Economía

El dólar subió por segundo día y se acercó a los $1.400: a cuánto está del techo de la banda cambiaria

El tipo de cambio oficial ganó 1,1% y cerró a $1.398, un máximo desde el 13 de marzo. La divisa al público subió a $1.420 en el Banco Nación

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El dólar mayorista se mantiene a un 18% del techo de la banda cambiaria.
El dólar mayorista se mantiene a un 18% del techo de la banda cambiaria.

Con un monto operado en el segmento de contado de USD 405,4 millones, el dólar mayorista subió por segundo día y ganó 15,50 pesos o 1,1% este lunes, a $1.398, su precio más alto desde el 13 de marzo. En el recorrido del mes, el tipo de cambio oficial sube solo un peso, mientras que en el primer trimestre del año conserva una caída de 57 pesos o 3,9 por ciento.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó para la fecha un techo de su esquema de bandas cambiarias en los $1.653,70, que dejó al dólar mayorista aún a 255,70 pesos o 18,3% de esa banda superior para la libre flotación.

Este margen le sigue dando espacio al BCRA para absorber divisas en la plaza de contado sin ejercer tata presión alcista para el dólar, en un período en el cual las liquidaciones por exportaciones del agro empiezan a ganar protagonismo.

El dólar al público finalizó con una ganancia de 15 pesos o 1,1%, a $1.420 para la venta en el Banco Nación, también un máximo desde el 13 de marzo.

Dada la tendencia general del mercado de cambios, el dólar blue ganó diez pesos en el día o 0,7%, a $1.425 para la venta. Así, el dólar marginal estuvo comercializado al mismo valor que registraba al cierre de febrero.

“El dólar mayorista vuelve a reacomodarse gradualmente, ahora superando los $1.390, tras las últimas señales monetarias, con algunos operadores percibiendo señales de piso a corto plazo. Ocurre que se anticipa además que frente a la aceleración de la oferta por las liquidaciones del campo, el BCRA podría profundizar las compras de divisas a fin de regular la plaza cambiaria, en especial luego de la apreciación acumulada en el tipo de cambio real en los últimos tiempos”, sintetizó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“El precio del dólar esta en un piso, en los próximos días vamos a ver un dólar saliendo de la zona que esta hoy, debajo de los $1.400, pero nada que nos lleve a niveles superiores a $1.550 como máximo“, consideró el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

“El buen desempeño de la autoridad monetaria estuvo explicado, en buena medida, por la aceleración de la liquidación de los exportadores del agro, que promediaron USD 124 millones diarios en la semana, el mayor ritmo desde comienzos de octubre”, señalaron los expertos de Portfolio Personal Inversiones.

A la vez, las paridades bursátiles del dólar también negociaron en alza, con un “contado con liquidación” en los 1.485 pesos. “La tesis detrás de la suba del ‘contado con liqui’ sería que el mercado comenzó a internalizar un sendero de política monetaria más laxa a partir de la baja de encajes de 5 puntos porcentuales decidida el jueves pasado. De manera más estructural, el tipo de cambio real multilateral se ubica apenas 8% por encima de los mínimos de la administración Milei (8 de abril de 2025 previo a la salida parcial del ‘cepo’) y 13,5% por encima de los mínimos heredados de la gestión anterior”, advirtieron desde Portfolio Personal.

Una disminución de encajes bancarios dispuesta por el BCRA a partir de abril es otro de los factores que los analistas observan como promotor de la suba coyuntural del dólar.

“Actualmente, el BCRA solamente emite pesos para comprar reservas. La no renovación de una porción de los encajes remunerados es una etapa más del proceso de normalizacion gradual de la política de encajes, tal como el BCRA anunció el 15 de diciembre de 2025, y no implicó expansión monetaria alguna ya que los bancos utilizaron esos pesos para adquirir nuevos bonos, a más largo plazo, de manera voluntaria”, argumentó a través de la red social “X” el economista Martín Vauthier,

“La baja en la tasa de interés y la extensión de duration observada responde a una expectativa del mercado de reducción en la inflación y en la prima de riesgo soberana", acotó Vauthier.

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