Ricardo Delgado marcó el reto del Gobierno: “Enfrenta un dilema de hierro, no va a poder bajar la inflación y crecer a la vez”

Ricardo Delgado habló sobre las dificultades para bajar la inflación

La dinámica de la política económica en la Argentina atraviesa un momento de alta complejidad. La gestión de la administración de Javier Milei se encuentra ante lo que el economista Ricardo Delgado definió como “un dilema de hierro”. Según sostuvo en una entrevista en la señal de streaming Infobae en Vivo, el gobierno “no va a poder bajar la inflación y crecer a la vez”. Esta afirmación sintetiza el conflicto central que enfrenta el equipo económico nacional: la dificultad para sostener una reducción sostenida del índice de precios sin frenar la reactivación de la economía.

Durante la conversación, Delgado remarcó que “la inflación se instaló en una meseta incómoda para el gobierno”. Consideró que la estabilización de los precios en niveles elevados representa un problema tanto para la administración nacional como para la solidez del relato oficial. El especialista observó que los primeros meses del año mostraron un índice inflacionario que no cede y reconoció que el proceso de desinflación suele ser extenso. “Los procesos de desinflación son largos, llevan tiempo”, explicó.

En ese contexto, el economista aludió a la reacción de la gestión de Milei frente a las cifras de inflación y a la comunicación oficial. Mencionó que el presidente, mediante un mensaje en redes sociales, optó por “blanquear” la situación y admitir que la baja de la inflación será un proceso lento. “Me parece saludable”, valoró Delgado, aunque aclaró que “pensar que la Argentina podía en dos años llevar a cero su tasa de inflación en este contexto era impensado”.

El contexto internacional también incide sobre la economía local. Delgado identificó factores externos, como el precio de los combustibles y el impacto de la guerra en Medio Oriente, que afectan al índice de precios al consumidor. Sin embargo, subrayó que la inflación ya presentaba cifras elevadas antes de esos eventos. “Ya habíamos tenido dos nueve por dos meses consecutivos en enero y febrero”, recordó, en referencia al porcentaje mensual de inflación.

Uno de los puntos centrales de su análisis fue el cambio de prioridades en la sociedad. Delgado afirmó que la inflación dejó de ser el tema principal en la agenda pública. “Hoy la agenda pública pasa por cuestiones más vinculadas al empleo, a los ingresos, a las perspectivas de los grupos familiares en particular”, describió. El economista sostuvo que la lucha contra la inflación resultó determinante para la llegada de Javier Milei a la presidencia, pero ahora “la sociedad ya empieza a pedir otras cosas”.

En esa línea, se refirió a las señales del gobierno, tanto desde el Banco Central como desde el Ejecutivo. Analizó la decisión de bajar la tasa de interés y la estrategia de comprar dólares. Para Delgado, esas medidas sugieren que “el gobierno está en condiciones de, insisto, dándole a la guerra quizá el trasfondo para sumar un relato”, aunque advirtió que “no va a poder hacer las dos cosas: bajar la inflación y crecer a la vez. No hay condiciones para que eso suceda. Entonces, va a tener que elegir”.

El economista describió un escenario donde la preocupación social principal gira en torno a la actividad económica y al empleo. Se refirió a la encuesta de satisfacción política de la Universidad de San Andrés, que ubicó al bajo salario y la falta de trabajo como los problemas más relevantes para la población. “La gente no está pidiendo bajar la inflación, están pidiendo recuperame el salario”, subrayó.

Al analizar el escenario financiero, Delgado señaló que la política de altas tasas de interés y la falta de crédito profundizan las dificultades de acceso al consumo. Detalló que el segmento informal, como las billeteras digitales y las fintech, muestra niveles de morosidad superiores al 20 %, y en algunos casos llegan al 30 %. “Bancos que no quieren prestar”, resumió, y argumentó que la falta de financiamiento limita la recuperación económica.

Respecto a la política fiscal, Delgado advirtió que el gobierno enfrenta restricciones crecientes. La recaudación tributaria se reduce por la falta de crecimiento, lo que complica la meta de equilibrio fiscal. “Se le va a hacer muy difícil sostener el equilibrio fiscal al Gobierno en los próximos meses, ajustando el gasto cada vez más porque la recaudación se está cayendo”, sostuvo. En su análisis, la administración nacional tendrá que buscar un balance entre el ajuste y la necesidad de estimular la economía. “Hay espacio fiscal, algún espacio fiscal habría, porque si no, el ajuste eterno en el gasto va a llegar a un límite difícil”, alertó.

El economista sugirió que el gobierno podría considerar medidas puntuales para aliviar la presión sobre los ingresos, como la reducción de impuestos a los combustibles. Puso como ejemplo la decisión de Brasil de bajar esos tributos para amortiguar el impacto en el poder adquisitivo. Aclaró que el margen de maniobra existe, aunque limitado, y que el Ejecutivo debe preservar el equilibrio macroeconómico como telón de fondo.

Durante la entrevista, Delgado describió a la gestión de Milei como pragmática en materia económica. “Ha sido un gobierno pragmático en lo económico. No es un gobierno dogmático, cien por ciento”, afirmó. Señaló que la permanencia del cepo cambiario para las empresas constituye un ejemplo de esa flexibilidad. “El cepo a las empresas se mantiene. Hoy las empresas no pueden comprar con sus pesos excedentes los dólares que quieren, no pueden dolarizarse. Eso es parte del pragmatismo”, explicó.

En cuanto a las perspectivas para el resto del año, Delgado descartó un escenario de crisis. El equipo de la consultora Analítica, que dirige, proyecta un crecimiento económico inferior al dos por ciento, con una estimación central del 1,8 %. Esa tasa se ubica por debajo de las previsiones oficiales y de organismos internacionales, y refleja la debilidad de los motores de la demanda. “No hay condiciones, los drivers de la demanda están muy fríos, el consumo, que es el principal motor, está muy frío, tanto por ingresos como por crédito, y obviamente el empleo cae”, argumentó.

Delgado resaltó que la creación de empleo informal y cuentapropista no logró compensar la pérdida de empleo formal durante el último año. “Se perdieron casi cien mil puestos de trabajo el año pasado”, precisó. Explicó que la caída del empleo formal representa una señal de alarma para la economía y refleja el deterioro de las condiciones laborales.

En el tramo final de la entrevista, el economista retomó la idea de que la sociedad demanda un reseteo moderado de la política económica. “Esto hay que volver todo para atrás, no. Se avanzó mucho, sobre todo en el ordenamiento fiscal y monetario, eso hay que preservarlo. Pero ahora me parece que la sociedad ya empieza a pedir otras cosas”, reflexionó.

El panorama político también ocupó un espacio relevante en el análisis de Delgado. Consideró que la proximidad de la competencia electoral pondrá a prueba la capacidad del gobierno para administrar las tensiones entre los objetivos económicos y las demandas sociales. Advirtió que los próximos meses serán clave para definir si el Ejecutivo introduce cambios en la gestión o sostiene su rumbo actual.

Durante el cierre de su intervención, el economista insistió en la necesidad de que el gobierno lea lo que la sociedad está demandando. “Mi esperanza, mi expectativa, que lea lo que la sociedad está demandando, que es que mejoren las condiciones materiales, si se quiere, de la vida de los argentinos, más allá de la tasa de inflación”, expresó. Al mismo tiempo, descartó que la administración nacional recurra a políticas expansivas de gasto y subrayó la importancia de preservar el orden fiscal y monetario alcanzado.

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