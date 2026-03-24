Economía

Milei comparó el desempeño de su Gobierno con el de anteriores mandatarios en materia de inflación: qué números mostró

Un gráfico difundido por el Presidente muestra la evolución del índice de precios durante la gestión de los gobiernos anteriores

Guardar
Javier Milei compara la evolución
Javier Milei compara la evolución de la inflación interanual bajo distintos presidentes argentinos (Reuters)

El presidente Javier Milei aprovechó el feriado por el Día de la Memoria para tratar de capitalizar la variable que mejor crédito le genera en la sociedad: su ataque a la inflación, en días en que otras preocupaciones económicas empiezan a ganar protagonismo. El mandatario publicó este martes un tuit en el que exhibió un gráfico comparativo sobre el comportamiento de la inflación durante los primeros meses de gestión de distintas presidencias argentinas. La imagen, acompañada de su mensaje, destaca la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) interanual relativo al heredado al inicio de cada mandato, tomando como referencia los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), Mauricio Macri y Alberto Fernández, además del propio Milei.

En su mensaje, Milei sostuvo: “El gráfico muestra que salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida. Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado pero está claro que vamos por el buen camino”. El mandatario difundió el gráfico en su cuenta oficial de Twitter, lo que generó repercusiones en la conversación pública y en medios periodísticos.

El gráfico presenta la variación porcentual interanual del IPC relativa al inicio de cada gestión presidencial. Se observa una línea para cada uno de los cinco presidentes seleccionados. Cada curva indica cómo evolucionó la inflación respecto al nivel que existía cuando asumió cada mandatario. Según el gráfico, los perfiles de inflación muestran trayectorias distintas dependiendo del período analizado y del contexto macroeconómico en el que se desarrolló cada administración.

El gráfico que difundió hoy
El gráfico que difundió hoy el presidente Javier Milei

La curva correspondiente a Javier Milei abarca los primeros meses de su gobierno, iniciado en diciembre de 2023, yo todavía en curso. Allí se ve que la inflación interanual a 26 meses de su mandato marcha a un nivel equivalente a 0,2 veces el nivel heredado. Milei enfatizó en su tuit que su administración es la única, entre las comparadas, que no incrementa la inflación respecto a la recibida. El mandatario remarcó que la lucha contra la inflación todavía no concluyó, aunque consideró que los datos señalan un cambio de tendencia.

El gráfico incluye, además, la evolución de la inflación durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de Kirchner, la curva muestra un descenso inicial, aunque hacia la segunda mitad de su gestión la inflación comienza a repuntar. Al concluir su mandato, los datos oficiales indicaban un nivel bajo, pero distintas estimaciones privadas señalaron discrepancias significativas respecto a las cifras difundidas por el INDEC.

En diciembre de 2007, cuando terminó el gobierno de Néstor Kirchner, ya existían cuestionamientos públicos sobre la confiabilidad de los datos oficiales de inflación. Diversos analistas del sector privado y consultoras estimaban que la inflación real oscilaba entre el 17% y el 22%, valores superiores a los reportados oficialmente. El gráfico de Milei le asigna haber aumentado la inflación a 1,4 veces el nivel heredado.

El gráfico de Milei también compara la evolución de la inflación bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Su línea muestra un aumento paulatino, que se acelera hacia el final de su segundo mandato. Este incremento coincide con un contexto de creciente presión inflacionaria y dificultades para contener la suba de precios. La curva alcanza un pico que también alcanza 1,4 veces el valor inicial recibido por Fernández de Kirchner al asumir la presidencia. El ñperíodo presidencial de CFK es el más cuestionado en tanto estadíticas, pero en base al IPC de la Ciudad se puede asignar un 26,9% de inflación al momento de su salida de la Casa Rosada.

En el caso de Mauricio Macri, el gráfico señala un crecimiento sostenido de la inflación a lo largo de su mandato. El índice muestra una tendencia ascendente durante los primeros meses y se mantiene en niveles elevados hasta el final de su gestión. La línea amarilla, que representa a Macri, marca un valor relevante en torno a 2,0 hacia el final de su presidencia. Macri recibió casi un 27% de inflación y dejó el Gobierno con un 54%.

