El precio del petróleo volvió a subir y el barril cruzó los USD 110 dólares tras los nuevos ataques en Medio Oriente

Estados Unidos enfrenta el mayor incremento en los precios del petróleo desde 1983 por el conflicto con Irán. (Associated Press)

Los precios del petróleo registraron un fuerte aumento, con el barril de Brent en la zona de los USD 112 dólares, después de que Irán ejecutara ataques contra diversas instalaciones energéticas en Oriente Medio como represalia por la ofensiva previa al yacimiento de gas South Pars. Ese ataque intensificó el conflicto con Estados Unidos e Israel y plantea riesgos de interrupciones prolongadas en el suministro global, según Reuters.

Esta escalada bélica ha incrementado la volatilidad de los mercados energéticos y podría desencadenar nuevas tensiones en la región, dificultando la estabilidad de los precios y la continuidad del flujo petrolero.

La suba del petróleo ya impactó sobre el precio de los combustibles en la Argentina, experimenta una aceleración marcada desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, con un aumento acumulado que roza el 9% en lo que va de marzo, según datos de EcoGo. El impacto de los incrementos en los surtidores se refleja en el bolsillo de los consumidores y anticipa una mayor presión sobre la inflación del mes.

El relevamiento de EcoGo constituye la principal referencia para medir la evolución promedio de los combustibles en el país, desde que las petroleras dejaron de informar sus subas. Según la serie actualizada, el índice de precios promedio (un índice con base 100 en enero 2025) de las naftas y gasoil escaló de 136,3 el 26 de febrero a 148,2 el 16 de marzo, con base enero de 2025 igual a 100. Esto implica una suba del 8,67% desde que se profundizó el conflicto en Medio Oriente y el barril de Brent superó los 100 dólares. El ajuste se produce tras varios meses de incrementos moderados y con un traslado casi pleno a los precios de venta al público.

Diferencias Brent-WTI

Al cierre del miércoles pasado, el Brent incrementó su valor un 3,8%, continuando el jueves con una ganancia adicional de 4,66 dólares o 4,3%, situándose en 112,04 dólares. En el comienzo del día, el alza llegó a superar los cinco dólares, marcando un pico de 112,86 dólares por barril.

Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos también experimentó una subida, aunque más moderada, de 96 centavos o 1%, hasta los 97,28 dólares por barril, tras un incremento intradía superior a los tres dólares. La diferencia de precio entre ambas referencias petroleras ha alcanzado niveles no vistos en 11 años, debido a la liberación de reservas estratégicas estadounidenses y el aumento de los costos de transporte, lo que ha fortalecido el atractivo del Brent frente al WTI.

Esta evolución se produce en el contexto de ataques dirigidos por Irán contra numerosas instalaciones petroleras en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, tras los daños sufridos en la infraestructura energética iraní en South Pars y Asaluyeh. Antes de los bombardeos, Irán notificó órdenes de evacuación en los complejos objetivo.

Un yacimiento clave

En términos de capacidad, South Pars constituye la sección iraní del mayor yacimiento de gas natural del planeta, compartido con Qatar a través del golfo Pérsico.

El miércoles, QatarEnergy informó que los proyectiles iraníes contra Ras Laffan, el principal núcleo de procesamiento de gas natural licuado (GNL) del país, ocasionaron “daños extensos” en sus instalaciones. Al mismo tiempo, las autoridades saudíes confirmaron la destrucción de cuatro misiles balísticos dirigidos contra Riad y frustraron un ataque con drones en una planta de gas.

Tendencia alcista

De acuerdo con declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos al cierre del miércoles, fue Israel quien realizó el ataque a South Pars. Trump puntualizó que Estados Unidos y Qatar no participaron en la operación. Además, advirtió que el gobierno israelí no emprendería nuevas acciones contra la infraestructura iraní en South Pars salvo que Irán atacara territorio catarí. Trump dejó claro que Estados Unidos respondería si Irán actúa contra Doha, capital de Qatar.

Tina Teng, estratega de mercado consultado por Reuters, sostuvo que la tendencia alcista en los precios del petróleo persistirá mientras los ataques iraníes sigan impactando la infraestructura energética de la región y no existan señales inmediatas de distensión ni se reabra el estratégico estrecho de Ormuz, paso crucial para el tránsito petrolero mundial.

Trump evalúa el despliegue de miles de soldados estadounidenses en Oriente Medio como reacción a este nuevo escenario. Entre las opciones en estudio figuran operaciones para asegurar la navegación segura de los petroleros a través del estrecho de Ormuz, que podrían implicar el uso de fuerzas aéreas y navales e, incluso, un refuerzo de tropas terrestres.

Paralelamente, la Reserva Federal mantuvo el miércoles los tasas de interés sin cambios y reflejó en su discurso una actitud restrictiva derivada de la incertidumbre provocada por la guerra. La institución prevé una mayor inflación y sigue de cerca los efectos económicos de la escalada militar en la región.

Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova, advirtió que “la escalada en Medio Oriente, los ataques precisos contra la infraestructura petrolera y la muerte de líderes iraníes apuntan a una interrupción prolongada del suministro de petróleo”. El temor a una prolongada inestabilidad geopolítica, sumado al riesgo de daños continuados en instalaciones críticas, condiciona el futuro inmediato del mercado energético.

El episodio ha supuesto una alteración significativa en la dinámica de precios del petróleo a escala global, reforzando el liderazgo del Brent sobre el WTI y anticipando escenarios de inflación y mayores costos de energía si las hostilidades persisten.

Con información de Reuters