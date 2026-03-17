El ChatGPT de la industria: en medio de la crisis, el sector busca acelerar la aplicación de IA en las fábricas

Los desarrollos disponibles se vinculan con programas que permiten realizar monitoreos e identificar problemas más rápidamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto de crisis y necesidad de reconversión en la industria ante los cambios macroeconómicos llevados adelante por el Gobierno, los empresarios del sector buscan adaptarse a los tiempos que corren con la incorporación de nuevas tecnologías, factor clave para aumentar la productividad y la competitividad. Sin embargo, los signos de rezago respecto de lo que ocurre a nivel global son evidentes y la rápida apertura comercial añade presiones para modernizarse.

Durante el evento “Reinventarse con inteligencia: cómo construir la Fábrica 2030″, la UIA y Accenture presentaron su primer diagnóstico sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en la actividad. Se dio en el marco del relanzamiento del Centro de Industria X, un espacio en el que las pymes pueden acercarse a las innovaciones para luego implementarlas en sus plantas. Esperan que, además, funcione como fuente de inspiración de soluciones más personalizadas.

Los desarrollos disponibles se vinculan con programas que permiten realizar monitoreos e identificar problemas más rápidamente. En la central fabril lo llaman “el ChatGPT de la industria”.

La industria argentina volvió a niveles de 2003 y produce menos que hace 15 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Remarcan que la adopción suele comenzar con aplicaciones focalizadas, pero el mayor potencial de la IA se materializa cuando se integra de manera sistémica.

El presidente de la UIA, Martin Rappallini, manifestó que el acompañamiento a las distintas industrias “en este momento” es imprescindible y subrayó que, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XX y principios del XXI, la velocidad de cambio resulta vertiginosa, por lo que el sector debe estar preparado para adoptar la tecnología que “rompe todos los esquemas”.

“Argentina tiene que poner foco en la IA y en muchos aspectos venimos rezagados”, admitió y opinó que es una herramienta a la que pueden acceder tanto grandes como pequeños jugadores. “No hay dimensión del salto de productividad que habrá“, expresó Rappallini.

Sofia Vago, CEO de Accenture Argentina, señaló que la IA está transformando todos los procesos productivos y que en consecuencia surgen varios desafíos, entre ellos la capacitación del talento y la escalabilidad de los modelos piloto.

“La modernización no es una opción, la competitividad va a estar dada por la mejora continua”, dijo Vago.

El presidente de la UIA, Martin Rappallini

Por su parte, Tomas Castagnino, director general de Investigación Económica, Crecimiento y Estrategia de Accenture Research; aseguró que “hay destellos del futuro en el presente” y contó que diversas industrias están aplicando la nueva tecnología para optimizar el diseño, las operaciones, la producción y las ventas.

Enfatizó que no se pretende reemplazar la actividad humana sino que redefinir tareas, roles y procesos. De momento, estiman que el 38% del tiempo de trabajo en la industria podría ser transformado con la IA, sin que ello implique una automatización extendida de las operaciones.

Se trata de un matiz no menor, teniendo en cuenta que se destruyen cerca de 6.000 empleos por mes en el rubro. Esto responde al desplome de la producción, derivada en gran medida del declive de la demanda.

Al respecto, según un estudio del Instituto Argentina Grande (IAG), el sector retrocedió el año pasado a niveles comparables con los de 2003. A su vez, de acuerdo a Audemus, Argentina registró el segundo peor desempeño industrial durante los últimos dos años en un ranking de 56 países, solo superado por Hungría.

En la UIA no ven señales de reactivación del consumo y advierten un panorama complejo. El crédito aparece como una salida posible, motivo por el cual está acercando alternativas al equipo económico. Una de las medidas que proponen es la baja de encajes bancarios.

Por otro lado, Castagnino remarcó que “venimos rezagados en términos de productividad”. De hecho, viene cayendo a un ritmo de 1,8% anual en la última década.

No obstante, precisó que la IA podría generar un incremento de 1,2 puntos porcentuales por año. Es decir, hay una oportunidad de recuperar el terreno perdido en un horizonte más acotado.

La IA podría generar un incremento en la productividad de 1,2 puntos porcentuales por año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como diagnóstico de situación, la UIA y Accenture hicieron una encuesta que arrojó que 8 de cada 10 empresas planea invertir en IA en el futuro, aunque en la actualidad solo 1 de cada 3 lo hace efectivamente. El 70% identifica el desconocimiento como principal barrera y un 65% no tiene claro el retorno de la inversión.

El informe también detalla que un tercio de las compañías no usan herramientas de ciberseguridad, lo que Castagnino ve como un serio riesgo para el resguardo de, por ejemplo, la propiedad intelectual.

Laura Segura, directora de Innovación y Servicios, explicó que el 70% de las firmas que aplican IA tiene como objetivo reducir costos, innovar y tomar decisiones, mientras que el 50% pretende aumentar la calidad y ventas.

Silvio Zurzolo, quien encabeza el área de Educación, Tecnología e Innovación Productiva de la UIA; destacó que trabajan constantemente para cambiar la cultura de las pymes ante las transformaciones. Confía en que, con una articulación adecuada, Argentina tiene la capacidad de adaptarse y crecer exponencialmente en términos tecnológicos.

“Muchos países envidian nuestro capital humano”, sostuvo en relación al potencial de diseño de estrategias para expandir el uso de IA en las fábricas.