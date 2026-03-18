Economía

El mapa de la desocupación: cuáles son las ciudades con menor nivel de empleo en todo el país

El último informe del Indec revela una fuerte disparidad territorial: mientras el Gran Buenos Aires y ciudades de la región Pampeana rozan los dos dígitos de desocupación, aglomerados del NOA y la Patagonia registran niveles mínimos

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La desocupación afecta a 1,6
La desocupación afecta a 1,6 millones de personas en el país y el Gran Buenos Aires registra la tasa más alta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuarto trimestre del 2025 mostró datos preocupantes en materia de empleo. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) la desocupación llegó al 7,5% y ya afecta a más de 1,6 millones de personas en todo el país. Esos números implican un empeoramiento de las estadísticas, tanto en la comparación interanual como en relación al trimestre anterior.

Al analizar el desagregado de los números, se encuentran realidades muy distintas para las diferentes ciudades del país. Algunas tienen tasas de desempleo muy por encima de la media nacional, mientras que otras se encuentran claramente por debajo. Además, aunque la mayoría de los aglomerados urbanos empeoró sus números en relación al año pasado, hubo varias excepciones que lograron reducir significativamente al índice de desocupación.

De acuerdo al último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la región con la tasa de desocupación más alta del país es el Gran Buenos Aires, con un índice de desempleo del 8,6% en el cuarto trimestre de 2025. Puertas adentro, el número más alto se observó en los Partidos del Gran Buenos Aires (9,5%), mientras que CABA registró un índice del 4,8 por ciento.

La segunda región más comprometida con el desempleo es la Pampeana, que llegó al 7,7% de índice de desocupación en el período analizado. Dentro de esa región, sobresalen varias ciudades con mucha población, como es el caso de Gran La Plata (9,5% de desempleo), Mar del Plata (9,5%), San Nicolás-Villa Constitución (9,4%), Gran Córdoba (8,8%) y Río Cuarto (8,6%). La ciudad con menor desempleo dentro de esa región fue el Gran Paraná, con una tasa del 4,1 por ciento.

El resto de las regiones del país tuvieron una tasa de desocupación por debajo del promedio nacional. Es importante aclarar que la medición de la EPH se realiza sobre los principales 31 aglomerados urbanos del país, por lo que no están consideradas en el análisis las ciudades más chicas ni las zonas rurales.

La tercera región de mayor desempleo en el cuarto trimestre fue la del Noreste, con una tasa del 5,6 por ciento. En ese caso, el desempleo más alto se dio en Gran Resistencia (8,2%), mientras que la más baja se registró en Formosa (3,3%).

Fuera del podio aparece la región de Cuyo, con un índice de desocupación del 4,9% en el cuarto trimestre de 2025. El Gran Mendoza tiene la tasa más alta de desempleo (6,7%) y el Gran San Luis la más baja (1,5%).

La quinta región más afectada es la Patagonia, que tuvo una desocupación del 4,8% a finales de 2025. Sin embargo, en su interior se encuentra uno de los aglomerados con peor resultado del país. Se trata de Río Gallegos, que alcanzó un nivel de desempleo del 9,5%. En el otro extremo, llama la atención el aglomerado de Viedma-Carmen de Patagones, que tuvo una tasa de 1,3 por ciento.

Finalmente, resta mencionar el caso del Noroeste, que en forma conjunta tuvo un índice de desempleo del 4,2 por ciento. Dentro de esa región, la tasa más alta de desocupación se registró en la ciudad de Salta (5,9%) y apenas por debajo aparece Gran Tucumán-Tafí Viejo (5,6%). El aglomerado con menor desempleo fue Santiago del Estero-La Banda (0,6%, el número más bajo del país).

Las que mejoraron y las que empeoraron su situación

Más allá del mapa de desocupación, resulta interesante analizar cómo le fue a cada ciudad en el último año. Los números demuestran que, en general, el desempleo aumentó en el país, pero hubo varias excepciones.

Según los datos relevados por el Indec, la ciudad con mayor incremento de la desocupación entre el cuarto trimestre de 2024 e igual período de 2025, fue Corrientes, que pasó de una tasa del 1,9% a un índice de desempleo del 6,1%. Esto representa un empeoramiento de 4,2 puntos porcentuales, aunque en cantidad de personas el impacto fue de “sólo” 8.000 desocupados.

El podio se completa con Río Gallegos y Río Cuarto, ambos con respectivos incrementos de 3,4 puntos en el último año.

Dentro del “top ten” de aumento de la desocupación, la que mayor impacto en cantidad de personas tuvo fue el Gran Mendoza. En ese aglomerado el índice de desempleo saltó 1,9 puntos en el último año, por lo que se incorporaron 10 mil nuevas personas a esa condición.

Por una cuestión lógica (el tamaño de su población), la ciudades que más desocupados sumaron al total nacional (en cantidad de personas) fueron los partidos del Gran Buenos Aires (97 mil desocupados nuevos) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 18 mil nuevos desempleados. Sus tasas de desocupación empeoraron 1,5 y 1,1 puntos porcentuales respectivamente.

¿Cuáles fueron las excepciones? Los números del Indec demuestran en realidad que, de los 31 aglomerados urbanos relevados, 14 lograron mejorar su tasa de desempleo. Es decir que no se trata tanto de “excepciones”, sino de casos positivos que vale la pena mencionar. El problema, es que se trata en su mayoría de ciudades chicas, con poca cantidad de población, por lo que en forma conjunta no compensan el fuerte aumento de la desocupación en los grandes aglomerados, como Buenos Aires, Gran Córdoba y Gran Mendoza.

Los tres grandes ganadores del último año fueron los aglomerados de Jujuy-Palpalá (bajó su desempleo 1,7 puntos porcentuales), Neuquén-Plottier (-1,6 puntos) y el Gran San Luis (-1,4%).

En único aglomerado grande que se encuentra en la lista de las mejoras es el Gran Santa Fe, pero en ese caso la baja de la desocupación fue de sólo 0,3 puntos porcentuales y la diferencia es menor a las mil personas.

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