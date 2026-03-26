Economía

El Gobierno anunció la ampliación de un proyecto minero bajo el RIGI: USD 530 millones para exportar más litio

Se trata de la iniciativa Fénix de la empresa Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca. El Gobierno estima que podrían incorporarse entre 15 y 20 proyectos adicionales al régimen de incentivos

Guardar
Ya son 12 los proyectos aprobados bajo el RIGI. REUTERS/Matias Baglietto
Ya son 12 los proyectos aprobados bajo el RIGI. REUTERS/Matias Baglietto

El gobierno de Javier Milei anunció la ampliación de un proyecto minero que ya forma parte del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y que potenciará la exportación de litio argentino en los próximos años.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Comité Evaluador del RIGI aprobó la ampliación del proyecto de litio Fénix, de Rio Tinto, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca. La iniciativa cuenta con una inversión de USD 530 millones y posibilitará la incorporación de 9.500 toneladas anuales de capacidad adicional de producción.

“También, generará 1.143 puestos de trabajo durante la construcción y 504 en la etapa de operación, entre empleos directos e indirectos. Además, aportará USD 165 millones de exportaciones por año, consolidando el crecimiento del litio argentino”, aseguró Caputo a través de su cuenta oficial de X.

Río Tinto es una compañía minera global con sede en Londres y Melbourne. Se especializa en la extracción y procesamiento de minerales como hierro, cobre, aluminio, litio, uranio y diamantes. Opera en más de 30 países y figura entre los mayores productores mundiales de materias primas para la industria.

Un área de la mina de litio en la ciudad de Araçuaí, Minas Gerais (Brasil)
La ampliación del proyecto de Río Tinto ampliará las exportaciones de litio del país, según estimaciones del Gobierno. EFE/André Coelho

La firma se sumó al RIGI con un proyecto de USD 2.724 millones destinado a la expansión del proyecto Rincón de Litio en Salta, con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción de 60.000 toneladas anuales para baterías, lo que contempla la construcción de una nueva planta.

Los 12 proyectos aprobados en el RIGI

El RIGI contabiliza más de 27 propuestas ingresadas, aunque solo 12 obtuvieron el visto bueno oficial hasta el momento. Estas iniciativas se concentran en provincias como Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe. A continuación, se detallan los diez proyectos restantes que recibieron la aprobación gubernamental:

  • YPF: avanza en Mendoza con “El Quemado”, un parque solar que demandará una inversión de USD 211 millones. La obra se desarrollará en dos fases. La primera, sumará 200 MW de capacidad y la segunda, otros 105 MW.
  • YPF junto a Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell: el plan Vaca Muerta Sur prevé inversiones iniciales de USD 2.486 millones, con potencial para llegar a USD 3.000 millones. Se instalará infraestructura en Neuquén y Río Negro para aumentar la exportación de petróleo. El oleoducto diseñado podría transportar hasta 700.000 barriles diarios, lo que representaría ingresos anuales de hasta USD 17.000 millones con un precio de USD 68 por barril.
  • Southern Energy (Pan American Energy y Golar LNG): instalará una barcaza para producir Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo de San Matías, Río Negro. El desembolso estimado alcanza los USD 2.900 millones en la próxima década y podría llegar a USD 6.878 millones a lo largo de 20 años de operación.
  • Rio Tinto: planea invertir USD 2.724 millones para ampliar el proyecto Rincón de Litio en Salta, con la meta de alcanzar una capacidad de 60.000 toneladas anuales para baterías, incluyendo la construcción de una nueva planta.
  • Sidersa: construirá una planta siderúrgica en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, con una inversión de USD 296 millones. Tendrá capacidad para 360.000 toneladas anuales de aceros largos y utilizará tecnología sostenible para la producción de acero “verde”. Se prevé la creación de más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos.
  • PCR y Acindar: invertirán USD 255 millones en un nuevo parque eólico en Olavarría, Buenos Aires.
  • Minera Galán Lithium: llevará adelante el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en Catamarca, con un desembolso de USD 217 millones enfocado en la producción de cloruro de litio de alta pureza. Se estima que para 2029 las exportaciones alcanzarán los USD 180 millones anuales.
  • Los Azules: la empresa McEwen Cooper lidera el desarrollo del proyecto minero Los Azules en San Juan, destinado a la exploración y explotación de cobre, con una inversión proyectada de USD 2.672 millones.
  • Timbúes: en Santa Fe, se construirá un puerto multipropósito gracias a una inversión de USD 277 millones. Allí se almacenarán fertilizantes, hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles.
  • Gualcamayo: busca extender la vida útil de una mina en San Juan que se acerca al agotamiento de sus recursos. El plan contempla una inversión de USD 665 millones y la generación de aproximadamente 1.700 empleos directos.
  • Veladero: corresponde a la ampliación de la mina de oro ubicada en San Juan.
  • Diablillos: es una nueva mina de oro y plata que requerirá una inversión de 760 millones de dólares en Salta y Catamarca.
Alejandro Bulgheroni y Daniel González en CERAWeek
Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, anticipó que podrían sumarse hasta 20 proyectos más al RIGI antes de julio de 2027. (@nachomartinfilms)

Las proyecciones del Gobierno

Entre 15 y 20 iniciativas adicionales podrían incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones antes de julio de 2027, según anticipó Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, durante su participación en el foro CERAWeek by S&P Global, uno de los principales eventos de la industria de petróleo y gas realizado en Houston.

