Se modera la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos, pero duplica el nivel de hace un año

El monto de cheques rechazados subió respecto al año pasado, pero bajo en relación con enero. (Foto: Freepik)

La cantidad de cheques rechazados por falta de fondos en febrero se duplicó en la comparación interanual, aunque la cifra se redujo en relación a enero, según datos del Informe de Pagos Minoristas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Al mismo tiempo, el documento reporta cambios sustanciales en los principales formatos de pago, reflejando la evolución de las tendencias financieras en Argentina.

Durante febrero de 2026, los cheques rechazados por falta de recursos registraron una suba de 115,1% en comparación al mismo mes del año anterior. Sin embargo, la comparación intermensual muestra una baja de 11,8% en los rechazos. Esto representa una ligera mejora tras el deterioro en la capacidad de pago observado en meses previos.

La cantidad de cheques rechazados se ubicó en 89.824 -contra los 41.759 de febrero de 2025- por un monto nominal de $295.586,6 millones, lo que se traduce en una contracción de 4,7% respecto al monto nominal de enero y de 7,4% sin contar el efecto de la inflación. A nivel interanual, la cifra nominal experimentó un salto de 207,5%, mientras que el aumento deflactado fue de 131,2 por ciento.

El informe del BCRA detalla que la proporción de rechazos por falta de fondos fue 2% respecto al total de cheques compensados en cantidad y 1,5% en montos. En el mismo período, se compensaron 4,5 millones de cheques (incluyendo físicos y electrónicos) por $19,6 billones. El crecimiento de los rechazos refleja presión sobre la liquidez, pero la disminución respecto a enero insinúa una posible estabilización.

Se duplicaron la cantidad de cheques en el último año. (Freepik)

El formato de cheques electrónicos (ECHEQ) alcanzó el 61,4% de la cantidad de cheques compensados, con 2,8 millones de operaciones, y concentró el 82,8% de los montos, totalizando $16,3 billones. Además, en febrero se compensaron 34 cheques electrónicos emitidos en dólares, por un monto de USD 6 millones. El informe señala que el ECHEQ avanza en relevancia, desplazando progresivamente al cheque físico.

Evolución de los principales medios de pago

Los pagos minoristas experimentaron un comportamiento variado. Las transferencias inmediatas en pesos (push) exhibieron un aumento del 25,5% interanual, con 650,3 millones de operaciones por $74,8 billones. En el 75,8% de estas, participó al menos una cuenta virtual (CVU), lo que refleja la expansión de las billeteras digitales y servicios no bancarios.

En moneda extranjera, se reportaron 2,2 millones de transferencias inmediatas (9,9% de suba interanual), que movilizaron USD 2.890,2 millones, resultado que marca un descenso de 1,9% interanual en moneda de origen. Por su parte, las transferencias inmediatas tipo pull (pedidos de dinero) llegaron a 38,1 millones de operaciones en febrero, con incrementos anuales de 5,7% en cantidad y 7,1% en montos reales.

Transferencias electrónicas y pagos con QR interoperable

Los pagos mediante código QR interoperable totalizaron 88,9 millones de operaciones en pesos, alcanzando $2,1 billones, con una suba de 46,4% interanual en cantidad y de 54,2% en montos reales. De estas transacciones, el 47,6% se acreditó en cuentas virtuales y el 52,4% en cuentas bancarias. El uso de claves aleatorias para iniciar pagos cayó 55,6% interanual, con un millón de operaciones.

Las operaciones con tarjeta de débito sumaron 174,3 millones en enero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema supervisa en la actualidad 87 billeteras digitales y 61 aceptadores de pagos con transferencia interoperable, lo que evidencia el avance del ecosistema digital de pagos y su adopción por comercios y usuarios.

Uso del débito directo y su efectividad

El débito directo reportó una baja de 4,9% interanual en cantidad de operaciones, con 11,1 millones de transacciones en febrero, por un monto de $1,8 billones (con un crecimiento de 5% interanual en términos reales). La tasa de efectividad quedó en 43% según el informe del BCRA, mostrando que menos de la mitad de los débitos realizados fueron finalmente acreditados en las cuentas destino.

Cambios en el uso de tarjetas de débito, crédito y prepagas

Las operaciones con tarjeta de débito sumaron 174,3 millones en enero, equivalentes a $5,1 billones, con caídas de 10,4% en cantidad y 14,3% en montos reales respecto al mismo mes del año anterior. El uso para pagos en moneda extranjera fue bajo: 11.700 operaciones por USD 7,1 millones.

Las transacciones con tarjeta de crédito marcaron 159,4 millones de pagos en enero, una leve baja de 0,7% interanual en cantidad y 4,7% en montos reales. El canal de comercio electrónico representó el 37,9% de las operaciones, seguido de los pagos presenciales (POS y QR) con 37,5% y el débito automático con 14,9%. Apenas el 5% de los pagos con tarjeta de crédito se realizó mediante QR interoperable.

Las transacciones con tarjeta de crédito marcaron 159,4 millones de pagos en enero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarjeta prepaga para transporte sumó 240,4 millones de viajes en enero, una caída del 18,4% interanual, por un total de $137.000 millones. Además, en febrero, los viajes pagados con QR llegaron a 16,5 millones, predominando en el transporte colectivo.

Extracciones de efectivo y canales de acceso

La mayor parte de las extracciones de efectivo ocurrió en cajeros automáticos, que concentraron el 89% de las operaciones en enero, con 43,8 millones de extracciones por $4,2 billones. El promedio fue de 2.541 extracciones por cajero y $94.800 por operación. Las extracciones extrabancarias con tarjeta de débito ascendieron a 3,3 millones y $200.000 millones, mientras que las realizadas desde cuentas de pago en circuitos cerrados (“closed loop”) sumaron 2,1 millones de extracciones por $120.000 millones, con montos medios de $61.200.

El análisis del informe del Banco Central de la República Argentina destaca el avance de los formatos digitales —en particular, el cheque electrónico—, que ganan importancia tanto en montos como en número de operaciones frente a los instrumentos tradicionales.