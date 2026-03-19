Por qué sube el riesgo país y se consolida por encima de los 600 puntos

Los bonos argentinos caen de precio ante la aversión al riesgo inversor.

Las bolsas internacionales operan con pérdidas en la medida en que se suceden los ataques entre los EEUU e Israel contra Irán, con impacto en la producción y el comercio internacional de hidrocarburos en torno al Estrecho de Ormuz.

La incertidumbre es enemiga de la inversión financiera. Las bolsas caen mientras que suben los precios del petróleo, debido a un escenario más negativo que anticipa un deterioro de la actividad económica y una inflación más persistente y sin horizonte de salida inmediata.

En el plano local, las cotizaciones de los bonos soberanos son las más perjudicadas y ello se refleja a la vez en un ascenso del riesgo país argentino que se consolida por encima de los 600 puntos básicos y en un máximo en tres meses.

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- caen un 1% en promedio, con pérdidas más acentuadas para los títulos públicos de mayor duration. El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU respecto de sus pares emergentes, sube 29 unidades para la Argentina, en los 632 puntos básicos, un máximo desde el 12 de diciembre. Los títulos públicos vuelven a rendir una tasa de retorno por encima del 10% en la mayoría de las emisiones.

¿Por qué sube el riesgo país?

1) Aversión global al riesgo. “Los mercados emergentes enfrentan un escenario más adverso. Los spreads soberanos y corporativos suelen ampliarse y las monedas pierden terreno frente a la divisa estadounidense. El resultado es un endurecimiento de las condiciones financieras globales: un dólar más fuerte y mayores primas de riesgo que encarecen el financiamiento externo y reducen el margen de maniobra”, indicó GMA Capital.

Los bonos en dólares vuelven a rendir una tasa de retorno por encima del 10% en la mayoría de las emisiones de Globales y Bonares

2) Caen los bonos del Tesoro. El riesgo país mide la brecha de tasas de los títulos emergentes respecto de los bonos del Tesoro de los EEUU. La baja de los precios de la deuda de EEUU replicó en un ascenso de las tasas de retorno. El bono del Tesoro de EEUU a diez años elevó su rendimiento en marzo de 3,96% anual a 4,77%, que implica un alza de 31 puntos básicos que se contagia con más fuerza a los bonos soberanos emergentes.

3) Escasez de reservas. Aunque el BCRA lleva comprados unos USD 3.300 millones en el mercado en 2026, las reservas se mantienen debajo de USD 45.000 millones y en un mínimo desde el 9 de enero debido a los pagos de vencimientos en moneda extranjera. El nivel de reservas se asocia con la solvencia del Gobierno.

“Quizás los inversores necesitan ver más meses de compras sostenidas del Central en el MLC, para confiar que el Gobierno realmente está convencido de la importancia de acumular reservas tras los comentarios de Milei al respecto de la semana pasada”, afirmó 1816.

4) Calendario de vencimientos. En 2027 el Gobierno deberá afrontar un exigente calendario de pagos de deuda en moneda extranjera y condiciona la valuación de los bonos.

“A estas tasas el riesgo de los bonos argentinos puede lucir algo asimétrico, dado que en la zona de 9% la oferta de bonos debería ser muy grande, considerando vencimientos netos con privados y FMI por la zona de USD 30.000 millones en lo que queda del mandato de Javier Milei”, recordaron los analistas de 1816.

5) Tasas de la Fed. El banco central norteamericano votó este miércoles, por votación dividida, a favor de mantener su tasa de interés de referencia entre el3,5% y el 3,75% anual. Las tasas de los fondos federales podrían permanecer más altas por más tiempo del previsto y también influyen en los rendimientos globales.

“En un contexto de mayor inflación, una Fed sin apuro por recortar tasas y crecientes tensiones geopolíticas, los mercados globales ajustaron a la baja y el dólar volvió a ganar protagonismo”, explicaron desde Cohen Aliados Financieros.

6) Señales políticas y económicas. A los bonos también les afectan condiciones políticas que son difíciles de mensurar, pero que influyen en el ánimo inversor. El resultado de las elecciones de medio término en los EEUU puede definir el futuro de la administración de Donald Trump y su eventual respaldo al Gobierno argentino, a la vez que las chances de una reelección de Javier Milei en 2027 es para muchos inversores una garantía del repago de los títulos públicos.

En lo local, con indicadores laborales y de actividad dispares, junto con una todavía elevada inflación, se esperan “señales desde la ‘micro’, toda vez que se reconoce que la ‘macro’ ya transita una etapa de estabilización. En ambos casos las miradas se dirigen hacia allí ya que los inversores comienzan a anticipar el calendario electoral del 2027, y dicho sentido la evolución de la opinión pública jugaría un papel cada vez más central como ‘termómetro’ del respaldo al plan económico y las reformas”, consideró el economista Gustavo Ber.

7) Posición técnica. “Si bien el Tesoro está repagando deuda y el stock de títulos públicos -soberanos, provinciales y títulos del BCRA- y corporativos en manos offshore es muy parecido al que había al final del Gobierno de Alberto Fernández medidos en valor nominal, el valor de mercado de esos títulos aumentó más de 60% desde fin de 2023, debido a la valorización de los Globales y Bonares de los últimos años", señaló 1816.

“De este modo , el peso del crédito argentino en los portafolios de inversores offshore creció mucho sin que el país haya aumentado su endeudamiento externo. Además, para seguir comprimiendo se requiere un cambio en la base inversora -los real money deberán tomar la posta de los fondos distressed- y tiene sentido pensar que aquellos que compran Globales principalmente para hacer tasa pueden ver con recelo los riesgos políticos locales y/o ciertas idiosincrasias del marco institucional de la política económica", estimaron desde la consultora.