Precios congelados, financiación y necesidad de ventas: qué hay que evaluar para saber si es un buen momento para comprar un 0 km

Marzo puede ser un excelente mes para comprar un auto 0 km por la combinación de variables que permiten mejores precios y condiciones. (Freepik)

“Dolar bajo, tasas altas y una expectativa de baja de precios en todo el publico son un combo explosivo. Así fue en febrero, con ventas por debajo de lo esperado, y las marcas reaccionaron con su decisión de no aumentar precios e incluso bajar algunos modelos”, dice un analista del mercado automotor.

La suma de las ventas de enero y febrero mostraron un nuevo panorama para los fabricantes de autos locales, porque aun con 42.000 patentamientos, casi todos los autos convencionales, tanto los fabricados en Argentina como en Brasil, cayeron en ventas respecto a enero, pero también a febrero de 2025.

De los 20 autos más vendidos, solo 4 modelos tuvieron crecimiento de ventas, el resto está entre un 10 y un 35% peor que un año atrás, con algún modelo que muestra un resultado peor aún y llega a un retroceso del 45%. Pero aun esos pocos modelos que están mejor tienen una explicación para su estatus.

Solo 4 modelos de los 20 más vendidos, tuvieron mejor resultado en el primer bimestre de 2026 respecto al año anterior. El Ford Territory fue el que más creció en el mercado

Los que mejoraron y sus razones

El Ford Territory porque viene de China y es una apuesta fuerte de la marca para imponerlo entre los SUV de segmento C. Subió un 147% es el Ford más vendido en Argentina. Otro lo hizo por seguir siendo el auto más barato del mercado, el Renault Kwid, que aumentó un 41% su resultado respecto a 2025; el tercero es un utilitario que tiene la responsabilidad de hacer volumen porque es el único auto que quedó en línea de producción en Santa Isabel, el Renault Kangoo; y finalmente, el Chevrolet Onix, sobre el que GM hizo una apuesta de posicionamiento de precio muy competitiva en el comienzo de 2026.

Entonces, la presunción de los consumidores termina cobrando fuerza ya que se venden los autos cuyos fabricantes apostaron por precio para su segmento, con lo cual, la pregunta vuelve a tener sentido.

¿Es momento de comprar un auto 0 km?

La respuesta es si, pero hay que explicarla. Es cierto que bajaron algunos precios, aunque en general eso ocurre en modelos de la franja superior del mercado por dos razones: la eliminación del impuesto interno, que permitió que los autos más caros bajen entre un 12 y un 20% promedio, y la presión que esa baja aplicó sobre el precio de los modelos inmediatamente por debajo de ese nivel, que en esta semana generaron bajas de entre el 5 y el 10%.

En el último año se sumaron unas 110 nuevas ofertas de modelos. Creció la competencia y eso mejoró las condiciones para los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Deberían seguir bajando los precios?

Depende del tipo de auto que se busque. Si es un modelo de acceso o un SUV de franja media de precios, posiblemente no haya más bajas de precio, pero si se quiere comprar una pick-up, es probable que sí, con algunos reacomodamientos en algunas versiones.

Es la corrección pendiente del mercado, que Infobae adelantó que ocurriría un mes atrás, porque aunque no pagaban impuesto interno por ser vehículos de trabajo, tenían versiones de alto equipamiento en precios muy altos que ahora quedan desfasados con lo que cuestan muchos SUV importados que ya no pagan el impuesto al lujo.

Dos marcas dieron un primer paso tocando precios. Fueron Volkswagen, que bajó toda la gama Amarok entre un 5 y un 6%, con lo cuál la versión más cara ya no tiene un precio de 105 millones de pesos sino de 99 millones y fracción; y Stellantis, que apostó al revés, por promocionar la más barata de sus Fiat Titano, que en marzo tiene un descuento del 20% gracias al cual pasó de 53 a 39,9 millones de pesos. El resto todavía “no movió” pero habría que esperar reacomodamientos en esa línea. Por ahora apuestas a seducir con financiación tasa 0% por mayores montos y 2 años de plazo, pero la respuesta la dará el mercado.

Desde hace muchos meses, con la llegada de nuevos competidores como los autos chinos generalistas o incluso los que no pagan arancel de importación por su condición de híbridos y eléctricos que pueden entrar en un volumen máximo de 50.000 unidades por año, lo que cambió es que en el lapso de un año se sumaron unos 110 nuevos modelos a la oferta, pasando de 260 a 370 posibilidades para los clientes.

Ante la necesidad de vender más autos 0 km, "pelear el precio" es la clave. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entonces, quién tiene la posibilidad de comprar solo tiene que “pelear el precio”, no solo para operaciones de contado, sino también de financiación, porque hay algo que los usuarios desconocen y es que el precio de lista sólo se aplica para calcular la cuota de un plan de ahorro, pero si se quiere comprar un auto con financiación, no solo se puede pedir mayor descuento, sino que probablemente se obtenga un precio mejor que el de contado efectivo, ya que las financieras trabajan con bancos y estos asignan premios por volumen de créditos que se venden.

Sin embargo, esperar más tiempo, en la creencia que esta situación se profundizará, implica un riesgo. La inflación existe, y aunque las automotrices congelaron precios para marzo, en algún momento tendrán que recuperar precio, en especial ahora que el índice de febrero publicado por el Indec repitió un 2,9%.

Ante una oferta de financiación a tasa 0% algo más limitada por las altas tasas que todavía hay en el mercado financiero, ya no hay muchas opciones de 36 meses de plazo sino que la mayoría son de 24 como máximo y con montos que promedian los $20.000.000. Así, un auto que tiene un precio de lista de $40.000.000 y se puede comprar en $32.000.000 financiando 20 millones a dos años, se puede pagar una cuota de unos $850.000 pero aún serán necesarios $12.000.000 más otros $2.000.000 de gastos de alta y retiro.

Los autos usados siguen perdiendo valor ante una mayor oferta de 0 km con financiación cuyo costo asumen las automotrices (Freepik)

El valor de los usados

Con tantas opciones de comprar un auto nuevo como las que existen en la actualidad, los usados siguen perdiendo valor indefectiblemente por esa mayor oferta de 0 km accesibles y porque, a diferencia de los autos nuevos, en el mercado del usado casi no existe la financiación, ya que préstamos prendarios de los bancos no asumen el quebranto de subsidiar las tasas como sí lo hacen las financieras de las automotrices.

Para tener una referencia aproximada, financiar a tasa 0% un monto de $20.000.000 en 24 meses tiene un costo para las automotrices de aproximadamente $4.500.000. Ese esfuerzo que hacen las marcas con un auto 0km, no lo hace ningún banco, porque su negocio no es vender autos sino prestar dinero.

Ante ese escenario, si no hay ahorros para pagar esos hipotéticos $14.000.000 que no se pueden financiar, el valor al que se pueda vender el usado cobra un protagonismo decisivo. Entonces, siempre y cuando sea posible prescindir de ese vehículo por algún tiempo, puede ser más conveniente vender hoy el usado antes que se siga depreciando y resguardar ese capital poniéndolo a trabajar para generar un rendimiento, que quedárselo perdiendo valor con cada día que pasa.

Cada bolsillo es distinto y cada necesidad también. Pero la especulación por una mayor baja de precios de los autos que no tuvieron impacto por la eliminación del impuesto interno no parece sostenible en el tiempo.

En cambio, la necesidad de vender más autos 0 km es una realidad para las marcas que producen en Argentina, porque tienen que sostener un volumen de ventas que les permita ser eficientes en su operación industrial, pero no podrán mantener los precios sin actualización en un escenario todavía inflacionario.