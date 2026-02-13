Economía

Caputo se reunió con la cúpula de la UIA: discutieron de reforma laboral, inocencia fiscal y carga impositiva

El ministro y los empresarios analizaron propuestas orientadas a modificar regulaciones laborales y a reducir la presión tributaria en distintos niveles del Estado

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, se reinió con el titular de la UIA, Martín Rappallini, Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués para abordar temas económicos. (@LuisCaputoAr)

Luis Caputo, ministro de Economía, encabezó una reunión con la dirigencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) en un contexto de tensión para la industria, tras la polémica con Techint y la baja utilización de la capacidad instalada. Participaron del encuentro Martín Rappallini, titular de la UIA, Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués.

Caputo declaró: “Hablamos de la importancia de la reforma laboral, en particular del FAL, de las medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% por los próximos 4 años, y del RIMI para Pymes”. También subrayó que “todos estos cambios, junto con la ley de inocencia fiscal, serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país, donde lo que buscamos es que prevalezca la creación de empleo, mejores salarios, y una mayor apertura al comercio con el mundo”.

Durante la reunión, el titular del Palacio de Hacienda y los empresarios analizaron el impacto de la presión fiscal sobre la competitividad del sector. Caputo remarcó: “También hablamos de la importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, a fin de hacer que nuestras industrias puedan ser más competitivas”.

El ministro destacó el vínculo con la entidad fabril: “Hay una gran relación con la UIA, y continuaremos trabajando juntos para que la gente tenga finalmente acceso a mejores productos, a mejores precios”. La UIA, por su parte, presentó una agenda de propuestas centrada en la recuperación del empleo y la actividad productiva.

En la previa a la reunión, fuentes del sector habían señalado a este medio que la reunión tendría lugar en un contexto de marcado deterioro industrial, en el que la UIA busca pesentar propuestas para estimular el financiamiento y recomponer la demanda interna. El diálogo entre la entidad fabril y el Gobierno nacional se intensificó en los últimos meses, luego de una fase en la que los principales indicadores de la actividad manufacturera mostraron desaceleración y retroceso del empleo.

En diciembre, Caputo ya se había reunido con la cúpula de laUIAen medio de advertencias del sector fabril por la contracción del mercado interno y la reducción de las líneas de crédito. Durante ese encuentro, los industriales manifestaron su inquietud por la caída de la actividad y la urgencia de medidas para sostener la producción y el empleo. Los representantes del sector subrayaron la importancia de recomponer el flujo de capital de trabajo y facilitar el acceso al financiamiento para laspymes, que constituyen el núcleo del entramado productivo nacional.

Noticia en desarrollo

