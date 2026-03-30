Por qué el precio de la carne no baja pese a la caída del consumo en Argentina

Aunque el consumo tocó su nivel más bajo en dos décadas, los precios no logran bajar en las carnicerías (Freepik)

El consumo de carne vacuna en Argentina tocó en 2025 su nivel más bajo en dos décadas. Sin embargo, el precio continúa al alza y todavía no encontró un piso, según advierten en el sector. La combinación de menor oferta, precios internacionales firmes y una mayor presión exportadora impide que una menor demanda se traduzca en una baja en el precio en las carnicerías.

Durante los primeros meses de 2026, el mercado atravesó un punto de inflexión. Mientras el consumo interno retrocede, el precio de la hacienda y de los principales cortes alcanzó máximos históricos en términos reales. En febrero, el valor promedio al consumidor llegó a $15.895 por kilo, el registro más alto de los últimos veinte años ajustado por inflación, según un informe de Fundación Mediterránea.

La suba no responde a un mayor consumo, sino a una oferta cada vez más limitada. En el mercado de Cañuelas, el novillito promedió $4.745 por kilo vivo, también en niveles récord, reflejando una escasez relativa tanto en el mercado local como en el internacional.

El aumento del precio se da en paralelo con una caída sostenida del consumo. De acuerdo con la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo per cápita fue equivalente a 47,3 kilos por habitante por año en los últimos 12 meses, el registro más bajo desde 2005. La cifra implica casi 15 kilos menos por persona que hace dos décadas, cuando el consumo superaba los 62 kilos anuales.

El analista ganadero Víctor Tonelli explicó a Infobae que el descenso no se explica solo por el poder adquisitivo, sino también por una fuerte reducción de la oferta. Según sus estimaciones, la disponibilidad de carne cayó cerca de 10% en los últimos seis meses, mientras que las exportaciones se mantuvieron en niveles similares a los de un año atrás. Como resultado, el volumen destinado al mercado interno se redujo con fuerza y el consumo aparente —es decir, la carne que queda en el país después de restar las exportaciones a la producción total— podría ubicarse entre 44 y 45 kilos por habitante hacia marzo.

En paralelo, Tonelli destacó que el consumo de otras proteínas sigue creciendo. El pollo ya ronda los 50 kilos por persona por año y el cerdo se acerca a los 18 kilos, lo que mantiene el consumo total de carnes en uno de los niveles más altos del mundo.

Por qué el precio no baja

En el sector descartan, al menos por ahora, una baja sostenida en el precio de la carne. Miguel Schiariti, presidente de Ciccra, señaló que cualquier cambio dependerá del comportamiento de la oferta en el mercado de Cañuelas en las próximas semanas. Según explicó, las lluvias e inundaciones generadas este fin de semana en la zona centro del país podrían reducir el ingreso de hacienda y evitar una baja en el mostrador.

“La tormenta hace muy probable que la oferta se achique y entonces no habrá modificación de precios. Mi pronóstico para esta semana era una caída de hasta $1.000 en el mostrador, pero habrá que ver cómo afectan las inundaciones”, sostuvo.

Detrás de esa presión aparecen factores estructurales del ciclo ganadero. La sequía que afectó al país entre 2022 y 2023 obligó a muchos productores a vender animales de manera anticipada y redujo el stock de madres. Eso derivó en una menor cantidad de terneros y, en consecuencia, en menos hacienda disponible para faena en la actualidad.

La menor oferta y el impulso de las exportaciones están sosteniendo el precio de la carne en el mercado interno (Reuters)

En febrero se enviaron a frigoríficos 924.333 vacunos, una caída del 10,7% respecto al mismo mes del año pasado, según datos de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario. Tal como explicaron a este medio, menos animales en el mercado implica menos carne disponible tanto para el consumo interno como para la exportación, lo que mantiene los precios en niveles elevados incluso con una demanda debilitada.

El mercado internacional también empuja los precios

La dinámica local se combina además con un contexto internacional que sigue sosteniendo el valor de la carne vacuna. Mientras otros alimentos retrocedieron desde los picos de 2022, los precios internacionales de la carne se mantuvieron firmes, impulsados por la demanda global.

Esto se refleja directamente en los valores que reciben los frigoríficos argentinos por exportar. El precio de referencia de la Cuota Hilton superó los USD 22.000 por tonelada en algunos cortes, con subas de más del 30% en la comparación interanual.

China sigue siendo el principal destino de la carne argentina y explica buena parte del volumen exportado. A eso se suma el acuerdo comercial ya firmado con Estados Unidos, que amplía el cupo de exportación y refuerza la presión sobre la oferta disponible para el mercado interno, en un contexto en el que los frigoríficos pueden vender al exterior a valores en dólares y, en muchos casos, por encima de los precios locales.

En paralelo, la semana pasada la Aduana de China suspendió las exportaciones del frigorífico ArreBeef luego de detectar cloranfenicol —un antibiótico prohibido para el consumo humano— en un embarque de 22 toneladas de carne vacuna proveniente de su planta en Pérez Millán, provincia de Buenos Aires. En la industria sostienen que podría tratarse de un falso positivo, como ocurrió en un caso similar en 2015, y remarcan que ese antibiótico no se comercializa en la Argentina.