Economía

El Gobierno sale a inyectar pesos con un doble objetivo: darle un envión al consumo y sacar del piso al dólar

El próximo trimestre el Central acelerará la acumulación de reservas, al tiempo que se pone en marcha el plan para remonetizar la economía. La baja de encajes decidida por el BCRA va en esa dirección. Todos salen ganando por el fallo de YPF, pero Kicillof un poco más

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Primer plano de unas manos sosteniendo una billetera marrón abierta, de la cual sobresalen billetes de 20.000 y 10.000 pesos argentinos con diseños modernos.
Una persona sostiene billetes de 20.000 y 10.000 pesos argentinos, recientemente emitidos por el Banco Central de la República Argentina, reflejando la nueva realidad económica y la inflación que enfrenta el país sudamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guerra en el Golfo Pérsico tuvo hasta ahora un impacto limitado en la economía argentina. El más notable fue la inevitable suba de la nafta. El aumento llegó a casi 20% e implica unas décimas más de inflación en marzo, que finalmente se ubicaría en torno al 3 por ciento.

La suba del barril de petróleo, que el viernes ya estaba por encima de los USD 110 generará un mayor ingreso de divisas. Las exportaciones energéticas podrían dejar hasta USD 5.000 millones más en el año. Las cotizaciones de las empresas argentinas del sector reflejan estas ganancias extraordinarias. Vista Energy, por ejemplo, ya sube 50% en el año, pero también hubo subas significativas en otros papeles como TGS, YPF o Pampa.

El mercado cambiario ni se enteró de la guerra. El peso argentino, de hecho, fue una de las pocas monedas del mundo que se fortalecieron en medio del conflicto bélico. La cotización minorista incluso llegó a caer por debajo de los $1.400 y el Banco Central compró todos los días, como lo viene haciendo desde principios de año.

En el primer trimestre el BCRA adquirió unos USD 3.500 millones. Pero la cifra debería aumentar significativamente en el segundo trimestre, teniendo en cuenta la liquidación de la cosecha gruesa en lo que fue una campaña agrícola muy favorable. No sería extraño que la cifra de compras sea por lo menos un 50% mayor que la del primer trimestre.

Aprobación en baja, pero mejor que el contexto

Los índices de aprobación del Gobierno y de la gestión económica cayeron en los primeros meses del año. Pero la buena noticia para Javier Milei es que sus niveles de apoyo se mantienen entre el 35% y el 40%, en un contexto de inflación en alza, deterioro del poder adquisitivo y aumento del desempleo.

El inicio del segundo trimestre presenta mejores perspectivas. En primer lugar, hay buenas chances que la inflación presente una desaceleración significativa. El impacto de la suba de la nafta se supone que fue por única vez. Además, ya en la segunda parte de marzo se notó una fuerte desaceleración en el rubro alimentos y bebidas, el que más incidencia tiene en la medición.

Hay buenas chances de que en el segundo trimestre la inflación presente una desaceleración significativa

La tranquilidad cambiaria es un factor relevante para que los precios se estabilicen en los próximos meses. Ya la inflación mayorista de febrero fue de solo 1%, lo que marca una menor presión sobre los costos de las empresas. Por eso es esperable que el proceso de aceleración de precios que ya lleva diez meses toque un pico en marzo. Abril sería el primer mes en casi un año en el que se registraría una baja mensual. La última vez había sido mayo de 2025, cuando el IPC tocó un piso de 1,5% mensual.

Javier Milei cadena nacional por YPF
Milei, el viernes por la noche, cuando habló del fallo a favor de la Argentina por el caso YPF

La baja de 5 puntos de encajes que decidió el Banco Central es una señal clara para avanzar en el proceso de remonetización que se anunció a fines de 2025 y que hasta ahora no se había puesto en marcha. Los pesos emitidos para la compra de dólares fueron luego esterilizados en las licitaciones del Tesoro y también por distintos instrumentos emitidos por el Banco Central.

Reversión monetaria

Ahora se avanza en una reversión de las medidas de emergencia que se tomaron en medio de la crisis cambiaria en la previa de las elecciones legislativas. En ese momento, se avanzó con un fuerte apretón monetario para controlar al dólar, que tuvo efectos secundarios: alza de la tasa de interés, freno del crédito, aumento de la morosidad y caída del consumo interno.

La baja de 5 puntos implica liberarle a los bancos unos 2,6 billones, aunque los efectos en el mercado serán menores. Sucede que la porción de los encajes que les liberaron a las entidades son los integrados con bonos y no con efectivo.

El anuncio generó un primer impacto, aunque no significativo, en la cotización del dólar. El oficial saltó desde un piso de $1.390 a $1.405 y el contado con liquidación saltó a niveles de 1.450 pesos.