Este anuncio amplía el horizonte para el desembarco de nuevas inversiones energéticas en el país. González señaló que el atractivo central del régimen radica en el marco de estabilidad regulatoria y fiscal, que —afirmó— “no tiene antecedentes recientes para proyectos de esta escala”.

El funcionario precisó que actualmente existen unos 40 proyectos dentro del RIGI y que el programa, vigente tras su aprobación hace casi tres años, continuará al menos hasta el 8 de julio de 2027. “Probablemente la característica que los inversores más valoran es que ofrece treinta años de estabilidad regulatoria y fiscal”, indicó.

El RIGI contempla incentivos como la reducción del impuesto a las ganancias, la exención del IVA para inversiones de capital, la eliminación de aranceles de importación y la ausencia de retenciones a las exportaciones. González calculó: “Solo los proyectos que se han presentado al RIGI asumen que vamos a producir entre 1,5 y 2 millones de toneladas de cobre por año en los próximos cinco a siete años”.

Temas Relacionados

RIGIRégimen de Incentivos para Grandes InversionesRío TintoLitioCatamarcaDaniel GonzálezMineríaEnergíaInversionesÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Banco Central aprovechó la calma cambiaria para comprar dólares, pero las reservas volvieron a caer

La autoridad monetaria compró USD 57 millones, hilvanó 55 jornadas seguidas con saldo comprador y se aproxima al 40% de la meta fijada para todo el año

El Banco Central aprovechó la calma cambiaria para comprar dólares, pero las reservas volvieron a caer

Horacio Marín, CEO de YPF: “Conseguimos más de dos veces el financiamiento necesario para exportar gas licuado de Vaca Muerta”

El número uno de la petrolera en Houston, durante CERAWeek 2026, reveló que 47 bancos están dispuestos a prestar largamente más de los USD 15.000 millones para hacer realidad el megaproyecto Argentina LNG. Defendió al RIGI y analizó el impacto de la Guerra en Medio Oriente

Horacio Marín, CEO de YPF: “Conseguimos más de dos veces el financiamiento necesario para exportar gas licuado de Vaca Muerta”

Transportistas alertan por el “desproporcionado aumento del combustible” y dicen que peligra la cadena de abastecimiento

Según los empresarios, el aumento del gasoil, que ya supera los $2.100 por litro, vuelve inviable la operación de las pymes del sector. Antes este escenario, anticipan ajustes de tarifas inmediatos

Transportistas alertan por el “desproporcionado aumento del combustible” y dicen que peligra la cadena de abastecimiento

La actividad económica creció 0,4% en enero y acumuló un alza de 1,9% en el último año

Durante el primer mes del año, diez sectores incluidos en el relevamiento del Indec mostraron aumentos. El sector agrícola volvió a traccionar la suba interanual

La actividad económica creció 0,4% en enero y acumuló un alza de 1,9% en el último año

El dólar profundizó la baja y tocó un nuevo mínimo desde octubre

La divisa mayorista bajó por tercer día seguido y cerró a 1.368 pesos. El minorista cedió a $1.390 en el Banco Nación. El MEP llegó a operar debajo de 1.400 pesos

El dólar profundizó la baja y tocó un nuevo mínimo desde octubre
DEPORTES
Italia vence a Irlanda del Norte y avanza a la final por el Repechaje al Mundial 2026

Italia vence a Irlanda del Norte y avanza a la final por el Repechaje al Mundial 2026

Tres perlitas de la conferencia de Scaloni: la “aparición” de Aranda, la situación de Mastantuono y una tajante frase sobre Di María

Con un gol de Mbappé, Francia le gana a Brasil en Boston en un amistoso con aroma a Mundial

Félix Páez Molina asumió como nuevo presidente de la Unión Argentina de Rugby

Franco Colapinto saldrá a pista por primera vez en Suzuka para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Topa y la preocupación por lo que consumen los chicos en redes: “El contenido que no es para su edad les llega igual”

Topa y la preocupación por lo que consumen los chicos en redes: “El contenido que no es para su edad les llega igual”

Moria Casán se despachó con todo contra Betiana Blum: “Andá a otro lado, mi amor”

Pampita en Infobae en Vivo: "Me gusta redescubrir a los personajes icónicos de la Argentina"

La casa de Gran Hermano otra vez bajo la lupa por comentarios racistas

Carina Zampini habló sobre su regreso a La Peña de Morfi: “Es muy emocionante todo”

INFOBAE AMÉRICA

El Festival Internacional de Cine de Panamá anuncia su décimo cuarta edición: una apuesta por la identidad y el talento regional

El Festival Internacional de Cine de Panamá anuncia su décimo cuarta edición: una apuesta por la identidad y el talento regional

El Salvador suma una nueva extensión de régimen de excepción con amplio respaldo legislativo y el señalamiento de las cifras de criminalidad

Panamá aplaza por segunda vez uso del etanol mientras la Asamblea debate su obligatoriedad

John Malkovich en Buenos Aires: “Soy un intérprete instintivo, no tengo método”

De la Antártida a Etiopía: cuáles son los 8 lagos más salados del planeta