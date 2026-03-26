El Gobierno anunció la ampliación de un proyecto minero bajo el RIGI: USD 530 millones para exportar más litio

Ya son 12 los proyectos aprobados bajo el RIGI. REUTERS/Matias Baglietto

El gobierno de Javier Milei anunció la ampliación de un proyecto minero que ya forma parte del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y que potenciará la exportación de litio argentino en los próximos años.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Comité Evaluador del RIGI aprobó la ampliación del proyecto de litio Fénix, de Rio Tinto, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca. La iniciativa cuenta con una inversión de USD 530 millones y posibilitará la incorporación de 9.500 toneladas anuales de capacidad adicional de producción.

“También, generará 1.143 puestos de trabajo durante la construcción y 504 en la etapa de operación, entre empleos directos e indirectos. Además, aportará USD 165 millones de exportaciones por año, consolidando el crecimiento del litio argentino”, aseguró Caputo a través de su cuenta oficial de X.

Río Tinto es una compañía minera global con sede en Londres y Melbourne. Se especializa en la extracción y procesamiento de minerales como hierro, cobre, aluminio, litio, uranio y diamantes. Opera en más de 30 países y figura entre los mayores productores mundiales de materias primas para la industria.

La ampliación del proyecto de Río Tinto ampliará las exportaciones de litio del país, según estimaciones del Gobierno. EFE/André Coelho

La firma se sumó al RIGI con un proyecto de USD 2.724 millones destinado a la expansión del proyecto Rincón de Litio en Salta, con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción de 60.000 toneladas anuales para baterías, lo que contempla la construcción de una nueva planta.

Los 12 proyectos aprobados en el RIGI

El RIGI contabiliza más de 27 propuestas ingresadas, aunque solo 12 obtuvieron el visto bueno oficial hasta el momento. Estas iniciativas se concentran en provincias como Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe. A continuación, se detallan los diez proyectos restantes que recibieron la aprobación gubernamental:

YPF: avanza en Mendoza con “El Quemado”, un parque solar que demandará una inversión de USD 211 millones. La obra se desarrollará en dos fases. La primera, sumará 200 MW de capacidad y la segunda, otros 105 MW.

YPF junto a Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell: el plan Vaca Muerta Sur prevé inversiones iniciales de USD 2.486 millones, con potencial para llegar a USD 3.000 millones. Se instalará infraestructura en Neuquén y Río Negro para aumentar la exportación de petróleo. El oleoducto diseñado podría transportar hasta 700.000 barriles diarios, lo que representaría ingresos anuales de hasta USD 17.000 millones con un precio de USD 68 por barril.

Southern Energy (Pan American Energy y Golar LNG): instalará una barcaza para producir Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo de San Matías, Río Negro. El desembolso estimado alcanza los USD 2.900 millones en la próxima década y podría llegar a USD 6.878 millones a lo largo de 20 años de operación.

Rio Tinto: planea invertir USD 2.724 millones para ampliar el proyecto Rincón de Litio en Salta, con la meta de alcanzar una capacidad de 60.000 toneladas anuales para baterías, incluyendo la construcción de una nueva planta.

Sidersa: construirá una planta siderúrgica en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, con una inversión de USD 296 millones. Tendrá capacidad para 360.000 toneladas anuales de aceros largos y utilizará tecnología sostenible para la producción de acero “verde”. Se prevé la creación de más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos.

PCR y Acindar: invertirán USD 255 millones en un nuevo parque eólico en Olavarría, Buenos Aires.

Minera Galán Lithium: llevará adelante el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en Catamarca, con un desembolso de USD 217 millones enfocado en la producción de cloruro de litio de alta pureza. Se estima que para 2029 las exportaciones alcanzarán los USD 180 millones anuales.

Los Azules: la empresa McEwen Cooper lidera el desarrollo del proyecto minero Los Azules en San Juan, destinado a la exploración y explotación de cobre, con una inversión proyectada de USD 2.672 millones.

Timbúes: en Santa Fe, se construirá un puerto multipropósito gracias a una inversión de USD 277 millones. Allí se almacenarán fertilizantes, hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles.

Gualcamayo: busca extender la vida útil de una mina en San Juan que se acerca al agotamiento de sus recursos. El plan contempla una inversión de USD 665 millones y la generación de aproximadamente 1.700 empleos directos.

Veladero : corresponde a la ampliación de la mina de oro ubicada en San Juan.

Diablillos: es una nueva mina de oro y plata que requerirá una inversión de 760 millones de dólares en Salta y Catamarca.

Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, anticipó que podrían sumarse hasta 20 proyectos más al RIGI antes de julio de 2027. (@nachomartinfilms)

Las proyecciones del Gobierno

Entre 15 y 20 iniciativas adicionales podrían incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones antes de julio de 2027, según anticipó Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, durante su participación en el foro CERAWeek by S&P Global, uno de los principales eventos de la industria de petróleo y gas realizado en Houston.

Este anuncio amplía el horizonte para el desembarco de nuevas inversiones energéticas en el país. González señaló que el atractivo central del régimen radica en el marco de estabilidad regulatoria y fiscal, que —afirmó— “no tiene antecedentes recientes para proyectos de esta escala”.

El funcionario precisó que actualmente existen unos 40 proyectos dentro del RIGI y que el programa, vigente tras su aprobación hace casi tres años, continuará al menos hasta el 8 de julio de 2027. “Probablemente la característica que los inversores más valoran es que ofrece treinta años de estabilidad regulatoria y fiscal”, indicó.

El RIGI contempla incentivos como la reducción del impuesto a las ganancias, la exención del IVA para inversiones de capital, la eliminación de aranceles de importación y la ausencia de retenciones a las exportaciones. González calculó: “Solo los proyectos que se han presentado al RIGI asumen que vamos a producir entre 1,5 y 2 millones de toneladas de cobre por año en los próximos cinco a siete años”.