La administración de Alberto Fernández exhibe en el gráfico una aceleración notoria del IPC interanual relativo. La curva celeste asciende abruptamente, alcanzando un máximo cercano a 3,9 antes del traspaso de mando. Es decir, un pasaje del 54% interanual al 211% al término de su mandato.

El mensaje de Javier Milei se difunde en un contexto de debate sobre la dinámica de precios en la economía argentina y el impacto de las políticas oficiales. La discusión sobre la credibilidad de los datos, especialmente para el periodo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, complica la interpretación de los gráficos y en la comparación histórica de los procesos inflacionarios. El uso de fuentes alternativas y estimaciones privadas fue habitual durante la última etapa del kirchnerismo, precisamente por las diferencias entre las cifras oficiales y las que manejaban economistas independientes.

Temas Relacionados

Javier MileiInflaciónÚltimas Noticias

Últimas Noticias

A 50 años del golpe: cómo funcionó el plan económico de Martínez de Hoz y cuáles fueron sus consecuencias

El modelo impulsado durante la dictadura militar marcó un antes y un después en la historia argentina. De la liberalización financiera a la deuda y la crisis, un repaso sobre el experimento económico más drástico, las promesas de apertura y el impacto que todavía divide a especialistas y a la sociedad

A 50 años del golpe:

Mercados: la mayor parte de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York suben durante el feriado argentino

Varias compañías nacionales experimentan movimientos en sus papeles en Wall Street mientras la actividad local permanece interrumpida

Mercados: la mayor parte de

Tensión en la cadena de pagos de las pymes: crece el rechazo de cheques y la mora en los créditos

Un informe privado revela múltiples alertas en el entramado financiero de pymes, con cifras que muestran una tendencia preocupante en los indicadores de liquidez y financiamiento

Tensión en la cadena de

Banco Macro conmemoró en Nueva York sus dos décadas de cotización en Wall Street

La ceremonia se realizó en el New York Stock Exchange y fue encabezada por Jorge Brito, presidente de la entidad

Banco Macro conmemoró en Nueva

Persiste incertidumbre en el precio del petróleo y la cotización en las bolsas por la guerra en Medio Oriente

El crudo recuperó más de un 4% después de desplomarse el lunes, mientras los mercados globales digieren rumores de negociación que Irán desmintió. Las hostilidades continúan

Persiste incertidumbre en el precio
DEPORTES
Impacto en el fútbol europeo:

Impacto en el fútbol europeo: Mohamed Salah anunció que se irá del Liverpool tras casi una década

“Simplemente increíble”: el punto ganador con el poste como aliado que causó sensación en el Masters 1000 de Miami

Fue socio de Cristiano Ronaldo y en junio puede serlo de Messi: la estrella mundial que busca el Inter Miami

El gesto de Enzo Fernández con los hinchas en la puerta del predio de la selección argentina: “Los quiero mucho”

Protagonizaron una ruptura escandalosa y ahora se habrían reconciliado: la historia de amor que mantiene en vilo al fútbol europeo

TELESHOW
Marta y John Fort se

Marta y John Fort se mostraron juntos luego de la pelea familiar: “Hablen”

Lali, Nancy Dupláa, Pablo Echarri y Gloria Carrá: los famosos presentes en la marcha del Día de la Memoria

La insólita actitud de Andrea del Boca a pocas horas de su regreso a Gran Hermano

La historia detrás del homenaje de Jaén a Darín: “Pocos actores no españoles son tan conocidos como él”

La nueva pasión de la China Suárez: se refugia en la espiritualidad con sorprendentes amuletos

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó casi 1.000 drones

Rusia lanzó casi 1.000 drones en 24 horas y mató a ocho personas en toda Ucrania

Movilidad inteligente y diseño internacional desde US$ 13,490: nueva marca automotriz debuta en Perú con una red de ocho concesionarios

Donald Trump dijo que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto

Cuando Freud le explicó a Einstein por qué es imposible erradicar la guerra completamente

Honduras avanza en su reincorporación al CIADI bajo gestión del procurador Dagoberto Aspra