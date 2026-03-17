Economía

Paro aéreo de ATE-ANAC: qué vuelos se verán afectados y dónde habrá demoras y cancelaciones

El reclamo del gremio que reúne a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil se llevará a cabo desde el miércoles 18 al martes 24 de marzo. Se esperan demoras en aeropuertos del interior

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El paro llega tras una
El paro llega tras una reforma que limitó funciones clave del personal y reordenó el control operativo en los aeropuertos (Maximiliano Luna)

Este miércoles 18 de marzo arranca un nuevo cronograma de paros aéreos. Esta vez, en el marco de un reclamo salarial por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el gremio que agrupa a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la medida se extenderá por casi una semana e impactará en varios aeropuertos de todo el país.

De acuerdo con el calendario que presentó el gremio, los paros se realizarán en 27 terminales aéreas del país, desde el 18 al 24 de marzo entre las 9 y las 12 horas, y entre las 17 y las 20 horas.

La efectividad de la medida, sin embargo, sería limitada para la operación aerocomercial. Según pudo saber Infobae, los trabajadores de ANAC representados por ATE están actualmente a cargo del manejo y operación de las autobombas, indispensables para el despegue y aterrizaje de los vuelos.

No obstante, en la industria desconfían de que el gremio ordene la remoción o interrupción en el servicio de estos equipos, ya que pondría en riesgo la seguridad operacional e impediría cualquier aterrizaje o despegue. Según comentaron fuentes del sector a este medio, los aeropuertos más afectados podrían ser los del interior.

Previo a la última modificación de la regulación aeronáutica, los trabajadores nucleados en ATE tenían a su cargo, entre otras funciones, el servicio Follow Me, que consiste en el guiado de aeronaves en plataforma mediante vehículos que acompañan a los aviones en tierra, especialmente en zonas de rodaje y estacionamiento.

Sin embargo, con la actualización normativa impulsada por la ANAC a fines de enero de 2026, esa tarea —junto con otras funciones operativas— pasó a estar en manos de los operadores aeroportuarios.

Cronograma de paros de ATE
Cronograma de paros de ATE

El nuevo esquema redefine el rol de la ANAC, que se concentra en tareas de control, supervisión y fiscalización, mientras transfiere a los explotadores de aeródromos responsabilidades operativas como la seguridad en plataforma, el control vehicular, la emisión de permisos y el propio servicio Follow Me.

Según explicó el organismo, estos cambios apuntan a mejorar la eficiencia operativa, agilizar la circulación de información crítica —como el estado de las pistas— y alinear el sistema argentino con estándares internacionales y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Más allá de esta reducción en las tareas, el reclamo salarial que motiva el paro responde a la falta de pago de “aumentos acordados correspondientes a ítems extra paritarios y apertura paritaria sectorial”, precisó el gremio en comunicado publicado en sus redes sociales. El secretario general Rodolfo Aguiar remarcó en una nota en Infobae en Vivo que “el Gobierno llevó el conflicto al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”.

Según ATE, la decisión de avanzar con la medida llega después de un mes de negociaciones sin resultados concretos. Aguiar reiteró que el gremio agotó “todas las instancias de diálogo y las presentaciones administrativas posibles” antes de convocar al paro, responsabilizando al Ejecutivo nacional por llevar el conflicto “al límite”.

En este sentido, el representante sindical advirtió que el Gobierno es “el único y exclusivo responsable por cualquier reprogramación demora o cancelación de vuelos que existan durante esa jornada”. Para levantar la medida, la organización sindical exige que se garantice el pago de los acuerdos salariales pendientes.

Dado que reclamo tuvo escasa difusión oficial, ATE intimó a los jefes de aeropuertos a comunicar el paro a pilotos y pasajeros y denunció que el Gobierno incurre en una “falta grave” por no informar adecuadamente la protesta. Desde el gremio advirtieron que esta situación puede afectar la operatoria aérea, calificaron la conducta como “desleal y antisindical” y anticiparon que podrían avanzar con denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionario público.

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