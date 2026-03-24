Milei comparó el desempeño de su Gobierno con el de anteriores mandatarios en materia de inflación: qué números mostró

Javier Milei compara la evolución de la inflación interanual bajo distintos presidentes argentinos (Reuters)

El presidente Javier Milei aprovechó el feriado por el Día de la Memoria para tratar de capitalizar la variable que mejor crédito le genera en la sociedad: su ataque a la inflación, en días en que otras preocupaciones económicas empiezan a ganar protagonismo. El mandatario publicó este martes un tuit en el que exhibió un gráfico comparativo sobre el comportamiento de la inflación durante los primeros meses de gestión de distintas presidencias argentinas. La imagen, acompañada de su mensaje, destaca la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) interanual relativo al heredado al inicio de cada mandato, tomando como referencia los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), Mauricio Macri y Alberto Fernández, además del propio Milei.

En su mensaje, Milei sostuvo: “El gráfico muestra que salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida. Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado pero está claro que vamos por el buen camino”. El mandatario difundió el gráfico en su cuenta oficial de Twitter, lo que generó repercusiones en la conversación pública y en medios periodísticos.

El gráfico presenta la variación porcentual interanual del IPC relativa al inicio de cada gestión presidencial. Se observa una línea para cada uno de los cinco presidentes seleccionados. Cada curva indica cómo evolucionó la inflación respecto al nivel que existía cuando asumió cada mandatario. Según el gráfico, los perfiles de inflación muestran trayectorias distintas dependiendo del período analizado y del contexto macroeconómico en el que se desarrolló cada administración.

El gráfico que difundió hoy el presidente Javier Milei

La curva correspondiente a Javier Milei abarca los primeros meses de su gobierno, iniciado en diciembre de 2023, yo todavía en curso. Allí se ve que la inflación interanual a 26 meses de su mandato marcha a un nivel equivalente a 0,2 veces el nivel heredado. Milei enfatizó en su tuit que su administración es la única, entre las comparadas, que no incrementa la inflación respecto a la recibida. El mandatario remarcó que la lucha contra la inflación todavía no concluyó, aunque consideró que los datos señalan un cambio de tendencia.

El gráfico incluye, además, la evolución de la inflación durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de Kirchner, la curva muestra un descenso inicial, aunque hacia la segunda mitad de su gestión la inflación comienza a repuntar. Al concluir su mandato, los datos oficiales indicaban un nivel bajo, pero distintas estimaciones privadas señalaron discrepancias significativas respecto a las cifras difundidas por el INDEC.

En diciembre de 2007, cuando terminó el gobierno de Néstor Kirchner, ya existían cuestionamientos públicos sobre la confiabilidad de los datos oficiales de inflación. Diversos analistas del sector privado y consultoras estimaban que la inflación real oscilaba entre el 17% y el 22%, valores superiores a los reportados oficialmente. El gráfico de Milei le asigna haber aumentado la inflación a 1,4 veces el nivel heredado.

El gráfico de Milei también compara la evolución de la inflación bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Su línea muestra un aumento paulatino, que se acelera hacia el final de su segundo mandato. Este incremento coincide con un contexto de creciente presión inflacionaria y dificultades para contener la suba de precios. La curva alcanza un pico que también alcanza 1,4 veces el valor inicial recibido por Fernández de Kirchner al asumir la presidencia. El ñperíodo presidencial de CFK es el más cuestionado en tanto estadíticas, pero en base al IPC de la Ciudad se puede asignar un 26,9% de inflación al momento de su salida de la Casa Rosada.

En el caso de Mauricio Macri, el gráfico señala un crecimiento sostenido de la inflación a lo largo de su mandato. El índice muestra una tendencia ascendente durante los primeros meses y se mantiene en niveles elevados hasta el final de su gestión. La línea amarilla, que representa a Macri, marca un valor relevante en torno a 2,0 hacia el final de su presidencia. Macri recibió casi un 27% de inflación y dejó el Gobierno con un 54%.

La administración de Alberto Fernández exhibe en el gráfico una aceleración notoria del IPC interanual relativo. La curva celeste asciende abruptamente, alcanzando un máximo cercano a 3,9 antes del traspaso de mando. Es decir, un pasaje del 54% interanual al 211% al término de su mandato.

El mensaje de Javier Milei se difunde en un contexto de debate sobre la dinámica de precios en la economía argentina y el impacto de las políticas oficiales. La discusión sobre la credibilidad de los datos, especialmente para el periodo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, complica la interpretación de los gráficos y en la comparación histórica de los procesos inflacionarios. El uso de fuentes alternativas y estimaciones privadas fue habitual durante la última etapa del kirchnerismo, precisamente por las diferencias entre las cifras oficiales y las que manejaban economistas independientes.