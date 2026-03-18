El Tano Pasman protagonizó un video contra las tasas municipales en créditos: “Comprás un auto para vos y otro para el Estado”

Con el Tano Pasman como protagonista, las entidades financieras lanzaron una campaña de concientización sobre el peso de los impuestos en el sector

Un video de la organización Lógica sobre el efecto de los impuestos en el costo de financiamiento para la adquisición de un vehículo mostró una escena protagonizada por El Tano Pasman. La pieza de ficción, que contó con el apoyo de las cámaras bancarias ABA y ADEBA, expuso el reclamo de estas entidades frente al cobro de ingresos brutos y tasas municipales sobre préstamos bancarios.

En el video, El Tano Pasman se presentó como un cliente que acude al banco junto a su nieto para informarse sobre la posibilidad de obtener un crédito destinado a la compra de un automóvil. El nieto mencionó que buscaba acceder a un auto nuevo, motivado en parte por el nacimiento de mellizos. El empleado del banco ofreció un préstamo a una tasa nominal anual fija, neta de impuestos, del 37%. Al escuchar la cifra, el protagonista destacó el hecho de que la tasa resultaba atractiva, ya que se encontraba en pesos y se mantenía fija.

La situación cambió cuando el empleado explicó el impacto de los impuestos sobre el monto final de la cuota. El trabajador bancario indicó que a la tasa debían sumarse distintos tributos: 21% de IVA sobre intereses, 9% de ingresos brutos sobre intereses y 7,5% de tasa municipal sobre intereses. La reacción de El Tano Pasman fue inmediata. Se sorprendió al comprobar que se aplicaban tres impuestos diferentes sobre los intereses, correspondientes a los niveles nacional, provincial y municipal. El empleado aclaró que cada jurisdicción imponía su propio gravamen y sugirió que el reclamo debía dirigirse a los responsables políticos o, en su defecto, a la Corte Suprema.

El diálogo continuó con la inclusión de nuevos cargos, como 1% de tasa de prevención de epidemias y 1,2% de sellos, también provincial. El asombro de El Tano Pasman aumentó al conocer que la provincia cobraba por formalizar la operación. El nieto tomó la iniciativa de calcular el costo financiero total, que se aproximó al 70%. Cuando el empleado entregó el monto de la cuota con todos los impuestos incorporados, El Tano Pasman ironizó sobre la composición del gasto: “Al final te comprás un auto para vos y el otro para el Estado”.

El nieto explicó que la diferencia respecto de años anteriores no radicaba en la existencia de los impuestos, sino en la obligación legal que impone ahora la exhibición de los tributos nacionales en los tickets. En contraste, aclaró que la resistencia de los gobernadores demoró la exhibición de ingresos brutos y tasas municipales, aunque los comercios podían optar por mostrar esos cargos de manera voluntaria.

El Tano Pasman, en el rol de cliente, expresó su sorpresa ante la acumulación de impuestos al gestionar un préstamo bancario

La pieza también incluyó una voz en off que precisó el peso de los tributos en las operaciones bancarias. Detalló que los préstamos están sujetos a impuestos provinciales y tasas municipales, que pueden representar más del 8% en cada caso. La suma de todos los impuestos puede alcanzar el 60% de la tasa de interés total.

En la escena, el nieto afirmó que lo que más molestia le genera es que los intendentes y gobernadores oculten los impuestos. El Tano Pasman sumó que esta estructura fiscal explica “por qué tenemos los impuestos más altos del mundo y vos el auto más chiquito del país”. El tono irónico permaneció hasta el cierre del video, cuando el empleado ofreció otra taza de café y el protagonista rechazó el ofrecimiento con la frase: “Basta de tasas”.

La campaña de Lógica se inscribió en un contexto de reclamos por parte de bancos y asociaciones empresarias ante la acumulación de tributos sobre el financiamiento. ABA y ADEBA respaldaron la iniciativa al considerar que la carga tributaria encarece el acceso al crédito y afecta a los consumidores que buscan adquirir bienes durables. La pieza buscó visibilizar el impacto concreto que tienen los impuestos nacionales, provinciales y municipales sobre el costo efectivo de un préstamo, especialmente en el caso de la compra de vehículos.

El spot incluyó datos sobre la normativa vigente. Desde el año 2025, los comercios deben exhibir los impuestos nacionales en los comprobantes de venta, pero la información sobre ingresos brutos y tasas municipales permanece sujeta a la decisión de cada provincia y municipio. La voz en off incentivó a los consumidores a exigir la exhibición voluntaria de estos cargos por parte de los comercios.

La carga impositiva sobre los préstamos puede incrementar el costo financiero total hasta casi un 70%, según lo expuesto en el video (Imagen Ilustrativa Infobae)

El video utilizó el humor y la sorpresa para ilustrar el proceso que atraviesan quienes buscan financiamiento bancario. El intercambio entre los personajes permitió enumerar los distintos tributos y mostrar cómo cada uno incrementa el valor de la cuota mensual. La frase “Tengo los huevos así, boludo”, pronunciada por El Tano Pasman al final del spot, resumió el tono de frustración del cliente ante la acumulación de tasas e impuestos.

La iniciativa de Lógica, con el respaldo de ABA y ADEBA, se posicionó como parte de un reclamo más amplio por la transparencia fiscal y la reducción de la carga tributaria en las operaciones bancarias. El spot se distribuyó con la intención de generar difusión y debate sobre el tema, invitando a compartir el contenido y ampliar la discusión sobre la estructura impositiva vigente en el país.

La narrativa del video reflejó la preocupación por la falta de información clara al momento de contratar un préstamo y la percepción de que el peso de los impuestos limita el acceso a bienes de mayor valor. Tanto el protagonista como su nieto pusieron en cuestión la legitimidad de algunos cargos, como la tasa de prevención de epidemias y el impuesto de sellos, e interpelaron de manera directa a los responsables de cada jurisdicción.

La campaña apeló a la experiencia cotidiana de los usuarios del sistema financiero y utilizó el caso del crédito prendario como ejemplo de cómo la estructura fiscal puede modificar las decisiones de consumo. La frase del nieto, quien afirmó que aspiraba a un auto mediano pero que los impuestos lo llevaron a elegir uno más pequeño y usado, ilustró el efecto directo sobre el poder adquisitivo de los consumidores.

El contenido del video buscó sensibilizar sobre la necesidad de mayor transparencia y simplificación en el esquema impositivo, así como la importancia de que los usuarios conozcan el detalle de cada cargo que integra la cuota final de un préstamo. La difusión del spot formó parte de una estrategia coordinada entre la ONG y las cámaras bancarias para instalar el debate sobre el impacto de los impuestos en la vida cotidiana y en el acceso al crédito.