y perdedores entre los activos del mercado y provocó grandes movimientos en los portafolios de los ahorristas y de los fondos comunes. Bonos y acciones, más selectivos

Cómo el conflicto global reconfiguró las carteras de inversión en Argentina

GNL: expectativa por lo que podrá exportarse en dos años, incertidumbre por lo que hay que importar en dos meses

La guerra en Medio Oriente valorizó aún más el potencial exportador de la Argentina, pero implicará una cuenta más cara de compras para atender el pico de demanda invernal. Cambio de esquema y cifras en juego

GNL: expectativa por lo que podrá exportarse en dos años, incertidumbre por lo que hay que importar en dos meses
DEPORTES
La historia de amor de David Beckham y Victoria Adams: el boleto de tren eterno, la fortuna en conjunto y los rumores de infidelidad

La historia de amor de David Beckham y Victoria Adams: el boleto de tren eterno, la fortuna en conjunto y los rumores de infidelidad

Por qué el Alpine de Gasly le saca diferencia al de Colapinto tras las primeras carreras de la Fórmula 1

Luisina Giovannini sigue en ascenso: se consagró campeona en Junín y quedó a un paso de Roland Garros

Román Burruchaga coronó una gran semana con el título en el Challenger de San Pablo y un salto en el ranking ATP

Tras quedar eliminado del Repechaje al Mundial 2026, el entrenador de Rumania fue internado de urgencia por una “arritmia cardíaca grave”

TELESHOW
Escandalosa pelea a los gritos de Andrea del Boca con Solange en Gran Hermano: “¡Mantenida! ¡Yo hace 57 años que trabajo, mami!”

Escandalosa pelea a los gritos de Andrea del Boca con Solange en Gran Hermano: “¡Mantenida! ¡Yo hace 57 años que trabajo, mami!”

La dura sanción de Gran Hermano que enardeció la casa: “No jueguen con mi paciencia”

El imitador peruano de Gustavo Cerati que es furor por su enorme parecido vocal con el líder de Soda Stereo: “Lo resucitaron”

El video del pasado oculto de un participante de Gran Hermano Generación Dorada trabajando como stripper: “Le decían El Príncipe”

El reclamo de Lizy Tagliani a Carmen Barbieri: “No me tomaste”

INFOBAE AMÉRICA

El más irresponsable de los impuestos de un mal gobierno: el tráfico

El más irresponsable de los impuestos de un mal gobierno: el tráfico

EN VIVO: El ejército de Israel lanzó un nuevo ataque contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán

Estados Unidos informó que acordó con Irán el paso inminente de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz

Los ministros de energía y finanzas del G7 se reúnen para tratar el impacto económico de la guerra en Medio Oriente

El presidente de Siria llega a Alemania para abordar la reconstrucción de su país, el retorno de refugiados y la guerra en Irán