El tipo de cambio real volvió a retrasarse en esta primera parte del año. La combinación de una inflación más alta y la caída nominal del dólar reabrieron la discusión sobre si la Argentina está muy cara en dólares. Imposible ponerse de acuerdo: el transporte público es “regalado” si se lo mide en moneda dura. Los autos bajaron de precio y la ropa va en el mismo camino. Pero comer afuera, el abono del celular o cortarse el pelo (es decir el segmento de servicios) se encarecieron fuertemente.

El funcionario del BCRP señaló que la baja del valor del dólar en el mercado peruano ha generado un impacto favorable en las economías vecinas.
¿Llegó la hora de para la baja del dólar Foto: Tecnológico de Monterrey

Luis “Toto” Caputo volvió sobre la cotización del dólar esta semana: “Si no estuviéramos comprando el dólar se iría a $ 1.200 o incluso menos”. A pesar de la presión bajista sobre el tipo de cambio, no hay por el momento señales de una mayor liberación del mercado. Tanto Javier Milei como Caputo prefieren manejarse con cautela y evitar cualquier sorpresa. Sobre todo prefieren llegar al 2027 sin arriesgarse a otra corrida. “Si el año pasado enfrentamos una corrida de USD 30.000 millones, imagínate en un año de elecciones presidenciales”.

La discusión de los últimos días en materia económica estuvo centrada en la evolución de la actividad. Como bien señaló un informe de la consultora Invecq los últimos datos muestran que la economía marcha con sectores que van a dos velocidades. Algunos muy dinámicos y otros que todavía no logran remontar.

Uno de los sectores que viene con peor comportamiento es el consumo masivo: los datos de ventas de supermercados no levantan, lo que marca las dificultades de las familias para hacer frente a necesidades básicas. Sin embargo, la venta de autos sigue sostenida, lo mismo que el sector de electrodomésticos, aún con leves bajas en los últimos meses.

Los últimos datos de actividad divulgados por el INDEC muestran algo notable: el consumo de bienes importados presenta una suba del 54% interanual.

Caída de ventas y consumo récord

Todos tienen algo de razón. Los comerciantes cuando se quejan por la caída de ventas y también Caputo cuando habla de “consumo récord”. Sin embargo, hay un desvío de la demanda hacia productos importados que se consumen localmente o directamente a través de plataformas internacionales.

Por ahora los pronósticos sobre la evolución del PBI para el año son variados. Todos coinciden que será otro año de crecimiento, a partir de una muy buena cosecha y otros sectores que traccionan, especialmente energía. Las proyecciones van desde 2 a 4%. La aceleración o no con el correr de los meses dependerá del comportamiento del mercado interno.

El nivel de actividad siguió positivo en enero ayudado por subas en sectores “perdedores”: industria y construcción crecieron 1,5% mensual y comercio +1,4 por ciento. “De esta forma, vemos que en enero los sectores ganadores cayeron, pero se mantienen +15,3% respecto al nivel de noviembre de 2023, mientras que los perdedores tuvieron una mejora, pero continúan -4,9% por debajo del nivel del inicio del gobierno”, agregan en Invecq.

¿Triunfo de Kicillof?

Axel Kicillof anuncio con intendentes
Kicillof leyó el fallo como una aprobación a su accionar en la expropiación de YPF

El fallo favorable para Argentina en los tribunales de Nueva York por la causa YPF representa un gran alivio para el país. El Gobierno se saca de encima el posible pago de USD 16.000 millones por la expropiación, que hubiera desestabilizado las cuentas públicas.

Pero también representa un resonante triunfo para Axel Kicillof, sobre todo pensando en que será posiblemente protagonista de la elección presidencial del 2027. Un fallo contrario lo hubiera perseguido en todo el proceso preelectoral, pues se lo hubiera señalado como el gran responsable de aquella decisión. Ahora no solo no deberá dar explicaciones sino que además aprovechará (como ya lo viene haciendo) para reivindicar todo lo actuado.

No es casual que el Presidente haya optado por salir a celebrar por cadena nacional el fallo en EEUU. Lo atribuyó a la defensa judicial que se llevó adelante durante su gestión.

La expectativa por las elecciones ya empieza a sentirse en el mercado. El viernes el Tesoro colocó el nuevo Bonar 2028 y pagó un rendimiento del 8,5% anual. El mismo título pero que vence un año antes está debajo del 6 por ciento. La diferencia entre uno y otro es la incertidumbre que pasa factura relacionada con el proceso electoral y las dudas por el recambio de gobierno a fines del año próximo.

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