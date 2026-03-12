Sociedad

ATE anunció un paro que afectará a más de 27 aeropuertos: el cronograma de vuelos afectados

Las acciones gremiales previstas por la Asociación de Trabajadores del Estado incluyen la interrupción de tareas en dos períodos diarios, lo que podría producir demoras y alteraciones en el transporte aéreo a partir del lunes 18 de marzo

Los vuelos podrían verse afectados
Los vuelos podrían verse afectados durante una semana debido al paro de ATE (Foto:REUTERS/Agustin Marcarian)

Un paro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) amenaza con interrumpir la actividad en más de 27 aeropuertos de la Argentina a partir del lunes 18 de marzo, en reclamo del pago de aumentos salariales que el gremio denuncia como incumplidos por el Gobierno nacional. La medida, de acuerdo con lo que difundió el sindicato, contempla dos franjas horarias diarias de cese de actividades y podría derivar en demoras y cancelaciones, especialmente en terminales de alto flujo como Ezeiza y Aeroparque. Solo se eximirán de la protesta los sectores considerados esenciales, como bomberos, Sanidad y controles operativos, por lo que el paro tendrá impacto en las operaciones normales, pero garantizará la realización de vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales. Esta decisión, justifican desde ATE, surge tras un mes de diálogo sin resultados y con promesas oficiales que, alegan, no fueron honradas.

El paro se extendería durante una semana e impactará dos veces al día en 27 aeropuertos

De acuerdo con el comunicado del sindicato, la protesta, que involucra a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), tendrá lugar entre el 18 y 24 de marzo. De acuerdo al comunicado emitido, las medidas de fuerza afectarán los días 18, 19, 20, 23 y 24 y la suspensión de actividades se dividirá en dos intervalos: de 9 a 12 y de 17 a 20. Durante estas franjas, no se realizarán tareas habituales salvo en los sectores exceptuados.

“La presente medida de fuerza se adopta en reclamo de pago de los salarios con inclusión de los aumentos acordados correspondientes a ítems extra paritarios y apertura partiaria sectorial”, expresaron desde el gremio por medio de un comunicado. ATE informó a través de sus redes sociales que “el Gobierno llevó el conflicto al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”.

ATE anunció paro y afectaría
ATE anunció paro y afectaría a más de 27 aeropuertos del país

Solo se garantizan vuelos sanitarios y humanitarios durante la protesta

El alcance de la medida será limitado en los sectores definidos como críticos para la seguridad y la salud pública. Los empleados de bomberos, Sanidad y determinados controles operativos continuarán con sus funciones habituales durante los paros, según detalló el sindicato.

No obstante, tanto en el aeropuerto internacional de Ezeiza (EZE) como en el Aeroparque Jorge Newbery (AEP) se esperan demoras y reprogramaciones. La magnitud del paro podría impactar de forma sostenida a los usuarios del transporte aéreo en distintos puntos del país.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, utilizó sus redes sociales para fijar posición: “Mientras algunos funcionarios ‘deslomados’ se divierten llevando a sus esposas al exterior, los trabajadores siguen cobrando salarios de pobreza. Cualquier cancelación o reprogramación será exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional”, expresó.

De esta forma, Aguiar responsabilizó a la administración nacional por el desenlace del conflicto y aludió a la polémica generada por el viaje oficial del vocero presidencial Manuel Adorni y su esposa a Estados Unidos, parte de la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei.

Por último, ATE aclaró que todas las acciones gremiales fueron adoptadas en asamblea y que “la situación ya es insostenible”. Por tal motivo, exigieron tanto el pago inmediato de los aumentos comprometidos como la implementación de una instancia de diálogo concreta; y pidieron que “se realicen las presentaciones y comunicaciones que corresponda a fin de minimizar el impacto en los usuarios del sector aéreo”.

