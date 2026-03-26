El Gobierno y la UIA evalúan una nueva reunión para definir incentivos al sector: qué proponen los industriales

Luis Caputo y la cúpula de la UIA analizan incentivos para revertir la caída industrial.

El Ministerio de Economía y la Unión Industrial Argentina (UIA) mantienen negociaciones activas para lanzar un paquete de medidas que busca reactivar la actividad manufacturera en Argentina. Ambas partes preparan una segunda reunión, prevista para abril, con el objetivo de consensuar estímulos concretos para el sector industrial. Fuentes industriales confirmaron a Infobae que, pese a los recientes cruces públicos entre el presidente Javier Milei y Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, el diálogo técnico sigue abierto y las conversaciones avanzan con la expectativa de anunciar nuevas iniciativas en las próximas semanas.

En la primera reunión formal celebrada en febrero con el ministro Luis Caputo, el presidente de la entidad industrial, Martín Rappallini, expuso los principales temas de preocupación y exploró con los funcionarios posibles medidas para afrontar el escenario de cara a 2026. Una comunicación de la UIA remarcó que ambas partes acordaron “mantener una agenda de gestión para trabajar en conjunto sobre los problemas del sector”. La semana anterior a ello, el referente del sector ya se había reunido con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

En ese encuentro, la UIA puso sobre la mesa una serie de propuestas para dinamizar la actividad económica. Ninguna consiste, aclaran desde la entidad fabril, en un aumento del gasto público para el Estado. Una de las alternativas que se estuvo trabajando con el sector financiero es implementar un esquema de garantías para que los bancos puedan otorgar créditos a las familias a menores tasas que las actuales. No obstante, en las entidades bancarias explican que los altos encajes y el alto nivel de morosidad heredado del año pasado es una traba para dinamizar los préstamos a los hogares.

Otra de las alternativas que la UIA le llevó a Caputo fue la de utilizar el Fondo de Garantías Argentino (Fogar) para abaratar los créditos al consumo. Se trata de un fideicomiso que cuenta con unos USD 1.500 millones que podrían aplicarse a tal fin, replicando el sistema de Sociedades de Garantía Recíproca para las pequeñas y medianas empresas.

En febrero se llevo a cabo el primer encuentro entre Economía y la UIA.

Un referente del sector confirmó a Infobae que las gestiones con Caputo, y especialmente con Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva, continúan pese a las tensiones Milei-Rocca. “El foco nuestro y del Gobierno es reactivar. En un momento se habló de la devolución del IVA a materiales de construcción para reactivar”, señaló la fuente, en relación con una de las varias propuestas bajo análisis.

Impacto en el empleo

Durante el primer trimestre, los últimos indicadores de actividad industrial publicados por la UIA reportaron una caída en la producción y ventas en más del 50% de las fábricas. El informe subraya que el enfriamiento económico afecta tanto a grandes plantas como a pymes, aumentando la presión sobre el Gobierno para definir incentivos con rapidez.

La desaceleración tuvo un efecto limitado sobre el empleo industrial: el 22,2% de las empresas informó reducciones en su plantilla. De ese grupo, la mitad disminuyó personal, el 41,4% recortó turnos y el 22,9% implementó suspensiones. Para los próximos doce meses, el 19,4% anticipó incrementos en su plantilla, mientras que el 26% previó nuevas reducciones.

El relevamiento de la UIA destacó que las pymes atraviesan condiciones más desfavorables que las medianas y grandes. En producción, las micro y pequeñas compañías registraron un Índice de Difusión (ID) de -43,3 puntos, frente a -34,8 puntos de las medianas y grandes. En ventas, la diferencia fue aún mayor: -46,5 frente a -30,8 puntos. En empleo, las medianas y grandes resultaron más afectadas, con -18,5 puntos, y las micro y pequeñas, con -13,3 puntos.

El equipo económico no puede permitir que el número de desempleados siga aumentando. Hace días, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que en el último trimestre de 2025 el desempleo escaló a 7,5%, lo que significa que aumentó 1,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto a los últimos tres meses de 2024. Cuando en el conurbano bonaerense el número roza el 10 por ciento.

¿Nuevo vínculo?

Desde la llegada de Martín Rappallini al frente de la UIA, se profundizaron los contactos con Economía. Durante la gestión anterior de Daniel Funes de Rioja, Caputo había suspendido en varias ocasiones su visita a la sede industrial y, así como Milei, no asistió al Evento Industrial, lo que evidenció tensiones previas en la relación institucional. Esas tensiones se buscaron revertir el año pasado con la asistencia del ministro al evento en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC).

Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA). (Crédito: Christian Heit)

Actualmente, en el sector industrial reconocen que la preocupación por la actividad es compartida por el Gobierno, aunque, en público, Caputo sostiene que el Ejecutivo no privilegia a sectores específicos, sino que se enfoca en ordenar la economía y que los empresarios deben definir sus modelos de negocio.

“No es que nosotros estemos favoreciendo a un sector; la inversión vino ahora porque ahora nosotros estamos dando las condiciones económicas, institucionales y jurídicas, y los inversores ven eso y dicen que ahora Argentina es creíble. Se tiene que desarrollar el sector privado aprovechando las oportunidades de acuerdo a lo que le parece al sector privado”, explicó el titular del Palacio de Hacienda durante su participación en el 21.° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas.

El cruce entre Milei y Rocca, originado en una licitación privada de Techint para proveer los caños del gasoducto de Vaca Muerta a San Antonio Oeste, propició las condiciones para un distanciamiento entre la UIA y el Gobierno. El punto más alto se dio luego de que el presidente acusara en Nueva York a quienes defienden la industria nacional de “chorros”, lo que motivó la respuesta pública de la entidad.

“Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestro profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que calificó a ‘aquellos que defienden la industria nacional’ —es decir, también los industriales argentinos— con expresiones que creemos injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país“, expresó la UIA.

A pesar de estas tensiones, fuentes industriales aseguran que las conversaciones técnicas con Economía no se interrumpieron y que el canal de diálogo sigue abierto. Los empresarios consideran que la próxima reunión será clave para definir el paquete de medidas y por qué no anuncios. Según trascendió en el sector, los principales lineamientos ya estarían acordados y solo restaría que el Ministerio los anuncie.

Desde la UIA insisten en la necesidad de avanzar con acciones inmediatas que impulsen la producción, el empleo y la inversión, y advierten que las demoras podrían profundizar la recesión. Consultadas por Infobae, fuentes del Ministerio de Economía no confirmaron si aceptarán una segunda reunión en abril, aunque siempre estos encuentros se mantienen bajo estricta confidencialidad.